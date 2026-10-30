Các xã Quảng Uyên, Đàm Thủy, Bế Văn Đàn hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ

Lãnh đạo xã Quảng Uyên tặng giấy khen cho các tập thể.

Để chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập, xã Quảng Uyên huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn đóng góp trên 2.000 cây tre, cây vầu và trên 1.500 ngày công lao động cùng nhiều phương tiện, máy móc để xây dựng thao trường với các hạng mục như khu căn cứ, hệ thống giao thông, hầm trú ẩn, khu sơ tán nhân dân, học sinh, làm lán trại, các công trình phụ đảm bảo liên hoàn vững chắc, đúng yêu cầu kỹ, chiến thuật. Đợt diễn tập tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp hơn 266 triệu đồng.

Trong quá trình diễn tập, các nội dung cơ bản bám sát yêu cầu nhiệm vụ, việc vận hành cơ chế và thực hành diễn tập được tổ chức chặt chẽ, điều hành đúng trình tự, sát với các tình huống giả định. Các vai diễn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thoát ly được tài liệu. Các nội dung sơ tán nhân dân, sơ tán trường học và tổ chức lớp học thời chiến được triển khai bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác chỉ huy, điều hành cơ bản chặt chẽ; các lực lượng tham gia nắm được chức trách, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành và các quy định trong quá trình thực hành diễn tập.

Kết thúc, Tổ đạo diễn diễn tập tỉnh đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Uyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, UBND xã Quảng Uyên khen thưởng 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã.

Ngày 29/10, xã Đàm Thủy tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Lãnh đạo xã Đàm Thủy tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Tại lễ bế mạc, Tổ đạo diễn diễn tập tỉnh đánh giá xã Đàm Thủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Ban Tổ chức và các lực lượng chấp hành nghiêm kế hoạch, thực hành đúng nguyên tắc, bám sát tình huống, thể hiện khả năng phối hợp, xử trí các tình huống; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, nhất là trong thực hành sơ tán nhân dân, sơ tán trường học và tổ chức lớp học thời chiến.

Nhân dịp này, UBND xã Đàm Thủy tặng giấy khen 18 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Cùng ngày, xã Bế Văn Đàn bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Lãnh đạo xã Bế Văn Đàn tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bế Văn Đàn được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành các nội dung diễn tập, chương trình theo kế hoạch đề ra, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục; đồng thời rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

Trong diễn tập, xã huy động trên 2.000 cây, que các loại, hơn 1.800 ngày công của nhân dân, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị; huy động 3 trung đội dân quân cơ động với 93 đồng chí và tiểu đội dân quân thường trực tham gia chuẩn bị. Vận động trên 140 triệu đồng và trên 50 kg rau, củ, quả để phục vụ các lực lượng tham gia…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen 18 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã.