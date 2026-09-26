Các xã Tả Van, Quy Mông, Cốc San tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026

Tại xã Tả Van

Tham gia vòng chung khảo có 8 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 23 thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Hội thi được phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của địa phương như Fanpage Tinh hoa hội tụ, Tả Van đổi mới...

Ở phần thi này, các thí sinh thực hiện nội dung thuyết trình, hùng biện chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư, kết hợp linh hoạt các hình thức minh họa trực quan và sân khấu hóa tiểu phẩm gắn liền với thực tiễn công tác Đảng tại cơ sở.

Bằng sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, các thí sinh đã thẳng thắn đặt vấn đề và đưa ra nhiều giải pháp giải quyết sát thực tế, thể hiện rõ bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, các thí sinh đã vận dụng linh hoạt chủ trương, quy định của Đảng để giải quyết những bài toán thực tiễn tại cơ sở. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã rất khéo léo lồng ghép kết hợp cả hai hình thức minh họa trực quan và sân khấu hóa vào phần thi thuyết trình, giúp nội dung chuyên đề công tác Đảng vốn khô khan trở nên sinh động, thấu đáo và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Điểm mới, nổi bật tại hội thi là công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ về phương thức thể hiện. Toàn bộ vòng chung khảo được phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của địa phương như Fanpage "Tinh hoa hội tụ", "Tả Van đổi mới"... Qua đó giúp đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, tương tác thuận lợi, góp phần mở rộng không gian tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng tinh thần, không khí thi đua sôi nổi của hội thi đến với mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, ở nhóm chi bộ thôn, giải Nhất thuộc về thí sinh Lù A Tính - Bí thư Chi bộ thôn Giàng Tả Chải; giải Nhì thuộc về thí sinh Vàng A Túng - Bí thư Chi bộ thôn Đồi Dù; giải Ba thuộc về thí sinh Châu A Dế - Bí thư Chi bộ thôn Hòa Sử Pán; giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Vàng A Hử - Phó Bí thư Chi bộ thôn Vạn Dền Sử.

Ở nhóm chi bộ cơ quan, đơn vị: giải Nhất thuộc về thí sinh Hạng Thị Mai Hoa - Bí thư Chi bộ Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van; giải Nhì thí sinh Vũ Thanh Lợi - Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Tả Van; giải Ba thuộc về thí sinh Phàn Thị Lý - Phó Bí thư Chi bộ Trạm Y tế xã; giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Vũ Anh Tú - Chi ủy viên Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Tại xã Quy Mông

Trước khi bước vào vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua vòng sơ khảo với nội dung thi trắc nghiệm và tự luận trên giấy. Qua đánh giá, Ban tổ chức lựa chọn 6 thí sinh có kết quả cao nhất, đại diện cho 2 nhóm: chi bộ thôn và chi bộ cơ quan, đơn vị, tham gia vòng chung kết.

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh trải qua 3 nội dung gồm: chấm điểm đề cương bài thuyết trình; thuyết trình, giới thiệu mô hình, cách làm hay và xử lý tình huống.

Trong đó, phần thi thuyết trình, giới thiệu mô hình, cách làm hay có hệ số 3, thời gian tối đa 10 phút. Phần thi xử lý tình huống có hệ số 2, thí sinh bốc thăm câu hỏi, có 1 phút chuẩn bị và tối đa 5 phút trả lời. Điểm đề cương bài thuyết trình được Ban Giám khảo chấm trước theo đề cương các thí sinh gửi về Ban Tổ chức.

Ban giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh đã thể hiện sự tự tin, khả năng trình bày mạch lạc, kiến thức về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở.

Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống tạo không khí sôi nổi, giúp thí sinh thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu chi bộ.

Trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, ở nhóm chi bộ thôn, giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Mến - Bí thư Chi bộ thôn Minh Tiến.

Ở nhóm chi bộ cơ quan, giải Nhất thuộc về thí sinh Trần Ngọc Chinh, Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Quy Mông.

Đồng thời Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba cho các thí sinh tham gia dự thi.

Tại xã Cốc San

Tham gia hội thi có 12 thí sinh là bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được lựa chọn từ vòng sơ khảo gồm 17 thí sinh; trong đó, 6 thí sinh đến từ chi bộ thôn và 6 thí sinh đến từ chi bộ các cơ quan, đơn vị.

Đại biểu tham dự hội thi.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: kiến thức chung (thi theo hình thức trắc nghiệm); thuyết trình (thí sinh tự lựa chọn 1 chủ đề thuyết trình, trình bày kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, thời gian thi không quá 10 phút); xử lý tình huống (thí sinh bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên câu hỏi tình huống do Ban Tổ chức hội thi đưa ra, thời gian thi không quá 5 phút).

Nội dung thi tập trung vào Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và bí thư chi bộ; thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các thí sinh đã chuẩn bị chu đáo, thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, đặc biệt trong xử lý các tình huống tại chi bộ.

Thí sinh tranh tài tại hội thi.

Kết thúc hội thi ở nhóm chi bộ thôn, giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Văn Quyết - Bí thư Chi bộ thôn Củm Hạ 1.

Ở nhóm chi bộ cơ sở, giải Nhất thuộc về thí sinh Kiều Thị Mai Hạnh - Bí thư Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Tòng Sành.

Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao.