Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, các xã: Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây có sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nhiều mô hình kinh tế được triển khai. Tuy nhiên, các địa phương vẫn cần thêm nhiều trợ lực từ các cấp để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các xã vùng cao.

Nhiều khởi sắc

Báo cáo 10 tháng năm 2026 cho thấy, công tác phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công được xác định là động lực then chốt để hoàn thiện hạ tầng vùng cao. 3 xã Bác Ái Đông, Bác Ái, Bác Ái Tây đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao cùng kết quả thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Xã Bác Ái Tây tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 19%; thu ngân sách hơn 8,1 tỷ đồng, đạt 130,4% so với kế hoạch được giao. Xã Bác Ái tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 12,1%; thu ngân sách 7 tỷ đồng, vượt 119,47% kế hoạch. Xã Bác Ái Đông tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm quý III/2026 đạt 11,04%; thu ngân sách đạt hơn 8 tỷ đồng, vượt 103% so với kế hoạch tỉnh giao.

Khu vực xã Bác Ái Đông.

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, 3 xã đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị. Xã Bác Ái tập trung triển khai cánh đồng lớn Suối Rớ và cánh đồng lớn Phước Chính. Xã Bác Ái Tây tạo bước đột phá với mô hình nuôi cá tầm tại thôn Hành Rạc trên diện tích 2,5ha, cho sản lượng 120 tấn/năm, mang lại thu nhập vượt trội. Địa phương cũng đã đăng ký 15 sản phẩm OCOP trong năm 2026. Xã Bác Ái Đông đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông - thủy lợi cho cánh đồng lớn Ma Hoa - Châu Đắc; đang hoàn thiện hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và chuẩn bị mở Chợ phiên kết hợp phát triển du lịch sinh thái...

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyên - Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây, sau sắp xếp, địa phương duy trì hoạt động của 8 hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết chuỗi giá trị, mở rộng mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Các mô hình kinh tế trang trại tiếp tục được củng cố, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Điển hình như mô hình nuôi cá tầm tại thôn Hành Rạc, diện tích 2,5ha, cho thu nhập khoảng 120 tấn/năm, góp phần tăng thu nhập cho hộ sản xuất. Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội được địa phương quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Một công trình dân sinh đang được xây dựng ở xã Bác Ái Tây - Ảnh: TRUNG TUẤN

Trong giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo các xã khu vực Bác Ái đều cho biết sẽ tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc thủ tục giải phóng mặt bằng, thi công và nghiệm thu thanh toán; khẩn trương hoàn thành công bố Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2050 và triển khai quy hoạch chi tiết trung tâm xã, tạo cơ sở pháp lý thu hút đầu tư, quản lý trật tự xây dựng và tài nguyên đất đai. Hiện nay, xã Bác Ái đang tập trung giải phóng mặt bằng cho Cụm Công nghiệp Phước Tiến, Dự án Vùng trồng dược liệu quý và chuẩn bị cho Dự án Điện mặt trời Bác Ái 1. Xã Bác Ái Tây tích cực triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án Vùng trồng dược liệu quý, Di dân tái định cư vùng sạt lở thôn Bậc Rây 1. Các xã đều đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Phát huy tiềm năng, phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả khởi sắc, các xã khu vực Bác Ái vẫn cần thêm những nguồn trợ lực mới để giải quyết những khó khăn, phát triển bền vững. Cụ thể, thời tiết nắng nóng kéo dài trong vụ hè thu gây thiếu nước cục bộ tại các khu vực không chủ động thủy lợi. Mưa lũ bất thường đe dọa các điểm xung yếu, đòi hỏi chi phí lớn cho công tác di dời dân cư vùng sạt lở như thôn Bậc Rây 1, xã Bác Ái Tây. Tuyến Quốc lộ 27B qua địa bàn xã Bác Ái Đông còn một số đoạn nhỏ hẹp, nắp mương thoát nước hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; Tỉnh lộ 707 kết nối xã Bác Ái Tây cần sớm được khảo sát nâng cấp, mở rộng để tăng tính liên kết vùng. Cùng với đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số khu tái định cư, tái định canh còn vướng thủ tục; tuy tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng sinh kế của một bộ phận đồng bào chưa thực sự bền vững...

Tư vấn, tuyển dụng lao động ở xã Bác Ái Đông.

Tại buổi làm việc với 3 xã Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây cuối tháng 11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương để đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quy mô thu ngân sách của các xã còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em suy dinh dưỡng còn cao. Đây là bài toán lớn đòi hỏi phải có lộ trình và giải pháp căn cơ, lâu dài.

Để phát huy tiềm năng, phát triển bền vững cho các xã, đồng chí Lê Huyền yêu cầu các sở, ngành phối hợp với chính quyền các xã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Trong đó, trọng tâm là nhanh chóng đưa 2 cụm công nghiệp tại Bác Ái và Bác Ái Đông đi vào hoạt động nhằm giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Đối với xã Bác Ái Tây, cần khai thác tốt dư địa từ dự án thủy điện tích năng Bác Ái để tạo đà tăng trưởng. Đặc biệt, đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, phải thay đổi tư duy triển khai: Ưu tiên nguồn lực tạo sinh kế, cải tạo đất sản xuất, hỗ trợ mô hình trồng trọt - chăn nuôi mang lại giá trị cao.

Đồng chí Lê Huyền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng 3 xã hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng trong vùng tưới thủy lợi, thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tránh tình trạng lấy đất nông nghiệp có nước tưới đi làm điện mặt trời; chủ động phối hợp hướng dẫn địa phương giải quyết các tồn đọng về hồ sơ đất đai, nâng cấp cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người dân. Sở Xây dựng chủ trì khảo sát, đề xuất phương án nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 27B, Tỉnh lộ 707 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và kết nối vùng. Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ở khu vực sạt lở trước mùa mưa lũ.