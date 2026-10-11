Các xã Hà Trung, Thọ Bình gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Toàn cảnh buổi tọa đàm gặp mặt doanh nhân xã Hà Trung.

♦ Xã Hà Trung hiện có hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải, tài chính - ngân hàng...

Năm 2026, dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn vẫn nỗ lực duy trì, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, khuyến học, chung sức vì cộng đồng.

Hội Doanh nghiệp xã Hà Trung được thành lập, là cầu nối tập hợp, đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò gắn kết giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, lãnh đạo xã Hà Trung cho biết địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công khai và minh bạch để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra.

Lãnh đạo xã Hà Trung tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của xã Hà Trung được tôn vinh, khen thưởng vì những thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xã Thọ Bình tổ chức tọa đàm kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

♦ Tại buổi tọa đàm do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thọ Bình tổ chức, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế địa phương.

Hội Doanh nghiệp xã Thọ Bình được thành lập tháng 10/2025, hiện có 40 hội viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động với mức lương ổn định.

Bên cạnh việc động viên hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh, hội còn huy động hàng tỷ đồng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thọ Bình chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của đại diện doanh nghiệp tại tọa đàm, lãnh đạo xã Thọ Bình khẳng định: Để phát triển kinh tế địa phương, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân là hết sức quan trọng. Xã Thọ Bình sẽ đồng hành, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội đầu tư vào địa phương, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.