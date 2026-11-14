Cách cài đặt SOS trên iPhone để gọi trợ giúp khi gặp tai nạn, sự cố

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên cài đặt SOS khẩn cấp, người dùng iPhone có thể được hỗ trợ khi cần thiết.

SOS trên iPhone giúp người dùng gọi trợ giúp như thế nào?

Emergency SOS (SOS khẩn cấp) là tính năng an toàn được Apple tích hợp trên iPhone, cho phép người dùng liên hệ dịch vụ khẩn cấp mà không cần mở khóa thiết bị hoặc thực hiện các thao tác gọi điện thông thường.

Tính năng này có thể phát huy tác dụng khi người dùng gặp tai nạn giao thông, bị thương, gặp nguy hiểm khi di chuyển một mình hoặc không đủ khả năng sử dụng điện thoại theo cách thông thường. Thay vì phải tìm số điện thoại cứu trợ, người dùng có thể kích hoạt cuộc gọi thông qua các nút vật lý trên thiết bị.

Sau khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone có thể tự động gửi tin nhắn thông báo đến những người đã đăng ký làm liên hệ khẩn cấp, kèm vị trí hiện tại nếu xác định được. Trong một khoảng thời gian sau khi kích hoạt SOS, thiết bị cũng có thể tiếp tục cập nhật vị trí khi người dùng di chuyển.

Một tính năng liên quan là Medical ID (Hồ sơ y tế), cho phép người dùng lưu các thông tin như nhóm máu, tình trạng dị ứng, bệnh lý, thuốc đang sử dụng và số điện thoại người thân. Nếu bật chế độ hiển thị trên màn hình khóa, những người hỗ trợ có thể truy cập thông tin này ngay cả khi không mở khóa được iPhone.

Hướng dẫn kích hoạt và cài đặt SOS trên iPhone

Cài đặt SOS dễ dàng bằng cách nhấp vào biểu tượng và điền thông tin cá nhân.

Để sử dụng SOS khi cần thiết, người dùng nên thiết lập trước phương thức kích hoạt và bổ sung danh bạ liên hệ khẩn cấp.

Trước tiên, mở Cài đặt (Settings), chọn SOS khẩn cấp (Emergency SOS). Tại đây, iPhone cung cấp hai cách kích hoạt chính:

- Gọi bằng cách giữ và thả (Call with Hold and Release): Nhấn giữ đồng thời nút sườn (nút nguồn) và một trong hai nút âm lượng. Khi màn hình SOS xuất hiện, quá trình đếm ngược bắt đầu. Sau khi hết thời gian đếm ngược, thiết bị thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

- Gọi bằng 5 lần nhấn (Call with 5 Presses): Bật tùy chọn này trong phần cài đặt, sau đó nhấn nhanh nút sườn 5 lần liên tiếp để kích hoạt quá trình gọi khẩn cấp.

Bên cạnh đó, người dùng nên đăng ký số điện thoại người thân để iPhone có thể gửi thông báo khi xảy ra sự cố.

Cách thực hiện là mở ứng dụng Sức khỏe (Health), chọn ảnh đại diện, truy cập Hồ sơ y tế (Medical ID) rồi nhấn Sửa (Edit). Trong mục Liên hệ khẩn cấp (Emergency Contacts), chọn dấu cộng để thêm số điện thoại người thân và xác định mối quan hệ.

Người dùng có thể lưu ý thông tin các nhân ở hồ sơ y tế, bao gồm thông tin "Hiến tạng" -> Người dùng có thể tuỳ chọn Có/không/chưa đặt tương ứng với thông tin cá nhân.

Tại phần Hồ sơ y tế, người dùng có thể khai báo nhóm máu, tình trạng dị ứng, bệnh lý và thuốc đang sử dụng. Sau đó, bật tùy chọn Hiển thị khi bị khóa (Show When Locked) để người hỗ trợ có thể xem thông tin cần thiết ngay cả khi iPhone chưa được mở khóa.

Những giới hạn cần biết khi sử dụng SOS tại Việt Nam

Dù mang lại nhiều tiện ích, SOS trên iPhone không bảo đảm mọi cuộc gọi khẩn cấp đều được kết nối thành công. Khả năng liên lạc phụ thuộc vào tình trạng mạng di động và hạ tầng hỗ trợ tại khu vực người dùng gặp sự cố. Trong trường hợp mạng của nhà cung cấp không khả dụng, iPhone có thể thử định tuyến cuộc gọi khẩn cấp qua mạng khác nếu có.

Người dùng cũng cần phân biệt SOS khẩn cấp thông thường với SOS qua vệ tinh. Theo Apple, tính năng Emergency SOS via satellite hỗ trợ iPhone 14 trở lên, cho phép gửi tin nhắn đến dịch vụ khẩn cấp khi không có kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa nằm trong danh sách công bố của hãng.

Ngoài ra, việc khai báo Medical ID không đồng nghĩa thông tin y tế sẽ tự động được chuyển đến mọi đơn vị cấp cứu. Khả năng chia sẻ dữ liệu với lực lượng ứng cứu còn phụ thuộc phạm vi dịch vụ được hỗ trợ tại từng quốc gia.

Để tính năng SOS phát huy hiệu quả, người dùng nên kiểm tra định kỳ các thiết lập, cập nhật số điện thoại liên hệ khẩn cấp và bảo đảm thông tin y tế luôn chính xác. Đây là những thao tác đơn giản giúp tăng khả năng liên lạc và cung cấp thông tin cần thiết khi xảy ra tình huống nguy hiểm.