Tùy thuộc vào số lượng và thời gian muốn bảo quản, bạn có thể áp dụng các mẹo bảo quản khác nhau:

Xem nhanh: Cách bảo quản khoai tây tươi (chưa gọt vỏ)

Cách bảo quản khoai tây đã gọt vỏ

Bảo quản khoai tây đã nấu chín Cách bảo quản khoai tây tươi (chưa gọt vỏ) Với cách bảo quản khoai tây tươi, bạn cần kiểm tra định kỳ để phát hiện củ mềm, mọc mầm, vỏ xanh, có mùi lạ và loại bỏ ngay, tránh lây sang củ khác. Bảo quản khoai tây ở nơi nhiệt độ thấp Bảo quản ở nhiệt độ từ 6 - 10 độ C. Đây là mức nhiệt lý tưởng giúp khoai tây tươi ngon suốt 3 - 4 tháng mà không mất đi lượng vitamin C vốn có. Lưu ý đựng khoai trong túi giấy hoặc rổ thoáng khí, tuyệt đối không cho vào hộp kín vì hơi ẩm tích tụ sẽ gây mốc và thối củ. Bảo quản khoai tây tránh xa ánh sáng Tiếp xúc với ánh sáng mạnh (cả nắng lẫn đèn huỳnh quang) khiến vỏ khoai chuyển sang màu xanh do hình thành diệp lục, cùng với đó là sự tích tụ chất độc solanine gây đắng, rát miệng, buồn nôn, tiêu chảy và có thể tổn thương hệ thần kinh.

Bảo quản khoai tây cần tránh nơi có nhiều ánh sáng. Ảnh: AI

Không bảo quản khoai tây trong tủ lạnh, tủ đông Ở nhiệt độ quá thấp của tủ lạnh, tinh bột trong khoai tây sống chuyển hóa thành đường khử. Chất này khi chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra acrylamide gây ung thư. Ngoài ra, nước trong khoai đóng băng sẽ làm phá vỡ tế bào, khiến khoai bị nhũn hỏng sau khi rã đông. Cách này chỉ áp dụng nếu khoai đã được nấu chín một phần hoặc hoàn toàn. Không rửa khoai tây trước khi bảo quản Việc rửa khoai vô tình tạo thêm độ ẩm, khiến vi khuẩn, nấm mốc dễ xâm nhập và làm khoai mọc mầm nhanh hơn. Để khoai tây tránh xa các thực phẩm khác Trái cây chín (như chuối, táo, cà chua) và hành tây thường tiết ra khí ethylene thúc đẩy khoai tây mọc mầm cấp tốc. Vì vậy, hãy xếp khoai tây ở một vị trí riêng biệt. Cách bảo quản khoai tây đã gọt vỏ Ngâm nước cốt chanh trong tủ lạnh: Cho khoai tây đã gọt vỏ vào thau nước có pha chút nước cốt chanh rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh. Phương pháp này giúp khoai không bị thâm đen, tuy nhiên chỉ nên lưu trữ và sử dụng trong vòng 2 - 3 ngày, không nên để quá lâu. Lau khô và bọc màng bọc thực phẩm: Dùng khăn sạch lau thật khô bề mặt củ khoai, sau đó bọc kín bằng màng bọc thực phẩm rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Khoai tây đã gọt vỏ có thể bảo quản và dùng được trong khoảng 24 giờ. Ảnh: AI

Bảo quản khoai tây đã nấu chín Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (dùng trong 3 - 4 ngày) Khoai tây sau khi nấu chín rất dễ chảy nước và ôi thiu do tinh bột thoát hơi ẩm lúc nguội. Để bảo quản, bạn hãy cho khoai vào hộp đậy kín hoặc bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Đáng chú ý, việc làm lạnh khoai chín giúp tăng lượng tinh bột kháng và giảm khoảng 25% lượng đường, hỗ trợ tốt cho người béo phì, tiểu đường hay cao huyết áp. Chuỗi axit béo sinh ra từ tinh bột kháng này cũng giúp hệ vi sinh đường ruột hoạt động khỏe mạnh hơn.

Khoai tây đã nấu chín bỏ hộp đựng thực phẩm để bảo quản trong tủ lạnh. Ảnh: AI

Bảo quản trong ngăn đá/tủ đông Nếu cần trữ số lượng lớn trong thời gian dài, bảo quản cấp đông là lựa chọn tối ưu. Bạn chỉ cần cho khoai tây đã chín vào túi và hút chân không hoàn toàn để loại bỏ không khí. Phương pháp này giúp giữ nguyên dưỡng chất của khoai suốt 1 năm; khi dùng chỉ cần rã đông trong ngăn mát tủ lạnh rồi chế biến lại như bình thường.

Việc bảo quản khoai tây đúng cách không chỉ giúp bạn có những bữa ăn ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy áp dụng những bí quyết trên để khoai tây trong căn bếp của bạn luôn tươi ngon và an toàn.

Khi nào nên loại bỏ khoai tây? Không phải lúc nào khoai tây có mầm hoặc vỏ xanh cũng cần phải bỏ đi hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn cần biết khi nào là lúc nên loại bỏ chúng để đảm bảo an toàn: - Mầm nhỏ: Nếu mầm còn nhỏ và ít, bạn có thể cắt bỏ phần mầm và các mắt mầm sâu, sau đó gọt bỏ kỹ phần vỏ xanh (nếu có) trước khi chế biến. Đảm bảo loại bỏ hết các phần bị ảnh hưởng. - Mầm lớn và nhiều: Nếu khoai tây có nhiều mầm dài, to, hoặc củ khoai đã bị nhăn nheo, mềm nhũn thì đây là dấu hiệu cho thấy độc tố solanine đã tích tụ đáng kể. Tốt nhất là nên loại bỏ toàn bộ củ khoai. - Vỏ xanh đậm và lan rộng: Nếu phần vỏ xanh xuất hiện nhiều và đậm màu, không chỉ ở bề mặt mà còn ăn sâu vào bên trong, thì lượng solanine đã quá cao. Bạn không nên sử dụng. - Mềm, nhũn, có mùi lạ hoặc nấm mốc: Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự hư hỏng do vi khuẩn hoặc nấm mốc. Bạn tuyệt đối không nên ăn.