Cách buông bỏ một người không yêu mình

Đừng kiểm tra xem họ có xem story hay không, đừng hỏi bạn bè về những gì họ đang làm. Khi cần, hãy ẩn bài viết hoặc tạm ngừng theo dõi.

Có những mối quan hệ chưa từng thực sự bắt đầu nhưng lại rất khó kết thúc. Hai người có thể chưa chính thức yêu nhau, thậm chí chưa từng xác nhận tình cảm, nhưng một người vẫn có thể trải qua cảm giác mất mát khi điều mình hy vọng không xảy ra.

Logan Ury, tác giả cuốn How to Not Die Alone, từng nói với Cosmopolitan rằng tình cảm không được đáp lại đôi khi đặc biệt khó vượt qua vì chúng ta không chỉ đối diện với con người thật của đối phương, mà còn với phiên bản lý tưởng hóa về họ và "câu chuyện tình yêu lẽ ra có thể xảy ra".

Vì vậy, buông bỏ không nhất thiết bắt đầu bằng việc ép mình quên một người. Trước hết, cần nhận ra mình đang tiếc điều gì, đâu là con người thật của đối phương và đâu là câu chuyện do chính mình tưởng tượng.

Đừng cố quên khi cảm xúc chưa được gọi tên

Một người không đáp lại tình cảm vẫn có thể khiến chúng ta buồn, thất vọng, hụt hẫng hoặc cảm thấy bị từ chối. Việc hai người chưa từng chính thức yêu nhau không làm những cảm xúc đó trở nên kém thật hơn.

Tự nhủ "có gì đâu mà buồn" thường không giúp cảm xúc biến mất. Khi không được thừa nhận, nó có thể tiếp tục xuất hiện dưới những hình thức khác như nghĩ về người kia trước khi ngủ, kiểm tra mạng xã hội, đọc lại tin nhắn cũ hoặc liên tục dựng lên những kịch bản khác trong đầu.

Buông bỏ không phải là quên một người, mà là ngừng để sự hiện diện của họ quyết định cuộc sống của mình.

Thay vì cố gạt cảm xúc sang một bên, có thể bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng mình đang buồn vì một người không lựa chọn mình, hoặc vì một mối quan hệ mà mình từng hy vọng nhưng không thành.

Khi gọi đúng tên cảm xúc, việc bước tiếp cũng trở nên thực tế hơn. Mục tiêu không phải là lập tức hết nhớ, mà là không để nỗi nhớ quyết định những gì mình làm tiếp theo.

Nhìn người ấy như họ vốn có

Một trong những lý do khiến tình cảm đơn phương khó kết thúc là chúng ta dễ yêu cả một phiên bản được tạo ra trong đầu.

Khi thích một người nhưng không được đáp lại, những điểm tốt của họ thường được phóng đại, trong khi những khác biệt, giới hạn hoặc dấu hiệu cho thấy hai người không phù hợp lại dễ bị bỏ qua.

Một vài tin nhắn quan tâm có thể trở thành bằng chứng rằng "họ cũng có tình cảm". Một cuộc gặp vui vẻ có thể được diễn giải thành dấu hiệu của một mối quan hệ tiềm năng. Từ những chi tiết nhỏ, tâm trí dần hoàn thiện một câu chuyện mà thực tế chưa chắc từng tồn tại.

Do đó, thay vì chỉ hỏi "Tại sao họ không chọn mình?", có thể thử hỏi: "Tôi thực sự biết gì về người này và điều gì là do tôi tưởng tượng thêm?".

Câu hỏi này giúp tách hai thứ thường bị trộn lẫn: con người thật của đối phương và hình ảnh mà mình mong muốn họ trở thành.

Nếu phần lớn điều khiến mình lưu luyến thuộc về một tương lai chưa từng xảy ra, việc buông bỏ có thể không phải từ bỏ một mối quan hệ đã có, mà là từ bỏ một khả năng mà mình từng hy vọng.

Ngừng tìm kiếm những dấu hiệu trên mạng xã hội

Mạng xã hội khiến việc này khó hơn. Một story mới, một trạng thái trực tuyến, một lượt thích hay việc người kia theo dõi một tài khoản khác đều có thể trở thành nguyên liệu cho suy đoán. Người trong cuộc càng kiểm tra, càng có thêm thông tin để diễn giải; càng diễn giải, càng khó đưa sự chú ý ra khỏi đối phương.

Vì thế, nếu mục tiêu là bước tiếp, việc tạm ngừng theo dõi hoặc ẩn nội dung của người kia không phải hành động quá mức. Đó có thể đơn giản là cách tạo khoảng cách để cảm xúc có thời gian lắng xuống.

Không cần phải chặn hoặc xóa mọi dấu vết nếu chưa sẵn sàng. Nhưng có thể bắt đầu bằng những việc rất cụ thể như không vào trang cá nhân của họ, không kiểm tra lượt xem story, không hỏi bạn chung về tình hình của họ và không tìm kiếm những "dấu hiệu" cho thấy vẫn còn cơ hội.

