Cách biên giới 1.500km, nhà máy lọc dầu hàng đầu Nga tê liệt vì đòn tập kích

Đám cháy tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez ở vùng Perm, Liên bang Nga. Ảnh: CyberBoroshno /Telegram

Nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez tại Perm, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km, được cho là đã phải dừng hoạt động sau vụ tấn công bằng UAV ngày 25/9. Reuters dẫn các nguồn trong ngành cho biết vụ việc gây hư hại đường ống, kho chứa và một số hạng mục công nghệ của nhà máy.

Theo truyền thông Mỹ, vụ tấn công gây ra hỏa hoạn tại nhà máy. Hai nguồn trong ngành cho biết hoạt động của cơ sở đã phải tạm dừng sau khi một số hạng mục bị hư hại. Lukoil chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một đơn vị chưng cất dầu thô tại nhà máy bị cháy sau vụ tấn công. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Perm không xác nhận trực tiếp tên nhà máy. Thống đốc Dmitry Makhonin cho biết một cơ sở công nghiệp trong khu vực bị UAV tập kích và lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả.

Ông Makhonin cho biết lực lượng phòng không và các đội hỏa lực cơ động đã bắn hạ 39 UAV. Một người thiệt mạng do bị thương bởi mảnh vỡ trong vụ tấn công. Nhà chức trách địa phương cho biết cơ quan giám sát môi trường đang theo dõi chất lượng không khí và chưa ghi nhận nồng độ chất ô nhiễm vượt mức cho phép.

Phía Nga không công bố chi tiết về cơ sở công nghiệp bị tập kích. Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội và phân tích của một số nguồn độc lập sau đó cho thấy mục tiêu có thể là nhà máy Lukoil-Permnefteorgsintez.

Nhà máy có vai trò đáng kể trong ngành lọc dầu Nga

Lukoil-Permnefteorgsintez là một trong những cơ sở lọc dầu lớn của Nga. Reuters xếp đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 7 của Nga xét theo sản lượng chế biến, với công suất được ghi nhận năm 2024 khoảng 252.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương khoảng 2,6 triệu tấn mỗi năm theo số liệu được Reuters dẫn. Một số nguồn khác đưa ra công suất trên 13 triệu tấn dầu thô/năm.

Nhà máy sản xuất nhiều sản phẩm dầu mỏ, trong đó có xăng, diesel, dầu nhiên liệu và than cốc dầu mỏ. Vị trí của cơ sở này cũng đáng chú ý bởi Perm nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km.

Nhà máy từng bị ảnh hưởng bởi các vụ UAV trước đó trong năm nay. Hồi tháng 5, cơ sở này phải dừng hoạt động sau một vụ tấn công, trong khi các nguồn Ukraine cho biết nhà máy tiếp tục bị tập kích vào tháng 8.

Làn sóng tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng

Vụ việc tại Perm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở năng lượng và công nghiệp của Nga gia tăng. Trong đêm 24-25/9, nhà chức trách Nga thông báo UAV xuất hiện tại nhiều khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã tiêu diệt 592 UAV trong đợt tập kích.

Tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yuri Slyusar cho biết khoảng 50 UAV bị phá hủy và một UAV gây hư hại cho nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk, khiến cơ sở này phải tạm dừng hoạt động. Nhà máy Novoshakhtinsk có công suất khoảng 5 triệu tấn dầu/năm, tương đương khoảng 100.000 thùng/ngày.

Vụ tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu tại Perm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập kích đường không giữa Nga và Ukraine gia tăng trong những ngày gần đây. Ngày 24/9, Nga tiến hành các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Phía Nga cho biết các đợt tập kích ngày 24/9 nhằm vào một số cơ sở liên quan đến sản xuất UAV, trung tâm viễn thông, các đầu mối hậu cần và tàu thuyền tại khu vực Odessa.

Các diễn biến này cho thấy xu hướng hai bên đồng thời gia tăng sử dụng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và các mục tiêu có ý nghĩa kinh tế - quân sự. Reuters nhận định Nga trong những tháng gần đây đã tăng cường sử dụng các loại UAV nhanh hơn, khó đánh chặn hơn để tập kích Ukraine, trong khi Kiev cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí và công nghiệp của Nga.