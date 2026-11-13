Các xã miền núi phía Tây Đà Nẵng khẩn trương khắc phục sạt lở do mưa lũ

Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường ĐH1 ở xã Trà Leng.

Sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường

Theo báo cáo của UBND xã Trà Leng, tính đến 10 giờ ngày 12-11, địa phương đã sơ tán khẩn cấp 30 hộ với 129 nhân khẩu tại 4 thôn gồm: Tak Xoai, Moang Roang, Trà Dơn và Tak Cleng. Việc di dời được triển khai sau khi xuất hiện sạt lở đất phía sau các khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân. Các hộ được bố trí đến nhà người thân và những vị trí an toàn. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên có 2 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, mức độ từ 30-50%. Mưa lớn cũng gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông. Đáng chú ý, tuyến ĐH1 xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương với tổng chiều dài khoảng 65m, khối lượng đất ước tính 700m³; tuyến đường trước Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (phân hiệu), thôn Tak Xoai, bị sạt lở khoảng 200m³ đất.

Nhiều tuyến đường vào các khu dân cư thuộc thôn Sar Chỉa, Moang Roang, Bằng Xim và tuyến ĐH2 cũng xuất hiện điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, gây hư hỏng hệ thống thoát nước và một số công trình phụ trợ. Tại khu thể thao thôn Trà Dơn, mái taluy dương bị sạt lở dài 27m, khối lượng đất đá khoảng 648m³. Đặc biệt, tại Km4+620 tuyến ĐH1, khu vực vườn bà Tuyến, xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động 2 xe xúc lật, 2 xe đào, 6 ô-tô chuyên dụng cùng lực lượng nhân công tổ chức thu dọn từ hai đầu tuyến. Theo ông Châu Minh Nghĩa, 2 tuyến đường huyết mạch vào Trung tâm xã Trà Leng (cũ) bị sạt lở tương đối nặng, khối lượng đất đá và cây cối lớn nên cần nhiều thời gian khắc phục. Địa phương đang tập trung thông tuyến bước 1 phục vụ đi lại, dự kiến đến hết ngày 13-11 mới có thể thông 2 tuyến trọng yếu này.

Xã Thạnh Bình điều động xe cơ giới khắc phục sạt lở tại Đèo Liêu sáng 12-11.

Tại khu vực Đèo Liêu, giáp ranh giữa hai xã Thạnh Bình và Lãnh Ngọc, mưa lớn trong sáng 12-11 cũng gây sạt lở một số vị trí trên QL40B, khiến giao thông ách tắc. Các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện cơ giới đến hiện trường thu dọn đất đá, khẩn trương khôi phục giao thông.

Tình hình tại xã Trà Tân cũng diễn biến phức tạp. Theo báo cáo nhanh của UBND xã, tính đến 10 giờ ngày 12-11, địa phương ghi nhận 9 điểm sạt lở đất. Trong đó, 5 điểm trên QL40B đã được khắc phục; riêng tuyến đường Criem qua thôn Sông Y còn 4 điểm sạt lở quy mô lớn, gây chia cắt giao thông. Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thi công trên địa bàn huy động máy móc, thiết bị để khẩn trương thu dọn đất đá, thông tuyến. Công ty Toàn Tiến đã đưa phương tiện đến hiện trường hỗ trợ khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến Criem. Đáng nói, mưa lũ cũng khiến 3 xe múc của Công ty Toàn Tiến và 2 xe máy của người dân thôn Sông Y bị nước cuốn trôi; một ngôi nhà bị sạt lở một góc tường. Thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp đang được địa phương tiếp tục thống kê. Rất may, đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng xã Trà Tân tổ chức di dời tài sản khu vực ảnh hưởng sạt lở.

Hiện xã Trà Tân duy trì 67 CBCS và lực lượng xung kích tham gia phòng, chống thiên tai, gồm lực lượng quân sự, dân quân, Công an và đội xung kích của xã. Các lực lượng tổ chức chốt chặn, giăng dây, đặt biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, không để người dân tự ý đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn. Theo lãnh đạo các địa phương, dù mưa đã giảm, nước trên các sông, suối đang rút dần, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao do đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa lớn. Chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát khu vực xung yếu, theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.

Các hồ chứa chủ động điều tiết nước

Cùng với công tác ứng phó sạt lở, ngập lụt, việc vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi cũng được triển khai nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động dung tích đón lũ. Qua ghi nhận cho thấy, nếu trước đây 1 tuần, nhiều hồ thủy điện lớn như Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, A Vương… cạn kiệt, dưới mực nước chết; thế nhưng trận mưa lớn kéo dài những ngày qua nước thượng nguồn đổ về nhiều khiến nhiều chủ hồ phải điều tiết, xả lũ.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ điều tiết về hạ lưu.

Cụ thể, ngày 12-11, Công ty Thủy điện Sông Tranh và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng thông báo vận hành hồ thủy điện Sông Tranh 2 và điều tiết hồ thủy lợi Phú Ninh. Theo Công ty Thủy điện Sông Tranh, hồ Sông Tranh 2 dự kiến bắt đầu vận hành từ 15 giờ ngày 12-11, với lưu lượng điều tiết qua tràn từ 70-1.000m³/s. Tùy thuộc lưu lượng nước về hồ, đơn vị sẽ điều chỉnh chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 2138.

Đối với hồ Phú Ninh, lúc 7 giờ ngày 12-11, mực nước hồ ở cao trình +32,29m, cao hơn mực nước cao nhất theo quy trình vận hành đến cuối tháng 11 là +32m. Trong khi đó, dự báo lượng mưa tại TP Đà Nẵng thời gian tới phổ biến từ 50-90mm, có nơi trên 130mm. Vì vậy, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng sẽ vận hành điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng từ 30-700m³/s, bắt đầu từ 14 giờ ngày 12-11.

Trước đó, từ trưa 11-11, thủy điện Đăk Mi 4 (xã Phước Hiệp) đã vận hành điều tiết nước khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường. Lưu lượng nước về hồ đạt hơn 1.158m³/s, nhà máy xả điều tiết qua tràn hơn 1.052m³/s…

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, lượng mưa, mực nước sông suối và lưu lượng nước về hồ để chủ động phương án vận hành. Người dân được khuyến cáo không đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở, không chủ quan khi nước rút và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.