Ít thông tin hơn đôi khi giúp tâm trí thoát khỏi vòng lặp suy đoán.

Có những tình cảm rất thật, nhưng không phải tình cảm nào cũng cần một cái kết.

Tìm xem mình thực sự đang cần điều gì

Cần đặt ra câu hỏi "Điều gì ở người này thực sự khiến mình bị cuốn hút?". Đó có thể là ngoại hình, tính cách, sự quan tâm, cảm giác được thấu hiểu hoặc đơn giản là việc người ấy xuất hiện đúng thời điểm mình đang cô đơn.

Khi xác định được nhu cầu phía sau sự say mê, chúng ta có thể nhận ra thứ mình khao khát đôi khi không hoàn toàn là một con người cụ thể, mà là cảm giác người đó từng đem lại.

Nếu điều mình nhớ nhất là cảm giác được quan tâm, có lẽ vấn đề cần giải quyết không chỉ là "làm sao quên người ấy", mà còn là "làm sao xây dựng lại cảm giác được kết nối trong cuộc sống của mình".

Đây cũng là cách chuyển trọng tâm từ người không lựa chọn mình sang những nhu cầu mà mình có thể chủ động chăm sóc.

Buông bỏ cũng là một quyết định chủ động

Một cái bẫy khác là liên tục kể lại câu chuyện với bạn bè như họ đã nói gì, nhìn mình thế nào, tại sao không trả lời tin nhắn, liệu còn cơ hội hay không.

Chia sẻ với người thân có thể giúp giải tỏa cảm xúc. Nhưng nếu ngày nào cũng phân tích cùng một câu chuyện để tìm ra một lời giải thích mới, việc chia sẻ có thể vô tình giữ mình ở lại trong chính câu chuyện đó.

Thay vì tiếp tục tìm kiếm câu trả lời từ đối phương, có thể chuyển sang một câu hỏi khác: "Bây giờ mình cần làm gì để cuộc sống tiếp tục?".

Đây cũng là tinh thần có thể tìm thấy trong Yêu đơn phương không đau thương của tác giả Lê Di. Cuốn sách, xuất bản năm 2021, tập trung vào trải nghiệm của những người dành tình cảm cho một người nhưng không nhận được sự đáp lại.

Yêu đơn phương không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng tình cảm có thật cũng không đồng nghĩa người kia có trách nhiệm đáp lại.

Chấp nhận được hai điều này cùng lúc là một bước quan trọng: "Tình cảm của tôi" thuộc về tôi, còn "quyết định của người kia" thuộc về họ.

Buông bỏ không phải là quên một người, mà là ngừng để sự hiện diện của họ quyết định cuộc sống của mình.

Đưa cuộc sống trở lại vị trí trung tâm

Sau khi giảm những kích thích liên quan đến người kia, điều cần làm không phải là lấp đầy mọi khoảng trống bằng một lịch trình thật bận rộn.

Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như gặp bạn bè, quay lại một sở thích từng bỏ quên, tập luyện, học một điều mới hoặc xây dựng những thói quen không liên quan đến người kia.

Mục tiêu không phải chạy trốn cảm xúc bằng cách khiến mình không có thời gian nghỉ ngơi. Điều quan trọng hơn là khôi phục cảm giác rằng cuộc sống của mình vẫn có những niềm vui, mối quan hệ và mục tiêu riêng.

Theo thời gian, người kia không còn là trung tâm của mọi suy nghĩ. Đó mới là dấu hiệu đáng chú ý của việc buông bỏ, không phải hoàn toàn quên một người, mà là sự hiện diện của họ không còn quyết định tâm trạng và lựa chọn của mình.

Khi sự ám ảnh trở thành một mô thức

Nếu tình trạng ám ảnh một người liên tục lặp lại trong nhiều mối quan hệ, có thể cần nhìn sâu hơn vào cách mình lựa chọn đối tượng, lý tưởng hóa người khác hoặc tìm kiếm sự công nhận từ một người không đáp lại.

Khi đó, vấn đề có thể không chỉ nằm ở một người cụ thể. Việc trò chuyện với chuyên gia tâm lý có thể giúp nhận diện những mô thức tình cảm này và tìm cách thay đổi chúng.

Buông bỏ một người không yêu mình vì thế không phải cuộc thi xem ai quên nhanh hơn. Đó là quá trình phân biệt giữa tình cảm và thực tế, giữa con người thật và hình ảnh mình tạo ra, giữa điều mình không thể kiểm soát và những gì mình vẫn có thể lựa chọn.

Có thể vẫn nhớ một người mà không tìm đến họ. Có thể vẫn buồn mà không chờ đợi. Và cũng có thể thừa nhận rằng một tình cảm từng rất thật, nhưng câu chuyện ấy không nhất thiết phải tiếp tục.

Băng Tâm