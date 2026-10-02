Cách cài mật khẩu máy tính Windows 11 hiệu quả, dễ dàng

Cách cài mật khẩu máy tính Windows11 hiệu quả, dễ dàng.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể thiết lập cách cài mật khẩu máy tính để tăng cường bảo vệ dữ liệu và thông tin quan trọng. Trên laptop Windows, quá trình này thường chỉ mất vài phút.

Cách cài mật khẩu máy tính Windows 11 bằng Settings đơn giản

Trên Windows 11, bạn có thể thiết lập mật khẩu ngay trong phần Settings mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Cách thực hiện khá đơn giản, chỉ cần làm lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Trước tiên, nhấn tổ hợp phím Windows + I trên bàn phím để mở cửa sổ Settings.

Trước tiên, nhấn tổ hợp phím Windows + I.

Bước 2: Tại menu bên trái, chọn Accounts. Sau đó, nhìn sang khu vực bên phải và nhấn Sign-in options.

Tại menu bên trái, chọn Accounts.

Bước 3: Tiếp tục chọn Password rồi nhấn Add. Nhập mật khẩu muốn sử dụng vào ô New password, sau đó nhập lại tại Confirm password. Bạn cũng có thể thêm gợi ý trong ô Password hint để hỗ trợ ghi nhớ khi cần. Cuối cùng, chọn Next và nhấn Finish để hoàn tất.

Tiếp tục chọn Password rồi nhấn Add.

Sau khi hoàn thành, tài khoản Windows 11 sẽ được thiết lập mật khẩu mới. Từ đó, bạn có thể hạn chế người khác truy cập vào máy tính khi chưa được cho phép, đặc biệt trong những lúc rời khỏi thiết bị.

Cách cài mật khẩu máy tính Windows11 bằng Command Prompt dễ dàng

Thay vì thao tác qua nhiều mục trong phần cài đặt, bạn có thể dùng Command Prompt để tạo mật khẩu cho tài khoản Windows 11 bằng câu lệnh. Cách này phù hợp với những ai quen sử dụng công cụ quản trị và muốn thao tác nhanh.

Bước 1: Đầu tiên, nhấn phím Windows, nhập từ khóa cmd vào ô tìm kiếm. Khi Command Prompt xuất hiện, chọn Run as administrator để mở với quyền quản trị.

Đầu tiên, nhấn phím Windows.

Bước 2: Tại cửa sổ Command Prompt, nhập lệnh net user rồi nhấn Enter. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản đang có trên máy tính.

Tại cửa sổ Command Prompt.

Bước 3: Xác định đúng tên tài khoản cần đặt mật khẩu, sau đó nhập lệnh theo cú pháp net user Tài khoản Mật khẩu mới và nhấn Enter.

Xác định đúng tên tài khoản cần đặt mật khẩu.

Nếu màn hình xuất hiện thông báo The command completed successfully, quá trình thiết lập mật khẩu đã được hoàn tất.

Sử dụng Command Prompt giúp bạn rút gọn đáng kể các thao tác cài đặt. Chỉ với một vài câu lệnh, mật khẩu mới có thể được thiết lập nhanh chóng cho tài khoản Windows 11.

Cách cài mật khẩu máy tính Windows11 khá đơn giản và có thể thực hiện trực tiếp thông qua Settings hoặc Command Prompt. Việc thiết lập mật khẩu giúp tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế truy cập trái phép và mang đến sự an tâm hơn khi sử dụng máy tính.