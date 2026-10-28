Các xã làm đẹp cảnh quan nông thôn

Đoàn viên, thanh niên cắm biển tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Giữ sạch môi trường biển, làm đẹp đường quê

Nằm dọc quốc lộ 1A, thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo có 1.165 hộ dân với hơn 4.600 nhân khẩu. Với hơn 20% hộ dân làm nghề biển, thói quen sinh hoạt của một bộ phận người dân từng khiến việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở xã gặp không ít khó khăn.

Ông Lâm Bá Đệ - Trưởng thôn Vĩnh Hải cho biết, trước đây, một số hộ dân còn vứt rác bừa bãi, nhất là những hộ ở xa tuyến thu gom. Để khắc phục, UBND xã và Ban Điều hành thôn đẩy mạnh tuyên truyền, công khai danh sách đóng phí thu gom rác, nhắc nhở các trường hợp vi phạm tại cuộc họp dân. Đồng thời, gắn việc chấp hành quy định môi trường với bình xét hộ có mức sống trung bình. Nhờ đó, nhận thức người dân chuyển biến rõ rệt, đến nay khoảng 97% hộ đã đóng phí thu gom rác, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, thôn Vĩnh Hải còn được chú trọng cải thiện cảnh quan và điều kiện đi lại. Từ nguồn xã hội hóa và ngân sách nhà nước, 2 tuyến đường trên địa bàn thôn vừa được lắp đặt 120 bóng đèn “ánh sáng an ninh”, từ chợ cũ đến xóm 8 và khu vực ngã tư hồ Đá Bạc. Hệ thống chiếu sáng góp phần giảm va chạm giao thông tại những đoạn đường có nhiều khúc cua, ngã ba, ngã tư và giúp người dân đi lại, tập thể dục thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hảo cho biết, địa phương triển khai tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” dài khoảng 4 km tại thôn Vĩnh Hải, kết hợp chiếu sáng và đèn năng lượng mặt trời. Mặt trận và các đoàn thể còn ra quân xóa điểm ô nhiễm, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan dọc đường sắt qua thôn Vĩnh Sơn. Đoàn Thanh niên xã thường xuyên làm sạch bãi biển, thu gom rác bờ kè xóm 8 và vận động người dân hạn chế nhựa dùng một lần, không xả rác xuống biển.

Thu gom rác ven biển xã Vĩnh Hảo

Góp sức làm đẹp xã vùng cao

Trong khi đó, tại Hàm Thạnh, xã vùng cao thuộc khu vực III, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 26% dân số, công tác bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng những hoạt động vệ sinh đường làng, trồng hoa, cây xanh và chỉnh trang hạ tầng nông thôn.

Những hàng cây, dải hoa tường vy tím khoe sắc ven đường ĐT718, tạo điểm nhấn cảnh quan khi vào trung tâm xã Hàm Thạnh. Đáng chú ý, những con đường hoa hình thành từ nguồn lực xã hội hóa có sự tham gia của nhiều tổ chức và người dân. Ông Trần Văn Lanh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh cho biết, địa phương duy trì phong trào “Ngày thứ bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”. Trong đợt phát động gần đây đã thu hút hơn 300 người thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan dọc các tuyến đường chính và trồng hơn 600 cây xanh. Từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của cộng đồng, địa phương đã trồng hoa khoảng 5 km đường ĐT718 và tuyến đường từ cầu Suối Đá - Hàm Kiệm đến ngã tư Hàm Cần.

Bên cạnh đó, Hàm Thạnh đang nâng cấp 3 tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, tổng chiều dài hơn 8,6 km, với kinh phí trên 4,6 tỷ đồng. Hiện đang thi công đạt 70% khối lượng, khi các tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, góp phần cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống.

Thực tế tại xã Vĩnh Hảo và Hàm Thạnh, các địa phương đều nỗ lực cải thiện môi trường sống bằng những việc làm thiết thực. Đây cũng là mục tiêu của Nội dung thành phần số 7 về xây dựng môi trường, cảnh quan nông thôn, gắn với tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Sự chung tay của chính quyền và người dân cùng các nguồn lực xã hội sẽ tạo nền tảng xây dựng nông thôn văn minh, an toàn, bền vững.