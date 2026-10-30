Các xã khu vực Tháp Mười tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Qua tiếp nhận, Ban Tổ chức thu được 126 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350 ml, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, phát huy trách nhiệm với cộng đồng và chung tay thực hiện thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.