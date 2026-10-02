Các xã, phường phía tây Hải Phòng cập nhật tiến độ giải ngân

Nhiều dự án được triển khai

Thông tin với Mekong ASEAN, ông Vũ Duy Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Trường Tân cho biết, năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng và xã giao hơn 55 tỷ đồng, đến ngày 16/9, UBND xã đã giải ngân được 45,77 tỷ đồng, đạt 94,2% so với kế hoạch thành phố giao.

Đối với công trình khởi công mới năm nay, trong thời gian qua xã Trường Tân đã khởi công được 8 công trình, hiện đang thực hiện công tác thi công. Dự kiến tháng 10/2026 khởi công tiếp thêm một công trình.

Chia sẻ về những khó khăn vướng mắc, ông Vũ Duy Kha cho biết, do tác động bởi tình hình chung, trong đó liên quan đến các quy trình thực hiện các bước thủ tục đầu tư, đấu thầu, tổ chức thi công; những biến động về vật liệu, nhân công, thời tiết… vì vậy một số nội dung triển khai không đạt được như kỳ vọng.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế phường Tân Hưng, kế hoạch vống đầu tư công năm nay của phường là 44,36 tỷ đồng. Tính đến ngày 18/9, UBND phường đã giải ngân được 33,27 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch thành phố giao. Đến hết quý 3/2026, phường giải ngân ước đạt 35,488 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch cấp trên giao.

Đối với xã Gia Lộc, báo cáo của Phòng Kinh tế xã cho biết, đến ngày 15/9, UBND xã đã giải ngân được trên 62,44 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch cấp trên giao. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn xã được giao sau khi điều chỉnh hơn 82,92 tỷ đồng.

Một dự án trường học đang triển khai trên địa bàn xã Cẩm Giàng. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trong khi đó, báo cáo của UBND xã Hồng Châu trong 8 tháng đầu năm 2026 cho biết, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 33,7 tỷ đồng, bằng 94,7%, vượt so với kịch bản giao 44,7% (kịch bản giao là 50%).

Trong những tháng tiếp theo, UBND xã Hồng Châu tiếp tục thực hiện chỉ đạo các nhà thầu triển khai dự án cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Châu năm 2026; dự án cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh trường học trên địa bàn xã Hồng Châu.

Đồng thời, tiếp tục giám sát các công trình đầu tư công và vốn sự nghiệp giao thông năm 2026, bao gồm cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng (đoạn từ đường 396B đến Bưu điện Thọ Sơn); cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng (đoạn từ đường 396B đến dốc đê xóm 1, thôn Văn Diệm); cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng (đoạn từ Nhà văn hóa thôn An Lý đến nhà ông Khám thôn An Lý)…

Ngoài ra, thực hiện các bước quy trình giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Tân Quang, huyện Ninh Giang (nay là xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng) đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Với xã Khúc Thừa Dụ, UBND xã xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư và triển khai các dự án.

Xã cũng đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm, trong đó có Dự án Cảng thủy nội địa Ninh Giang với diện tích khoảng 27,1 ha.

Theo báo cáo của UBND xã Khúc Thừa Dụ, UBND huyện Ninh Giang trước đây đã hoàn thành các trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các hộ gia đình, cá nhân có tài sản, công trình xây dựng, cây trồng trên đất thu hồi.

Đối với diện tích đất thu hồi đợt 2 (phía trong đê và một phần diện tích đất ngoài đê còn lại), đến nay, UBND xã đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và quyết định thu hồi đất đối với 178 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thực hiện dự án với tổng diện tích là 113.712 m², tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 65,332 tỷ đồng và một hộ có đất ở với diện tích là 450 m² với kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng 2,636 đồng.

Diện tích còn lại 53.128 m² là quỹ đất công ích do UBND xã Khúc Thừa Dụ quản lý gồm các loại đất chuyên trồng lúa nước, đất giao thông, đất thủy lợi, đất có mặt nước chuyên dụng.

Trong năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công xã được giao là 34,181 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 15/8, UBND xã giải ngân được 25,08 tỷ đồng, đạt 73,4% kế hoạch.

Dự án đường giao thông đang thi công trên địa bàn xã Mao Điền. Ảnh: Anh Quyết.

Thông tin của UBND xã Trần Phú cho biết, vốn đầu tư công xã năm 2026 được giao là 45,306 tỷ đồng, đến ngày 20/9, UBND xã giải ngân được khoảng 41.135/45,306 tỷ đồng, đạt 90,8% (hết quý 3/2026, mục tiêu là 80%).

Ngoài ra, trong cuối tháng 8/2026, thành phố bổ sung vốn 50 tỷ đồng xây dựng trường THCS Thanh Quang, dự kiến đến ngày 15/10 giải ngân được 30/50 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, xã phấn đấu đến ngày 15/12 đạt 100%.

