Khi thủ lĩnh Mông Cổ sau là nhà Nguyên, Hốt Tất Liệt phát động một trong những cuộc xâm lược đường biển lớn nhất lịch sử nhân loại vào năm 1281, ông ta đã đưa hạm đội thủy quân nhắm tới Nhật Bản.

Thế nhưng, việc chinh phục Nhật Bản lại trở thành một thử thách đầy nan giải đối với tham vọng quân sự của Hốt Tất Liệt, và một trận cuồng phong đã nhấn chìm hạm đội khổng lồ này. Chiến dịch vốn được kỳ vọng sẽ củng cố chiến thắng lật đổ triều Nam Tống của Trung Quốc (1127-1279) cuối cùng lại trở thành niềm kiêu hãnh của người Nhật trong suốt nhiều thế kỷ sau đó.

Một phát hiện gần đây giờ đây đã hé mở phần nào đời sống của các binh sĩ trên những con tàu Mông Cổ ấy. Các nhà khảo cổ ở Kyushu, Nhật Bản, đã khai quật được 5 viên xúc xắc và 29 quân bài khi đang trục vớt một xác tàu đắm lớn ở độ sâu khoảng 18m dưới đáy biển.

Phát hiện này cho thấy các binh sĩ phải sống trong điều kiện tồi tàn trên tàu, đã dành thời gian rảnh rỗi để chơi một trò chơi bắt nguồn từ Trung Quốc và được biết đến ở Nhật Bản với cái tên “koppai”, tiền thân của mạt chược.

Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy cách hải quân tiêu khiển trên biển.

“Cuộc sống trên những con tàu đó chẳng khác nào cực hình. Việc tìm thấy các quân bài cho thấy các binh sĩ thường dùng bài bạc để thư giãn nhẹ nhàng và giải tỏa tinh thần khỏi những căng thẳng bủa vây họ mỗi ngày,” ông Jack Weatherford, Giáo sư Danh dự tại Đại học Macalester và là tác giả cuốn Thành Cát Tư Hãn và Sự Hình thành Thế giới Hiện đại nhận định.

Giáo sư Weatherford mô tả cuộc sống trên những con tàu chiến nhỏ, nơi binh lính hầu như không có không gian để xoay xở và phải chịu đựng cái nóng thiêu đốt. Thức ăn của họ bị ôi thiu dưới trời nóng nực, và họ phải cầm cự bằng nguồn nước uống ít ỏi.

“Vào thời điểm đó, có tới 100 người bị nhồi nhét trên một con tàu nhỏ suốt gần 2 tháng trời nắng nóng đỉnh điểm, và họ đã thua trận ngay từ trước khi cơn bão ập tới. Các trò bài bạc giúp họ tạm thoát khỏi không gian nóng bức, ẩm ướt và hôi hám của con tàu trong chốc lát để tìm về một thú tiêu khiển giản dị của người lính từ cuộc sống trước kia”, ông Weatherford cho biết.

Trò chơi được cho là koppai này có một số luật chơi cơ bản giống với mạt chược, trong đó người chơi được chia 13 hoặc 14 quân bài và cố gắng xếp thành các bộ liên tiếp. Người đầu tiên xếp đủ các bộ sẽ giành chiến thắng, tùy thuộc vào từng biến thể của trò chơi.

Koppai bắt nguồn từ Trung Quốc và sau đó du nhập vào Nhật Bản. Sự hiện diện của các quân bài koppai trong xác tàu đắm là hoàn toàn hợp lý, bởi các ghi chép lịch sử cho thấy những người trên tàu nhiều khả năng là tù binh từ đội quân nhà Tống đã thất trận.

Xác tàu đắm này có niên đại từ cuộc xâm lược đường biển lớn thứ hai của quân Mông Cổ vào Nhật Bản, sau lần đầu tiên diễn ra vào năm 1274. Hạm đội năm 1281 được tập hợp sau chiến thắng của Hốt Tất Liệt trước triều Nam Tống. Vị hoàng đế này cần một vùng đất để lập đồn điền khai khẩn cho các binh lính bị bắt làm tù binh, nơi họ sẽ không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với sự cai trị của nhà Nguyên (1271-1368).

Cuộc xâm lược bao gồm hai gọng kìm tấn công. Một hạm đội phía bắc do Triều Tiên cung cấp, và một hạm đội phía nam lớn hơn nhiều gồm toàn tù binh chiến tranh người Trung Quốc. Chiến lược này đã chứng tỏ là một sai lầm khi hai cánh quân gặp khó khăn trong việc liên lạc với nhau.

Trong khi cuộc xâm lược đầu tiên của người Mông Cổ gây chấn động cho một xã hội Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phải đối mặt với giặc ngoại xâm, thì cuộc tấn công thứ hai đã không còn yếu tố bất ngờ.

“Sau khi đẩy lùi nỗ lực xâm lược đầu tiên, người Nhật nhận ra rằng mối nguy hiểm vẫn chưa qua đi. Nhanh chóng, người dân và giới tinh hoa bắt đầu chung tay tổ chức phòng thủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Nhật Bản đã chuyển mình nhanh chóng từ một tập hợp rời rạc các lãnh chúa đối đầu nhau thành một quốc gia thống nhất” ông Weatherford nói.

Nhật Bản đã đánh bại cuộc xâm lược năm 1281, nhưng đế chế Mông Cổ vẫn duy trì quyền kiểm soát các vùng biển ngoài khơi Đông Á trong suốt phần đời còn lại của Hốt Tất Liệt. Vị hoàng đế Mông Cổ chưa bao giờ đạt được mục tiêu chinh phục Nhật Bản, dù ông vẫn cân nhắc đến một cuộc xâm lược lần thứ ba vào những năm cuối đời.

Những con tàu đang được khai quật hiện nay chính là số tàu đang trên đường tháo chạy về Trung Quốc thì gặp bão. Cơn “gió thần” ấy về sau đã mang màu sắc gần như thần thoại, gắn liền với một thuật ngữ từng khiến lực lượng Đồng minh khiếp sợ nhiều thế kỷ sau đó, Kamikaze (Thần Phong).