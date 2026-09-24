Cách bày mâm cỗ Trung thu thể hiện ước vọng về một cuộc sống sung túc, hạnh phúc

Mâm cỗ Trung thu truyền thống có gì?

Tết Trung thu vào dịp hoa quả chín rộ, mâm cỗ phải có nải chuối chín vàng, trái hồng đỏ mọng mang ý nghĩa ước vọng no đủ. Trái na nhiều mắt mang ước vọng sinh sôi. Trái bưởi cầu điều phước lành. Trái lựu ngọt ngào may mắn. Mâm cỗ còn có nhành hoa tươi đặc trưng của mùa thu.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, mâm cỗ Trung thu không thể thiếu hai loại bánh đặc trưng là bánh dẻo và bánh nướng. Kèm theo đó là trà ướp sen, trà ướp hương nhài mang sự thanh nhã cho đêm trăng. Mâm cỗ cũng không thể thiếu hình ảnh 2 ông tiến sĩ giấy với ý nghĩa mong cho con cháu trong nhà học hành tấn tới, đỗ đạt. Đồng thời, cầu chư vị thần linh bảo vệ những đứa trẻ, mang may mắn tới cho gia đình.

Các phong tục truyền thống giúp gắn kết gia đình, và là cách gián tiếp dạy con về lòng yêu thương, kính trọng tổ tiên, ông bà cha mẹ. Bạn đừng bỏ qua cơ hội cùng con trẻ trưng bày mâm cỗ Trung thu, cùng gia đình đoàn viên vui vẻ trong đêm trăng Rằm.

Ngũ quả tượng trưng cho sự sung túc, no đủ. Đồng thời cũng là thành quả lao động chăm chỉ. Mỗi vùng miền, địa phương sẽ có mâm ngũ quả khác nhau. Thế nhưng, trái cây trong mâm cỗ đều là những loại quả theo mùa có hình dạng tròn trĩnh tượng trưng cho sự viên mãn vẹn nguyên.

Tết Trung thu vào dịp hoa quả chín rộ, mâm cỗ phải có nải chuối chín vàng, trái hồng đỏ mọng mang ý nghĩa ước vọng no đủ.

Bánh Trung thu là lễ vật quan trọng trong mâm cỗ. Bánh Trung thu biểu trưng cho sự vẹn nguyên, thuận hòa và viên mãn. Lồng đèn ông sao năm cánh tượng trưng cho ngũ hành âm dương, cân bằng và hòa hợp. Mâm cỗ trung thu đoàn viên sẽ thêm phần ý nghĩa, sinh động và hài hòa hơn. Dâng lễ mâm cỗ trung thu bằng bánh kẹo là một phần không thể thiếu. Bạn có thể lựa chọn các loại bánh kẹo truyền thống cho mâm cỗ như: kẹo lạc, kẹo vừng, bánh gạo, bánh men…

Cách bày mâm cỗ Trung thu ý nghĩa

Thông tin trên VTC News, để có một mâm cỗ Trung thu vừa đẹp mắt, vừa mang ý nghĩa, gia chủ có thể tham khảo cách sắp xếp truyền thống kết hợp với sự sáng tạo hiện đại.

Đầu tiên là chuẩn bị và lựa chọn nguyên liệu. Bạn ưu tiên những loại quả tươi ngon, màu sắc bắt mắt, không dập nát, còn nguyên cuống và lá. Lựa chọn bánh từ những thương hiệu uy tín, bao bì nguyên vẹn. Dụng cụ bày trí có thể dùng đĩa sứ lớn, mẹt tre truyền thống hoặc khay trang trí hiện đại để tạo sự hài hòa.

Tiếp theo là trang trí mâm ngũ quả. Đầu tiên, đặt nải chuối xanh dưới cùng của đĩa lớn, hướng cong của nải chuối lên trên, giống như cánh tay vững chãi ôm trọn các loại quả khác. Quả bưởi nên được đặt ở chính giữa, gọn trong lòng nải chuối. Tiếp đến, xếp các loại quả nhỏ hơn như hồng, na, lựu xen kẽ xung quanh để tạo sự cân đối. Khi bày trí, cần chú ý phối hợp màu sắc tươi sáng, hài hòa để mâm quả vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa phong thủy.

Để có một mâm cỗ Trung thu vừa đẹp mắt, vừa mang ý nghĩa, gia chủ có thể tham khảo cách sắp xếp truyền thống kết hợp với sự sáng tạo hiện đại.

Bước tiếp là sắp xếp bánh kẹo và các vật phẩm khác. Sau khi hoàn thành mâm ngũ quả, bánh trung thu sẽ được đặt xung quanh. Các loại kẹo, cốm có thể cho vào những chiếc đĩa nhỏ xinh để xen kẽ, tạo sự phong phú. Một số gia đình còn khéo léo tỉa tót hoa quả thành hình thỏ ngọc, cá chép để tăng tính sáng tạo.

Cuối cùng, đèn lồng nhỏ, đèn cầy và chú chó bưởi nên được đặt ở vị trí nổi bật, vừa tạo điểm nhấn vừa thắp sáng không gian.

Mẹo trang trí mâm cỗ Trung thu đẹp nhất

Để có được những mâm cỗ Trung thu ấn tượng nhất, bạn nên nắm được những lưu ý này: Lên danh sách và chuẩn bị đa dạng các loại nguyên liệu để bày mâm cỗ. Lên ý tưởng về chủ đề trang trí. Bạn có thể tìm kiếm những hình ảnh mâm cỗ Trung thu đẹp để làm giàu thêm ý tưởng cho mình.

Tìm học các cách tạo hình động vật đơn giản bằng hoa quả để làm theo. Đừng bỏ qua các món đồ trang trí truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ, tiến sĩ giấy, trống bỏi, đầu lân…

Sử dụng các loại đĩa sứ cỡ vừa và nhỏ để bày bánh và các loại hoa quả bổ sẵn, vừa giúp đảm bảo vệ sinh lại thêm phần sang trọng cho mâm cỗ. Trẻ con phá cỗ, người lớn uống trà. Vì vậy bạn cũng nên cần có một bộ ấm chén sứ cao cấp để thưởng trà, ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa vui vẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.