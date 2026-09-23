Sử dụng điện thoại trong bóng tối là một thói quen cực kỳ nguy hại cho đôi mắt, giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. Khi xung quanh không có ánh sáng, đồng tử sẽ tự động giãn nở to ra để đón nhận nhiều ánh sáng hơn. Lúc này, luồng ánh sáng mạnh và ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại sẽ chiếu trực tiếp vào mắt với cường độ cao, gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng.

Sử dụng điện thoại trong bóng tối là một thói quen cực kỳ nguy hại cho đôi mắt, giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Dùng điện thoại trong bóng tối có hại gì?

Tổn thương mắt và nguy cơ mù lòa: Mắt phải điều tiết liên tục khiến cơ mắt mệt mỏi, dẫn đến khô mắt, mỏi mắt và thúc đẩy nhanh quá trình cận - loạn thị. Nguy hiểm hơn, thói quen dùng điện thoại trong bóng tối làm tăng nhãn áp, tổn thương võng mạc và có nguy cơ dẫn đến mù lòa vĩnh viễn hoặc đột quỵ mắt (tắc mạch máu võng mạc).

Gây lệch thị lực: Nhiều người có thói quen nằm nghiêng một bên khi lướt điện thoại trong bóng tối. Việc này khiến một mắt bị che khuất hoặc phải điều tiết nhiều hơn mắt còn lại, lâu dần gây ra hiện tượng lệch thị lực giữa hai mắt hoặc mù tạm thời một bên.

Phá hủy chất lượng giấc ngủ: Ánh sáng xanh từ màn hình ức chế quá trình sản sinh melatonin (hormone kích thích giấc ngủ). Điều này làm bạn bị mất ngủ, khó ngủ, rối loạn đồng hồ sinh học và mệt mỏi, giảm trí nhớ vào ngày hôm sau.

Tàn phá làn da và xương khớp: Ánh sáng xanh kích thích tăng sắc tố da, làm mất collagen khiến da nhanh lão hóa và xuất hiện nếp nhăn. Tư thế cúi đầu hoặc nằm sai cách khi dùng điện thoại cũng gây đau mỏi, biến dạng cột sống cổ.

Nằm nghiêng xem điện thoại lâu dần gây ra hiện tượng lệch thị lực giữa hai mắt hoặc mù tạm thời một bên.

Cách bảo vệ mắt khi xem điện thoại trong bóng tối

Nếu bạn chưa thể bỏ ngay thói quen xem điện thoại trong bóng tối, hãy áp dụng ngay các nguyên tắc bảo vệ mắt và sức khỏe được khuyến cáo bởi các chuyên gia y tế.

Bật đèn phòng: Hãy bật một chiếc đèn ngủ hoặc đèn có ánh sáng dịu xung quanh để cân bằng độ sáng, tránh để mắt chịu áp lực từ một nguồn sáng duy nhất.

Sử dụng cả hai mắt: Tuyệt đối không nằm nghiêng để xem điện thoại bằng một mắt. Hãy ngồi hoặc nằm ngửa, giữ điện thoại song song trước mặt.

Cài đặt màn hình phù hợp: Giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp thích hợp và luôn bật chế độ ban đêm (Night Shift/Dark Mode) để lọc bớt ánh sáng xanh gây hại.

Giữ khoảng cách an toàn: Để điện thoại cách mắt tối thiểu từ 30 - 40 cm.

Áp dụng quy tắc 20-20-20: Cứ sau 20 phút nhìn màn hình, hãy phóng tầm mắt ra xa khoảng 20 feet (khoảng 6 mét) trong vòng 20 giây để mắt được thư giãn.

Xem điện thoại trong bóng tối khiến mắt và cơ thể mệt mỏi.

Cách bật các tính năng bảo vệ mắt trên điện thoại

Cách bật trên iPhone: Apple tích hợp sẵn 3 tính năng cực kỳ hữu ích giúp mắt bạn không bị mỏi khi dùng trong đêm. Đầu tiên là chế độ Tối (Dark Mode) giúp chuyển toàn bộ phông nền trắng thành đen để giảm cường độ sáng.

Để bật chế độ này, bạn vào Cài đặt → Màn hình & Độ sáng → chọn Tối. Bạn có thể bật Tự động để máy tự chuyển sang nền tối khi mặt trời lặn.

Bạn có thể sử dụng chế độ Night Shift (lọc ánh sáng xanh) chuyển màu màn hình sang tông ấm (vàng) để giảm bớt ánh sáng xanh gây mất ngủ. Để bật chế độ này, bạn vào Cài đặt → Màn hình & Độ sáng → Night Shift → bật Lên lịch (chọn từ 22h đến 7h hôm sau) và kéo thanh trượt để điều chỉnh độ ấm theo ý muốn.

Khoảng cách màn hình (Screen Distance): Tính năng sử dụng camera TrueDepth để cảnh báo nếu bạn để điện thoại quá gần mắt (dưới 30 cm) trong thời gian dài. Để bật chế độ này, bạn vào Cài đặt → Thời gian sử dụng → Khoảng cách màn hình → bật tính năng lên.

Cách bật trên điện thoại Android

Tùy thuộc vào hãng điện thoại bạn đang dùng, tên gọi của tính năng có thể hơi khác nhau, nhưng cách hoạt động đều tương tự. Với chế độ tối (Dark Mode), bạn vào Cài đặt → Màn hình (hoặc Màn hình & Độ sáng) → chọn Chế độ tối. Để bật bộ lọc ánh sáng xanh trên Samsung, bạn vào Cài đặt → Màn hình → bật Khiên bảo vệ mắt. Bạn có thể chọn “Thích ứng” hoặc “Tự đặt lịch”.

Con trên Oppo, bạn vào Cài đặt → Màn hình & Độ sáng → bật Bảo vệ mắt (Eye Comfort).

Sử dụng các chế độ trên điện thoại để bảo vệ mắt.

Mẹo kích hoạt nhanh cho cả 2 dòng máy: Bạn chỉ cần vuốt từ cạnh trên màn hình xuống (đối với Android) hoặc vuốt từ góc trên bên phải xuống (đối với iPhone) để mở Trung tâm điều khiển/Thanh thông báo nhanh. Tại đây, bạn nhấn giữ vào thanh độ sáng hoặc tìm biểu tượng hình Mặt Trăng/Con mắt để bật nhanh các chế độ này.