UBND xã cũng đề nghị thành phố cho ý kiến chỉ đạo dự án Khu dân cư Hợp Tiến - Hiệp Cát đã thực hiện giải phóng mặt bằng, xong nhà đầu tư chưa bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ

Năm 2026, kế hoạch UBND xã Cẩm Giàng được giao giải ngân là 41,839 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách thành phố là 28,865 tỷ đồng; nguồn ngân sách xã (nguồn thu từ đất) là 12,974 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện đến 16/9, lũy kế giá trị giải ngân của xã Cẩm Giàng đạt 34,981 tỷ đồng (hoàn thành 111% kế hoạch quý III/2026 và hoàn thành 83,6% kế hoạch năm). Trong đó, lũy kế giá trị giải ngân vốn ngân sách thành phố hơn 26,273 tỷ đồng, hoàn thành 91,2% kế hoạch năm; lũy kế giá trị giải ngân vốn ngân sách xã (thu từ đất) 8.708 triệu đồng, hoàn thành 67,12% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm xã đã phê duyệt khởi công và giải ngân 10 dự án. Cả 10 dự án được phê duyệt khởi công mới trong 9 tháng đầu năm đều có tiến độ giải ngân tốt, đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo thiết kế.

Những tháng cuối năm, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khởi công mới. UBND xã Cẩm Giàng đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban chuyên môn tích cực hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán, đồng thời tập trung lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định để khẩn trương ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và phát lệnh khởi công xây dựng công trình trên thực địa.

Đối với các dự án đang thi công, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công ngay cả trong điều kiện thời tiết chuyển mùa để đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát và kiểm soát rủi ro; đẩy mạnh công tác giải ngân và thanh quyết toán…

Xã Phú Thái năm 2026 tổng kế hoạch vốn được giao hơn 267,954 tỷ đồng/64 dự án. Trong đó, kế hoạch vốn giao cho cấp xã 81,262 tỷ đồng/52 dự án; kế hoạch vốn giao cho các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao xã làm chủ đầu tư trên 186,691 tỷ đồng/14 dự án.

Kết quả giải ngân đầu tư công tính đến hết ngày 18/9, giá trị giải ngân là 164,577 tỷ đồng đạt 62% so với tổng kế hoạch vốn. Trong đó, giá trị giải ngân đối với các dự án cấp xã là 78,583 tỷ đồng đạt 97%% so với kế hoạch; giá trị giải ngân đối với dự án được thành phố giao làm chủ đầu tư là 85,994 tỷ đồng đạt 46,1% so với kế hoạch.

Theo đánh giá của UBND xã Phú Thái, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thành phố giao xã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư còn thấp so với tỷ lệ bình quân chung của thành phố.

Lý giải của UBND xã cho biết, đối với 14 dự án xã được UBND thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư, có 3 dự án phải trình thành phố điều chỉnh chủ trương, một dự án phải điều chỉnh dự án, 7 dự phải trình gia hạn thời gian thực hiện dự án nên đến thời điểm báo cáo chưa thể giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

Còn 5 dự án/14 dự án đã thanh toán đạt 80% giá trị thanh toán (gồm cả tạm ứng và khối lượng hoàn thành) dẫn đến phải thu hồi tạm ứng nên chưa thể tiếp tục giải ngân khối lượng hoàn thành.

Bên cạnh đó, nguồn cung cấp các vật liệu khoáng sản như cát, đá dăm, cấp phối đá dăm để thi công công trình khan hiếm, giá tăng cao, có thời điểm có loại tăng hơn 2 lần so với giá lúc dự thầu nên nhà thầu có tâm lý làm cầm chừng; việc bàn giao mặt bằng từng phần cũng ảnh hưởng đến việc thi công của nhà thầu; thời gian qua từ tháng 5 lượng mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công…

Một dự án giao thông cũng đang được tích cực triển khai trên địa bàn xã Phú Thái. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trong thời gian tới, UBND xã Phú Thái tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, đối với các hộ đã được công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích về nguồn gốc đất, cơ sở pháp lý xác định loại đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục mà các hộ vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất thì thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về đất đai, trong đó xem xét cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền và trình tự quy định.

Đối với các hộ chưa đồng thuận kiểm kê, UBND xã tiếp tục vận động, thuyết phục và yêu cầu các hộ phối hợp thực hiện. Trường hợp không chấp hành thì thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định, bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với một hộ có diện tích 17,4 m2 đất ở chưa thống nhất về ranh giới hợp pháp của thửa đất, UBND xã tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, giấy tờ về quyền sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất; tổ chức làm việc, đối thoại với hộ gia đình để thống nhất phạm vi, ranh giới thu hồi và phương án bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng…

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