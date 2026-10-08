Các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, xã Bằng Thành thực hiện gieo cấy lúa vụ xuân, vụ mùa đạt hơn 800ha, đạt gần 100% kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định, duy trì tổng đàn gia súc trên 58.000 con. Diện tích trồng rừng mới trong 9 tháng đạt 120ha, bằng 100% kế hoạch giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã được giao hơn 45 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân trên 17 tỷ đồng, đạt gần 38% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đến thời điểm này đạt 13,3 tỷ đồng, bằng 83% dự toán được giao.

Lãnh đạo xã Bằng Thành báo cáo công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư trên địa bàn.

Đối với xã Cao Minh, diện tích gieo cấy lúa, ngô đạt hơn 900ha, đạt 100% kế hoạch; tổng đàn đạt gia súc duy trì hơn 5.300 con. Toàn xã trồng rừng mới được hơn 77ha, đạt 194% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia toàn xã có hơn 22 tỷ đồng, đã giải ngân gần 7 tỷ đồng, đạt trên 31% kế hoạch. Đến hết tháng 9, xã thu ngân sách đạt gần 2,5 tỷ đồng, đạt gần 150% kế hoạch.

Lãnh đạo xã Cao Minh phát biểu ý kiến về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Xã Nghiên Loan có 23/50 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026 đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, có 11/50 chỉ tiêu đạt từ 50% mục tiêu đề ra; các chỉ tiêu khác đang tiếp tục thực hiện. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Phát triển đảng viên đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước được hơn 6,1 tỷ đồng, bằng 227% kế hoạch. Trồng rừng tập trung hơn 78ha, đạt trên 130% kế hoạch…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên phân bổ thêm nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 cho các dự án hạ tầng công cộng thiết yếu trên địa bàn.

Cùng với đó, xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư dự án tái định cư đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để sớm di dời người dân đến nơi ở an toàn; sớm phân bổ nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị cho các trường học sau sắp xếp…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ triển khai một số chương trình, dự án; đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương khi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các xã cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; trong đó, chú trọng công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư; thu ngân sách nhà nước; đầu tư cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục.