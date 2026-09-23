Nội dung 1. Cấp đông đúng cách giúp bảo quản chất lượng thực phẩm 2. Cách cấp đông thực phẩm giữ được dưỡng chất và vị ngọt tự nhiên

1. Cấp đông đúng cách giúp bảo quản chất lượng thực phẩm

Cấp đông là một trong những giải pháp bảo quản thực phẩm tiện lợi nhất trong cuộc sống hiện đại. Quá trình đông lạnh làm cho vi khuẩn không hoạt động, ngăn chặn sự tăng trưởng của vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm.

Thực phẩm đông lạnh không cần sử dụng chất bảo quản nên ngoài công dụng lưu trữ thực phẩm được lâu hơn, chúng sẽ an toàn hơn so với các loại thực phẩm có sử dụng chất bảo quản.

Tuy nhiên, không ít người gặp phải tình trạng rau củ bị nhũn, biến màu hoặc thịt cá bị khô xác, mất đi vị ngọt tự nhiên. Nguyên nhân do chúng ta không biết xử lý thực phẩm đúng quy trình làm lạnh.

Để giữ được chất dinh dưỡng cùng vị ngọt tự nhiên của thực phẩm, cần thực hiện quy trình xử lý thực phẩm và bảo quản đúng cách.

Cấp đông đúng cách sẽ giữ được dưỡng chất và vị ngọt tự nhiên của thực phẩm.

Theo hướng dẫn Khoa học đông lạnh thực phẩm của Đại học Minnesota (Hoa Kỳ), đông lạnh thực phẩm đúng cách có thể bảo quản nhiều chất dinh dưỡng hơn các phương pháp bảo quản thực phẩm khác.

Để duy trì chất lượng dinh dưỡng cao nhất trong trái cây và rau quả đông lạnh, cần phải tuân theo hướng dẫn xử lý trước rau quả, bảo quản sản phẩm đông lạnh ở nhiệt độ thích hợp và sử dụng trong thời gian bảo quản được đề xuất.

2.Cách cấp đông thực phẩm giữ được dưỡng chất và vị ngọt tự nhiên

Xử lý thực phẩm trước khi cấp đông

Khâu chuẩn bị trước khi cho vào tủ lạnh đóng vai trò quyết định đến màu sắc và hương vị nguyên bản của rau củ, thịt, cá.

Sơ chế thực phẩm: Đối với rau củ nên chần sơ (chần nhanh qua nước sôi rồi thả ngay vào nước đá); các loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, tôm... cần rửa thật sạch và chia thành từng phần vừa đủ cho một lần ăn.

Thấm khô và đóng gói kín: Độ ẩm thừa và không khí là hai yếu tố làm giảm chất lượng thực phẩm. Tiếp xúc với không khí trong môi trường lạnh sẽ gây ra hiện tượng oxy hóa khiến thực phẩm có mùi ôi và cháy lạnh. Cần sử dụng hộp kín hoặc túi hút chân không, ép hết không khí thừa ra ngoài trước khi khóa lại.

Kiểm tra tủ lạnh thường xuyên để tránh sự cố

Nhiều người cho rằng môi trường độ âm sẽ tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn nhưng thực tế đông lạnh chỉ làm chậm hoặc tạm dừng sự phát triển của chúng. Mặc dù quá trình chần và cấp đông giết chết một số vi sinh vật nhưng lượng vi khuẩn còn lại vẫn đủ sức làm hỏng thực phẩm nếu gặp điều kiện thuận lợi.

Vì vậy cần lưu ý thường xuyên kiểm tra các gói thực phẩm nếu tủ đông bị mất điện hoặc cửa tủ vô tình bị hở. Thực phẩm bị rã đông dở dang có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao.

Lưu ý thời hạn bảo quản

Dù thực phẩm để lâu hơn thời gian khuyến nghị vẫn có thể ăn nhưng hương vị, màu sắc và kết cấu sẽ bị suy giảm rõ rệt. Để đạt chất lượng tối nhất, nên bảo quản và sử dụng trong một thời gian nhất định. Nên ghi tên thực phẩm, ngày cấp đông rồi xếp gọn gàng từng loại vào tủ lạnh trữ đông.

Thông thường thời hạn bảo quản các loại thịt lợn, thịt bò, gà nên sử dụng trong vòng 3 - 12 tháng; Cá, hải sản từ 3- 6 tháng; Các loại quả mọng nước khoảng 3 tháng; Các loại quả khác từ 9 - 12 tháng; Các loại rau 6- 12 tháng…

Khi có nhu cầu sử dụng nên lấy đủ phần ăn cần thiết và rã đông đúng cách trước khi nấu để đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng của thực phẩm.