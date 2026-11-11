Các xã, phường công bố quyết định thành lập đảng bộ quân sự

Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Bàn Thạch. Ảnh: L.N.D

Hội nghị đã công bố Quyết định số 573-QĐ/ĐU ngày 10/11/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nâng cấp Chi bộ Quân sự phường thành Đảng bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng ủy phường Bàn Thạch.

Đảng bộ Quân sự phường có 30 đảng viên, 3 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ Đơn vị dự bị động viên và Chi bộ Đơn vị dân quân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường gồm 7 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Duy Ân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Trung tá Phạm Viết Quảng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường. (LÊ NGỌC DƯƠNG)

* Chiều 10/11, Đảng ủy xã Nam Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã và các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo xã Nam Giang trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã. Ảnh: PƠ LOONG PHÁI

Theo Quyết định số 257-QĐ/ĐU của Đảng ủy xã Nam Giang, Chi bộ Quân sự xã được nâng cấp thành Đảng bộ Quân sự xã, trực thuộc Đảng ủy xã.

Đảng bộ Quân sự xã có 30 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chi bộ Đơn vị dự bị động viên và Chi bộ Đơn vị dân quân.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Zơ Râm Thị Nhung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự xã; Trung tá Nguyễn Thanh Ngọc, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự xã. (PƠ LOONG PHÁI)

* Sáng 10/11, Đảng ủy xã Trà Liên tổ chức hội nghị công bố quyết định nâng cấp Chi bộ Quân sự xã thành Đảng bộ Quân sự xã Trà Liên.

Đảng bộ Quân sự xã có 30 đảng viên, gồm 3 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chi bộ Đơn vị dự bị động viên và Chi bộ Đơn vị dân quân. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã gồm 7 đồng chí; Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Thu Vân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự xã. (D.LỆ - T.TÚ)