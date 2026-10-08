Các xã Huy Giáp, Bảo Lạc, Lý Bôn triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Huy Giáp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Diện tích ngô vụ mùa đạt 923 ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2,16 tỷ đồng. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,76%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 24 chi bộ trực thuộc, kết nạp 15 đảng viên mới, thực hiện số hóa hồ sơ đối với 472 đảng viên.

3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ rừng; tăng cường quản lý thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Tăng cường xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Ma Công Học đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đảng ủy xã Bảo Lạc tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sơ kết công tác Đảng, chính quyền 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Các lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp được triển khai theo kế hoạch. Một số cây trồng có giá trị kinh tế đạt kết quả tích cực. Diện tích dâu tằm đạt 21,5 ha, bằng 179,2% kế hoạch; diện tích hồi đạt 12,8 ha, bằng 116,36% kế hoạch.

Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 28/9 đạt hơn 26,4 tỷ đồng. Vốn năm 2025 chuyển sang đã giải ngân trên 3,1 tỷ đồng, đạt 97,38% kế hoạch. Xã tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như: Trung tâm Y tế Bảo Lạc, các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, các công trình kè chống sạt lở. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; giáo dục, y tế, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được triển khai đồng bộ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thiết thực; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Bảo Lạc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đề ra.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lý Bôn lần thứ 7.

Đảng ủy xã Lý Bôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 7,đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng đạt 1.641,7 ha; sản lượng lúa đạt 1.921,86 tấn, ngô 3.282,1 tấn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,57%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 35,3 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Quốc phòng - an ninh giữ vững, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026.

3 tháng cuối năm, xã Lý Bôn tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tiếp tục chăm lo sản xuất, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, chuẩn bị tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết nhiệm vụ năm 2026...