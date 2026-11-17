Người trồng đào tại thôn Gia Mỹ (xã Gia Lâm) thực hiện kỹ thuật xén rễ, khoanh gốc nhằm hãm sinh trưởng, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ.

Giữa tiết trời hanh hao những ngày đầu đông, không khí lao động tại thôn Gia Mỹ (xã Gia Lâm) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm hộ trồng đào đồng loạt bước vào cao điểm chăm sóc đào Tết. Khắp các khu vườn, đâu đâu cũng thấy bóng người tất bật với các công đoạn đánh bầu, khoanh gốc, tỉa cành. Để kịp tiến độ, ngoài nhân lực chính tại chỗ, nhiều gia đình còn phải thuê thêm lao động thời vụ làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn.

Vùng chuyên canh đào cảnh tại xã Gia Lâm với hàng trăm gốc đào cổ thụ được chăm sóc công phu chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Có thâm niên gắn bó với cây đào, ông Đinh Văn Suy (thôn Gia Mỹ) nắm rõ từng quy trình kỹ thuật để cây đạt dáng đẹp và nở đúng độ. Ông Suy chia sẻ: "Chăm sóc đào là việc quanh năm từ sau Rằm tháng Giêng, nhưng vất vả và quyết định nhất là từ tháng 10 đến hết tháng Chạp. Mọi khâu hãm, thúc giai đoạn này đều chi phối trực tiếp đến việc cây có sai nụ, to bông và bung nở đúng Tết hay không".

Theo ông Suy, thời tiết năm nay diễn biến bất lợi, mưa dồn dập giai đoạn trước rồi chuyển sang khô hanh, nền nhiệt cao khiến nhện đỏ bùng phát và gây hại trên diện rộng. Nếu nhà vườn lơ là, cây sẽ giảm khả năng quang hợp, suy yếu, khô cành và rụng nụ. Để bảo vệ 7 sào đào gồm 200 gốc đào huyền cùng gần 50 gốc đào thế, đào ngũ phúc, gia đình ông phải kết hợp phun thuốc đặc trị, tưới giữ ẩm, vệ sinh vườn và tỉa cành tạo độ thông thoáng. Hiện, vườn đào nhà ông đã hoàn tất phun hãm ngọn để chuyển sang giai đoạn nuôi mầm nụ và dự kiến xuống lá vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch tùy theo diễn biến thời tiết.

Nhà vườn tích cực phun thuốc phòng trừ nhện đỏ, bọ trĩ để bảo vệ mầm nụ.

Cùng thôn Gia Mỹ, vườn đào quy mô hơn 1.000 gốc của anh Nguyễn Anh Dũng lại gây ấn tượng bởi hàng loạt gốc đào cổ thụ bề thế. Nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng vài năm gần đây, anh Dũng tập trung phát triển dòng đào vườn ghép gốc đào rừng cổ thụ. Sự kết hợp này mang lại vẻ đẹp giao thoa độc đáo giữa nét rêu phong, hoang dã của gốc đào rừng và sắc hoa thắm, rực rỡ của đào vườn.

Tuy nhiên, để tạo ra một tác phẩm đào ghép hoàn chỉnh đòi hỏi sự kỳ công và nguồn vốn lớn. Sau Tết, anh Dũng phải lên các tỉnh miền núi phía Bắc săn tìm gốc đào rừng dáng đẹp đưa về trồng phục hồi, sau đó tuyển chọn mắt đào vườn khỏe mạnh để ghép. Cây ghép thành công phải trải qua ít nhất 2 3 năm uốn tỉa, tạo thế mới có thể xuất bán. "Chi phí đầu tư ban đầu rất cao, làm 100 gốc đã tiêu tốn vài trăm triệu đồng. Đổi lại, giá bán mỗi cây dao động từ 2-5 triệu đồng, thậm chí lên tới vài chục triệu đồng, chủ yếu phục vụ các biệt thự, cơ quan, doanh nghiệp", anh Dũng cho biết.

Các nhà vườn thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho thân và tán cây trong những ngày thời tiết hanh khô.

Tại xã Gia Lâm, từ những gốc đào trồng thử nghiệm trên vùng đất pha sỏi cằn cỗi vào giữa những năm 1990, đến nay cây đào đã bén rễ sâu, mở rộng diện tích lên khoảng 35 ha với hơn 200 hộ sản xuất. Để giữ vững thương hiệu vùng đào chuyên canh lớn của tỉnh, chính quyền địa phương đang tiếp tục đồng hành cùng nhà vườn trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Cao Đạt, Trưởng phòng Kinh tế xã Gia Lâm cho biết: "Nhu cầu chơi hoa, cây cảnh dịp Tết ngày càng tăng. Địa phương luôn tạo điều kiện tối đa về quỹ đất, nguồn vốn, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn kỹ thuật tiên tiến cho các tổ hợp tác và nhà vườn nhằm bảo tồn, nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích".

