Các xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Trà Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, diện tích khoai tây đạt hơn 30 ha, bằng 170,56% kế hoạch; triển khai 8 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn hơn 4,28 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 14,5 tỷ đồng, bằng 168,8% dự toán; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 247,3 triệu USD.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đối với Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, giai đoạn 2, xã hoàn thành kiểm đếm 678/678 hộ, đạt 100%; chi trả bồi thường cho 636 hộ với tổng kinh phí hơn 262,8 tỷ đồng. Dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh, giai đoạn 1, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính, trong đó, bố trí tái định cư đạt 100% số hộ. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, kết nạp 20 đảng viên mới.

3 tháng cuối năm, xã Trà Lĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và quyết tâm cao; tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026, tạo nền tảng cho năm 2027, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng đề nghị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới và tăng cường công tác đối ngoại; chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đàm Thủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng).

9 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11 tỷ 290 triệu đồng, bằng 191,07% dự toán tỉnh giao và 170,54% dự toán theo Nghị quyết HĐND xã. Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, đón 398.164 lượt khách, đạt 113,76% kế hoạch, tăng 83,87% so với cùng kỳ năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 1.706,5 ha, sản lượng ước đạt 8.535,15 tấn, bằng 109,89% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc được đẩy nhanh, đã chi trả cho 113/119 hộ dân có đất trong diện tích thu hồi, đạt 96%. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thu gom rác thải được duy trì thường xuyên.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Mạng lưới trường học được sắp xếp từ 8 trường xuống còn 5 trường, góp phần tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đảng bộ xã kết nạp 23 quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng cho 26 đảng viên; phối hợp thẩm tra, xác minh 135 hồ sơ; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 52 quần chúng và đảng viên mới; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Long khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng).

Hội nghị công bố và trao quyết định của Tỉnh ủy về điều động đồng chí Nông Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cốc Pàng, đến công tác tại Đảng ủy xã Đức Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị công bố và trao quyết định của Tỉnh ủy về điều động cán bộ.

9 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 3.113,5 tấn, bằng 98,66% kế hoạch; đàn vật nuôi cơ bản ổn định; tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,38%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 74.833,19 triệu đồng; thu cân đối ngân sách xã được hưởng đạt 2.619 triệu đồng, bằng 1.668% dự toán được giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,63%, đạt 120,7% kế hoạch tỉnh giao; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ, đang triển khai xây dựng 8 hộ. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến, kết nạp 16 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 7 đảng viên dự bị.

Trên địa bàn xã xảy ra 2 đợt mưa to, gió lốc và ảnh hưởng của cơn bão số 4, gây sạt lở, ngập úng giao thông, ảnh hưởng đến nhà ở và tài sản của nhân dân tại 6/11 thôn. Ước giá trị thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

3 tháng cuối năm, xã Đức Long tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026 bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Đằng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ 8 (mở rộng).

9 tháng đầu năm, sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản duy trì ổn định, tổng diện tích lúa đạt 107,8%, ngô đạt 105,3%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 70,08%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 3,8 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 87,38%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 95%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, kết nạp 15 đảng viên mới.

3 tháng cuối năm, Đảng bộ xã tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp; rà soát công việc từng ngày, từng tuần, phân công, phân nhiệm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đảng ủy xã Xuân Trường tổ chức hội nghi sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 103,97% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát. Tổngthu ngân sách trên 950 triệu đồng; kết nạp 12 đảng viên mới. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đã đề ra; thực hiện quản lý thu, chi ngân sách đúng quy định, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Tăng cường kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2026. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.