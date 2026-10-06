Các xã khu vực Khánh Sơn: Tập trung quản lý đất lâm nghiệp

Tuy không tồn tại điểm nóng nhưng nguy cơ xâm hại, lấn chiếm đất rừng để lấy đất canh tác luôn tiềm ẩn ở các xã khu vực Khánh Sơn. Thời gian qua, chính quyền 3 xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn và các đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Kịp thời phát hiện, xử lý

Mới đây, UBND xã Khánh Sơn ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông L.B.T. ở thôn Liên Hòa, với số tiền hơn 35 triệu đồng do hành vi múc đất làm thay đổi hiện trạng, mục đích sử dụng đối với diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp, với tổng diện tích 4.600m2 tại khoảnh 7, tiểu khu 273 - lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn. Ông L.B.T. cho rằng, do không biết diện tích này thuộc quy hoạch lâm nghiệp nên đã thuê máy múc để tác động lên đất. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản xử lý, ông đã chấp hành và dừng các hành vi vi phạm, đưa xe múc ra khỏi hiện trường, nộp phạt, trả lại diện tích đất nêu trên cho đơn vị chủ rừng.

Lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn tuần tra diện tích rừng thông giáp ranh với diện tích trồng sầu riêng của người dân xã Khánh Sơn.

Ông Mai Trọng Thanh - Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND xã đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất không đúng mục đích, với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng. Ngoài ra, có 5 trường hợp là đồng bào dân tộc thiểu số lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích nhỏ đã được phát hiện kịp thời. Địa phương đã tuyên truyền, giải thích để người dân không phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp làm đất sản xuất. Các hộ dân đã nhận thức được sai phạm, trả lại toàn bộ diện tích lấn chiếm, cam kết khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Giữa tháng 8, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà chuyển UBND xã Đông Khánh Sơn 2 vụ việc có dấu hiệu bị người dân tác động, trồng cây ăn quả trên diện tích đất lâm nghiệp của khu bảo tồn. Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Đông Khánh Sơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu 2 hộ dân ở thôn Tà Nĩa dừng ngay các hành vi vi phạm, không xâm lấn, canh tác trái phép trên lâm phần của Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà và trả lại toàn bộ diện tích cho đơn vị chủ rừng quản lý. Ngoài 2 vụ việc này, UBND xã Đông Khánh Sơn còn chỉ đạo Phòng Kinh tế, thôn Ba Cụm Nam phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn xác minh, xử lý nghiêm 2 vụ việc người dân thôn Ba Cụm Nam lấn chiếm, làm thay đổi hiện trạng đất rừng trên lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn.

Còn tại xã Tây Khánh Sơn, nhờ tăng cường công tác quản lý, nhiều vụ việc vi phạm trước đây đã bị xử lý nghiêm nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không phát hiện vụ việc vi phạm nào liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng để lấy đất canh tác.

Tăng cường phối hợp

Trên địa bàn 3 xã khu vực Khánh Sơn hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 27.720ha. Trong đó, diện tích thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn là hơn 17.000ha. Thời gian qua, đơn vị chủ rừng đã tăng cường phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát nên kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Nhờ đó, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực Khánh Sơn, nhất là trong lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn đã giảm đáng kể so với những năm trước. Từ đầu năm đến nay, chỉ có 10 vụ vi phạm, giảm 31 vụ so với cùng thời điểm năm trước.

Theo ông Ngô Công Châu - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn, tuy không phát sinh điểm nóng nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp của đơn vị tại khu vực Khánh Sơn vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do giá đất, nhất là đất trồng cây ăn quả cao nên thường xuyên xảy ra nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân tự ý chuyển đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm; san ủi, đào ao chứa nước trên đất lâm nghiệp. Một số diện tích rừng, đất rừng được giao cho đơn vị quản lý theo kiểu "da beo", nằm rải rác, manh mún, xen kẽ đất ở, đất nương rẫy của người dân nên khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng khi người dân xâm lấn.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với rừng, đất lâm nghiệp, UBND 3 xã khu vực Khánh Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các thôn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối với diện tích đất lâm nghiệp được giao. Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp với các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo ông Đỗ Lam Điền - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn, mặc dù tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp làm nương rẫy trên địa bàn 3 xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn đã được kéo giảm nhưng vẫn còn nguy cơ xảy ra, nhất là khu vực rừng thông trồng thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, trồng cây, đào ao, xây dựng nhà, chòi và các công trình khác... trái phép, làm thay đổi hiện trạng quản lý; hướng dẫn đơn vị chủ rừng lập hồ sơ vi phạm chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.