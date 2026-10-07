Các xã thuộc Tổ công tác số 6 Lâm Đồng giải ngân vốn đầu tư công đạt 70%

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn làm việc với các xã Di Linh, Bảo Thuận, Hòa Ninh

Sáng 7/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với 8 xã thuộc Tổ công tác số 6, gồm: Di Linh, Hòa Ninh, Bảo Thuận, Đinh Văn Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà và Tân Hội, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng năm 2026, các địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Một số lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với các xã khu vực Lâm Hà và Tân Hội

Điểm đáng chú ý là công tác giải ngân vốn đầu tư công tại 8 xã đạt kết quả khá cao. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 của các địa phương là 259,476 tỷ đồng. Đến ngày 5/10, lũy kế giải ngân đạt 181,52 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch, trong đó đã bao gồm nguồn vốn được bổ sung cuối tháng 9.

Tỷ lệ này cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh là 50,97% và tiệm cận mức bình quân của 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh là 73,7%.

Kết quả giải ngân cho thấy các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo thêm dư địa để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương thuộc Tổ công tác số 6

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là những nội dung còn đạt thấp; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc.