Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy các xã: Minh Quang, Bình An, Liên Hiệp, Bằng Hành.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình các địa phương cơ bản ổn định; tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động nền nếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được quan tâm thực hiện. Trong 10 tháng năm 2026, cấp ủy, chính quyền các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các địa phương có tiến độ thu ngân sách đạt và vượt dự toán giao; lĩnh vực công nghiệp, nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội được chú trọng, tiềm năng du lịch tiếp tục được phát huy với một số kết quả nổi bật. Công tác an sinh xã hội, xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã vẫn còn một số tồn tại như: Các chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia, đào tạo lao động, bảo hiểm, dinh dưỡng trẻ em chưa đạt; giải ngân vốn bổ sung và các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; quy hoạch chung và thủ tục đầu tư còn vướng mắc; kỹ năng số và xử lý thủ tục trực tuyến hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do địa bàn miền núi rộng, hạ tầng thiếu đồng bộ, thiếu biên chế trong khi khối lượng công việc tăng cao sau sắp xếp; công tác đôn đốc, phối hợp và tuyên truyền, vận động có lúc chưa sâu sát.

Lãnh đạo xã Minh Quang báo cáo tại buổi làm việc.

Thời gian tới, các xã tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, phân nhóm, giao trách nhiệm cụ thể cho từng chỉ tiêu, ưu tiên bảo hiểm, đào tạo nghề, trường chuẩn và giải ngân vốn; kiện toàn tổ chức đảng, rà soát vị trí việc làm, hoàn thiện số hóa dữ liệu đảng viên; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong dân vận, giám sát, phản biện; đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch chung, giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư; đầu tư hạ tầng số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của chính quyền và khối Đảng.

Lãnh đạo xã Liên Hiệp báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các xã đề xuất, kiến nghị: Bổ sung biên chế giáo viên; tăng cường tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, bản; quan tâm bố trí nguồn lực để đảm bảo điều kiện làm việc tại trụ sở các xã; bố trí vốn ưu tiên mở rộng hạ tầng... Lãnh đạo các sở, ngành đã phát biểu làm rõ, giải đáp và tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các xã. Đồng chí lưu ý, các xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng chưa đồng bộ trong khi khối lượng công việc sau sắp xếp lớn, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, xác định rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng thăm, tặng quà Tổ hợp tác mây tre đan xã Minh Quang.

Đồng chí Ma Thế Hồng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Các xã cần chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ khai thác tiềm năng sang tạo ra sản phẩm, giá trị gia tăng và nguồn thu thực chất; xác định rõ công trình, dự án, mô hình kinh tế trọng tâm gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả đầu ra cụ thể.

Đồng thời, rà soát toàn bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phù hợp với địa giới hành chính mới; hình thành không gian phát triển thống nhất, khai thác hiệu quả quỹ đất và kết cấu hạ tầng sau sáp nhập. Đổi mới tư duy quản trị địa phương theo hướng hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị trên dữ liệu và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng tặng quà Tổ hợp tác mây tre đan xã Minh Quang.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã cần đánh giá toàn diện kết quả vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau hơn một năm thực hiện để kịp thời khắc phục bất cập về tổ chức bộ máy, phân công, phối hợp. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí cán bộ, công chức phù hợp năng lực, sở trường, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và đời sống Nhân dân.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến tham quan, tặng quà Tổ hợp tác mây tre đan xã Minh Quang.