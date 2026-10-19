Cách cập nhật Google Chrome lên phiên bản mới dễ dàng.

Để Chrome luôn vận hành ổn định và mang đến trải nghiệm lướt web tốt hơn, việc cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới là điều cần thiết. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cách update Google Chrome trên điện thoại và máy tính, đồng thời tìm hiểu những giải đáp hữu ích cho các vấn đề thường gặp trong quá trình thực hiện.

Hướng dẫn cập nhật Chrome trên máy tính nhanh chóng

Bạn có thể kiểm tra và nâng cấp Google Chrome lên phiên bản mới ngay trong phần cài đặt của trình duyệt. Các thao tác thực hiện khá đơn giản, cụ thể như sau:

Bước 1: Khởi chạy Google Chrome trên máy tính. Tại góc trên bên phải cửa sổ, nhấn vào biểu tượng ba chấm dọc để mở menu tùy chỉnh.

Khởi chạy Google Chrome trên máy tính.

Bước 2: Trong danh sách vừa xuất hiện, tìm và nhấn vào mục Trợ giúp.

Trong danh sách vừa xuất hiện, tìm và nhấn vào mục Trợ giúp.

Bước 3: Tiếp tục chọn Giới thiệu về Google Chrome để truy cập trang thông tin phiên bản trình duyệt.

Tiếp tục chọn Giới thiệu về Google Chrome.

Bước 4: Chờ trong giây lát để Chrome tự động kiểm tra các bản cập nhật. Nếu phát hiện phiên bản mới, trình duyệt sẽ tiến hành tải xuống và cập nhật theo hướng dẫn trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách bật Dark Mode Chrome để thay đổi giao diện theo sở thích cá nhân.

Chờ trong giây lát để Chrome tự động kiểm tra các bản cập nhật.

Bước 5: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, nhấn Chạy lại để khởi động lại trình duyệt và áp dụng phiên bản mới.

Việc khởi động lại thường không làm mất các tab đang mở. Tuy nhiên, những cửa sổ ẩn danh sẽ không tự động được khôi phục sau khi Chrome khởi động lại.

Hướng dẫn nâng cấp Google Chrome trên điện thoại đơn giản

Để trải nghiệm các tính năng mới và giúp trình duyệt hoạt động ổn định, bạn nên cập nhật Chrome thường xuyên. Cách thực hiện sẽ khác nhau tùy theo hệ điều hành đang sử dụng.

Tiền hành cập nhật Chrome trên điện thoại Android

Bước 1: Mở ứng dụng Google Play trên điện thoại. Nhấn vào ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải, sau đó chọn Quản lý ứng dụng và thiết bị.

Mở ứng dụng Google Play trên điện thoại.

Bước 2: Tại mục Đã có bản cập nhật, nhấn Xem chi tiết để kiểm tra danh sách ứng dụng. Tìm Google Chrome rồi chọn Cập nhật.

Nhấn Xem chi tiết để kiểm tra danh sách ứng dụng.

Bước 3: Chờ quá trình nâng cấp hoàn tất. Sau đó, bạn có thể mở Chrome và tiếp tục sử dụng như bình thường.

Chờ quá trình nâng cấp hoàn tất.

Cách nâng cấp Chrome trên iPhone và iPad

Với các thiết bị chạy iOS hoặc iPadOS, bạn có thể cập nhật trình duyệt trực tiếp thông qua App Store theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập App Store trên iPhone hoặc iPad, sau đó nhấn vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa Google Chrome.

Bước 2: Tại trang ứng dụng, nhấn Cập nhật để cài đặt phiên bản mới nhất hiện có.

Nhấn Cập nhật để cài đặt phiên bản mới nhất hiện có.

Khi quá trình cập nhật kết thúc, bạn đã có thể mở Chrome và sử dụng các tính năng của phiên bản mới. Nếu nút Cập nhật không xuất hiện, có thể ứng dụng đã được cập nhật hoặc chưa có phiên bản mới dành cho thiết bị của bạn.

Cập nhật Google Chrome thường xuyên giúp bạn duyệt web ổn định, cải thiện hiệu suất và tiếp cận những tính năng mới. Dù sử dụng máy tính, điện thoại Android hay iPhone, bạn đều có thể thực hiện nâng cấp nhanh chóng qua vài thao tác đơn giản.