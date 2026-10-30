Các xã, phường khu vực Bình Dương kiến nghị gỡ khó về nhân sự, trường lớp

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thiếu công chức, khó giải quyết công việc

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, buổi làm việc nhằm trực tiếp lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu các xã, phường tập trung làm rõ những vướng mắc trong phân cấp, phân quyền; bố trí biên chế và phân bổ ngân sách, nhất là các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc phục vụ người dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhiều xã, phường phản ánh tình trạng thiếu nhân sự, nhất là những vị trí đòi hỏi chuyên môn về quản lý đô thị, quy hoạch, đầu tư công, tài chính và công nghệ thông tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Nguyễn Hữu Châu cho biết, địa phương được giao chỉ tiêu 70 biên chế, nhưng hiện chỉ có 45 người, đạt chưa đến 65%. Trong khi đó, các nhiệm vụ về quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng, thẩm định, giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị ngày càng lớn.

Phường kiến nghị thành phố sớm giao biên chế chính thức và có giải pháp bổ sung nhân sự, nhất là đối với những vị trí còn thiếu. Theo lãnh đạo phường, hiện có khoảng 10 người tại chỗ đáp ứng điều kiện để xem xét tuyển dụng, nếu được thực hiện theo cơ chế phù hợp.

Tương tự, phường Đông Hòa cũng thiếu 10 biên chế công chức. Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết, địa phương chưa được hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận những trường hợp đủ điều kiện. Phường kiến nghị sớm có hướng dẫn, tạo điều kiện sử dụng đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Tại phường Phú An, dân số hiện khoảng 58.000 người, cao hơn số liệu trước đây làm căn cứ giao biên chế. Đại diện phường kiến nghị thành phố rà soát, phân bổ nhân sự theo quy mô dân số, khối lượng công việc và nhiệm vụ thực tế.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trả lời các kiến nghị, đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết đang rà soát nhu cầu tuyển dụng, biên chế hiện có và số lượng còn thiếu tại các địa phương, đồng thời tổng hợp nguồn nhân lực tại các sở, ngành để tham mưu điều động, bố trí công chức phù hợp. Đối với việc tiếp nhận viên chức vào làm công chức, địa phương phải xác định nhu cầu sử dụng, chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu kế hoạch triển khai sau khi các đề án liên quan được cấp có thẩm quyền thông qua.

Ưu tiên đầu tư trường lớp tại địa bàn đông dân

Tại buổi làm việc, nhiều địa phương đã kiến nghị thành phố sớm bổ sung giáo viên và đầu tư trường lớp. Lãnh đạo UBND phường Bình Dương cho biết, 9 trường công lập trên địa bàn hiện sử dụng 639 biên chế trong tổng số 691 biên chế được giao, còn thiếu 52 người. Địa phương kiến nghị được ký hợp đồng đối với những vị trí còn thiếu; đồng thời kiến nghị thành phố nghiên cứu phân cấp tuyển dụng giáo viên trong phạm vi biên chế được giao.

Tại phường Bến Cát cũng còn thiếu 109 giáo viên, địa phương đang chờ ngành giáo dục tuyển dụng, phân bổ trong khi nhu cầu giảng dạy của năm học hiện tại cần được đáp ứng kịp thời.

Lãnh đạo phường Lái Thiêu nêu ý kiến. Ảnh: MINH DUY

Trước các kiến nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu địa phương và sở ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ nhu cầu đầu tư trường học, xác định rõ những nơi thiếu trường, thiếu phòng học và các khu đất có thể triển khai dự án. Việc chuẩn bị đầu tư phải cụ thể đến từng địa phương, từng công trình, làm rõ mức độ sẵn sàng và vướng mắc cần giải quyết để có cơ sở ưu tiên bố trí nguồn lực.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát thông tin, kết quả rà soát tại khu vực Bình Dương trước hợp nhất xác định nhu cầu bổ sung 4.439 phòng học. Qua chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng trường lớp, khu vực này đã tăng thêm 133 phòng học.

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu, ngành giáo dục đang chuẩn bị các nhóm dự án đầu tư trường lớp giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong đó, nhóm dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 gồm 113 dự án, dự kiến bổ sung hơn 4.500 phòng học. Ngoài ra, có 60 dự án thuộc nhóm chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn sau năm 2030. Đối với đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), khu vực Bình Dương trước đây có 22 dự án giáo dục trong tổng số 26 dự án thành phố dự kiến triển khai, phân bố tại 9 phường, với quy mô dự kiến bổ sung 1.032 phòng học.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhận định, nếu các dự án được thực hiện đúng lộ trình có thể từng bước đáp ứng nhu cầu phòng học vào năm 2029, hướng tới mục tiêu hơn 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học vào năm 2030.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ danh mục dự án, chủ động cập nhật quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Đặc biệt, cần chú trọng nhu cầu xây dựng trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Đại diện lãnh đạo Phường Bình Dương nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến nguồn vốn, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh lưu ý các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, nhất là hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030. Những dự án chậm hoàn thiện thủ tục có nguy cơ không đủ điều kiện tổng hợp, đề xuất bố trí vốn. Vì vậy, việc chủ động chuẩn bị hồ sơ, phối hợp với sở, ngành tháo gỡ vướng mắc có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai các công trình phục vụ dân sinh.