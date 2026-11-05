Các xã phía Bắc Thái Nguyên đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, địa hình phức tạp, nguồn cung vật liệu và những vướng mắc do vốn giao muộn vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ đường nội đồng thôn Bắc Sơn, xã Vĩnh Thông.

Năm 2026, xã Phủ Thông được giao hơn 26 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện 33 công trình, dự án. Đến hết tháng 10, địa phương đã giải ngân đạt 85% kế hoạch. Kết quả này có được nhờ xã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai ngay từ đầu năm, đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ và đôn đốc hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Một trong những công trình đã hoàn thành là tuyến đường Phương Linh, đoạn qua thôn Chiến Thắng. Tuyến đường bê tông dài gần 800m, mặt đường rộng 3m, được khởi công đầu tháng 9 và hoàn thành đầu tháng 10-2026, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 150 hộ dân.

Người dân phấn khởi khi đoạn đường vào thôn Chiến Thắng, xã Phủ Thông, được hoàn thành, đi lại dễ dàng.

Chị Triệu Thị Hà, người dân thôn Chiến Thắng, cho biết: Trước đây, đường đi lại khó khăn, nhất là khi trời mưa thường trơn trượt. Từ khi tuyến đường được bê tông hóa, việc đưa đón con đi học, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Thương lái cũng có thể vào tận nơi thu mua nông sản, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Nông Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND xã Phủ Thông, địa phương đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công những công trình còn lại. Xã phấn đấu đến hết tháng 11 và đầu tháng 12, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 90% kế hoạch.

Trái với kết quả của Phủ Thông, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Hiệp Lực còn khá thấp, nhất là đối với nguồn vốn được giao trong năm. Năm 2026, xã được giao tổng kế hoạch vốn hơn 20,3 tỷ đồng, gồm vốn chuyển nguồn từ năm trước và vốn giao trong năm.

Đến hết tháng 10, địa phương mới giải ngân hơn 9,1 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Trong đó, vốn chuyển nguồn đạt 90,74%, còn vốn giao trong năm đạt 35,76%.

Nguyên nhân chủ yếu là một số dự án được giao vốn vào cuối tháng 9 nên thời gian triển khai còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số công trình sử dụng nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh chưa được bố trí vốn cùng thời điểm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công mặt đường bê tông.

Để khắc phục tình trạng này, xã Hiệp Lực đang tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục và tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án.

Ông Triệu Tiến Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hiệp Lực, cho biết: Các công trình còn lại trên địa bàn xã đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, địa phương đặc biệt chú trọng những công trình sử dụng vốn sự nghiệp chuyển nguồn, bởi phải hoàn thành trước ngày 31-12.

Không chỉ vướng mắc về thủ tục và thời điểm bố trí vốn, điều kiện thi công ở địa bàn miền núi cũng đặt ra nhiều khó khăn cho chủ đầu tư và nhà thầu.

Tại thôn Bắc Sơn, xã Vĩnh Thông, Công ty CP Xây dựng Trường Minh Xanh đang thi công tuyến đường nội đồng dài hơn 1km, kết nối với khu sản xuất của người dân.

Anh La Đình Quân, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Trường Minh Xanh, thông tin: Địa hình đồi núi, nhiều đèo dốc, khoảng cách vận chuyển vật liệu xa khiến chi phí thi công tăng đáng kể. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc tập trung thi công. Đến nay, công trình hoàn thành trên 80% khối lượng và nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.

Bên cạnh điều kiện địa hình, nguồn cung vật liệu cũng là vấn đề cần được chủ động giải quyết để tránh gián đoạn thi công. Theo anh Chu Văn Ba, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cẩm Giàng, đơn vị thường xuyên yêu cầu các nhà thầu rà soát nguồn cung tại các mỏ vật liệu, chủ động phương án dự trữ. Trường hợp thiếu vật tư, đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tìm nguồn thay thế phù hợp.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thông rà soát tiến độ công trình trên địa bàn.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn có sự chênh lệch, xuất phát từ những khó khăn khác nhau trong quá trình triển khai.

Vì vậy, bên cạnh việc đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, các chủ đầu tư cần bám sát tiến độ từng công trình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, vật liệu và hồ sơ thanh toán.

Đặc biệt là cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với khối lượng đã thực hiện, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công mà còn sớm đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.