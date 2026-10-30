Các xã khu vực Tháp Mười tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện
Ngày 30-10, tại xã Tháp Mười, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã Tháp Mười, Đốc Binh Kiều, Mỹ Quí, Thanh Mỹ và Trường Xuân phối hợp Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện, hưởng ứng đợt cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng".
Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Qua tiếp nhận, Ban Tổ chức thu được 126 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350 ml, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, phát huy trách nhiệm với cộng đồng và chung tay thực hiện thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/cac-xa-khu-vuc-thap-muoi-to-chuc-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-a246750.html