Rời vùng đất sỏi Gia Lâm, về với xã Chất Bình nơi nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống đã bén rễ lâu đời, không khí chuẩn bị cho vụ Tết cũng khẩn trương không kém. Toàn xã hiện duy trì khoảng 100 ha hoa, cây cảnh các loại như mai, đào, mẫu đơn, trà..., trong đó riêng diện tích trồng đào chiếm tới 60 ha.

Xã Chất Bình hiện duy trì khoảng 60 ha trồng đào cảnh, mang lại nguồn thu nhập chủ lực cho nhiều hộ nông dân địa phương.

Dù quy trình chăm sóc đào đòi hỏi kỹ thuật khắt khe cùng sự tỉ mỉ, khéo léo trong từng công đoạn, nhưng bù lại, hiệu quả kinh tế mang lại vượt trội so với nhiều cây trồng truyền thống khác. Chỉ với vài sào đất đào, mỗi năm bà con có thể thu về vài trăm triệu đồng. Chính nguồn lợi nhuận bền vững này đã tạo động lực để người dân Chất Bình mạnh dạn đầu tư, dồn tâm huyết nâng cao chất lượng sản phẩm qua từng mùa vụ.

Gắn bó 20 năm với nghề trồng đào, trong đó có 10 năm chuyên tâm làm đào thế, ông Lưu Văn Tư (thôn Xuân Chính) sở hữu 6 sào với khoảng 300 gốc đào thế được tuyển chọn từ Sơn La về ghép mắt, tạo dáng. Nhờ uy tín lâu năm, đến thời điểm này, cơ bản toàn bộ vườn đào của gia đình ông đã được thương lái đặt cọc thu mua với mức giá bình quân 2-3 triệu đồng/cây. Dù đã chốt đầu ra, nhưng từ nay đến khi giao hàng, ông Tư vẫn phải túc trực chăm sóc sát sao từng gốc đào để giữ đúng cam kết về chất lượng hoa với khách, nhất là trong bối cảnh nền nhiệt năm nay được dự báo ấm hơn mọi năm.

Nông dân xã Chất Bình sử dụng máy cắt tỉa chuyên dụng để tạo dáng cho cây đào.

Cùng chung nỗi lo thời tiết diễn biến thất thường, ông Phạm Tiên Dũng (cùng thôn Xuân Chính) cho rằng yếu tố quyết định thành bại ở chặng cuối chính là kỹ thuật điều tiết sinh trưởng. Ông Dũng chia sẻ bí quyết: "Trồng đào phải biết “nghe” thời tiết để điều chỉnh lịch tuốt lá. Thông thường, việc tuốt lá kết thúc trước ngày 5/11 âm lịch, nhưng nếu thời tiết năm nay tiếp tục ấm, nhà vườn sẽ phải lùi lịch lại khoảng 10 ngày. Giai đoạn này cũng cần ngắt nước để tạo độ khô hanh giúp cây phân hóa mầm hoa; nếu gặp mưa rào cây rất dễ bật lộc sớm". Hiện tại, bà con tập trung xén rễ, tỉa dăm để cây dồn dinh dưỡng nuôi nụ mập, đảm bảo các thế đào huyền, đào thông, đào thế đạt độ thẩm mỹ cao nhất khi đến tay người chơi.

Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn xã Chất Bình thăm, động viên, nắm bắt tình hình sản xuất của các hộ trồng đào trên địa bàn.

Đồng hành cùng bà con, chính quyền xã Chất Bình đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu làng nghề. Ông Phạm Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Chất Bình khẳng định: "Địa phương tiếp tục định hướng người dân sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Riêng dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, xã sẽ duy trì tổ chức Hội chợ hoa ngay tại địa phương để quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm hoa, cây cảnh, đặc biệt là cây đào đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh".

Không riêng gì Gia Lâm hay Chất Bình, tại các vùng trồng đào khác như phường Vị Khê, phường Trung Sơn, phường Tam Chúc, không khí chuẩn bị cho vụ Tết cũng đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Bàn tay cần mẫn của người nông dân đang dồn trọn tâm huyết vào từng gốc đào, gửi gắm kỳ vọng về một mùa vụ thắng lợi, mang lại cái Tết ấm no, sung túc và diện mạo khởi sắc cho các vùng quê.