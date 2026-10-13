Các xã Thiệu Hóa, Quảng Chính gặp mặt, chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Hóa tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

♦ Tại xã Thiệu Hóa, trong 9 tháng năm 2026, có 25 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 272, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách địa phương.

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đồng hành với địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, các doanh nghiệp, doanh nhân đã trao 740 suất quà, tổng trị giá gần 700 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Quán Nho; hỗ trợ hàng tỉ đồng để xây dựng nhà đa năng Trường THCS Vạn Hà và nhà đa năng, khu ăn bán trú cùng các hạng mục phụ trợ tại Trường Tiểu học Thiệu Phú.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Thiệu Hóa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương. Chính quyền xã sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo xã Quảng Chính tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân.

♦ Xã Quảng Chính hiện có hơn 120 doanh nghiệp, 1.500 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể đang hoạt động. Năm 2026, dù đối mặt với không ít thách thức chung của thị trường, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã chủ động vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo vì cộng đồng.

Hội Doanh nghiệp xã Quảng Chính sau khi được thành lập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 100 hội viên. Hội không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế mà còn là nhịp cầu gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của xã Quảng Chính đã được tôn vinh, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp xã đã triển khai chương trình an sinh xã hội “Nâng bước em tới trường”, trao tặng 20 xe đạp trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao hỗ trợ 100 lít dầu ăn cho Trường Mầm non Quảng Chính và 100 thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình khó khăn của xã.