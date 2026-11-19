Với sự chủ động trong sản xuất và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vụ, các nhà vườn kỳ vọng một mùa đào Tết thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập.

Tất bật vào vụ đào Tết

Tại vùng trồng đào xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình, thời điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng và giá trị thương phẩm của cây.

Gắn bó 20 năm với nghề trồng đào, trong đó có 10 năm chuyên sâu phát triển đào thế, ông Lưu Văn Tư, thôn Xuân Chính, xã Chất Bình hiện sở hữu hơn 2.000 m2 với khoảng 300 gốc đào. Phần lớn cây trong vườn được ông tuyển chọn từ tỉnh Sơn La, đưa về ghép mắt, chăm sóc và tạo dáng qua nhiều năm. Bằng kinh nghiệm và sự cần mẫn, ông Tư đã gây dựng được vườn đào thế có chất lượng, được khách hàng tin tưởng. Nhờ uy tín lâu năm, đến nay, cơ bản toàn bộ số đào trong vườn đã được thương lái đặt cọc thu mua, với giá bình quân từ 2 - 3 triệu đồng/cây.

Ông Lưu Văn Tư cho biết, có khách đặt mua mới chỉ là bước đầu, bởi từ nay đến thời điểm bàn giao, từng gốc đào vẫn cần được chăm sóc, theo dõi sát sao. Ông thường xuyên kiểm tra tình trạng sinh trưởng và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc phù hợp để bảo đảm cây phát triển tốt. Đặc biệt, trước dự báo nền nhiệt năm nay ấm hơn mọi năm, nguy cơ đào nở sớm đòi hỏi người trồng phải chủ động theo dõi thời tiết, tính toán kỹ thời điểm và biện pháp chăm sóc, bảo đảm hoa nở đúng dịp Tết, giữ chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, các nhà vườn trồng đào ở xã Chất Bình đã tất bật bước vào vụ sản xuất. Người dân tập trung cắt tỉa, chăm sóc, điều chỉnh sinh trưởng và theo dõi thời tiết để bảo đảm đào nở đúng dịp. Hiện địa phương có khoảng 100 ha hoa, cây cảnh, trong đó diện tích trồng đào chiếm 60 ha. Với giá trị kinh tế cao, nghề trồng đào đang trở thành hướng sản xuất chủ lực, giúp nhiều hộ dân có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ vài sào đất. Hiệu quả này tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đào, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.

Với hơn 1.000 gốc đào, vườn đào của anh Nguyễn Anh Dũng, thôn Gia Mỹ, xã Gia Lâm gây ấn tượng với nhiều cây có gốc lớn, dáng thế cổ thụ. Nắm bắt thị hiếu khách hàng, những năm gần đây, anh Dũng phát triển dòng đào ghép trên gốc đào rừng, kết hợp vẻ cổ kính, rêu phong của gốc cây lâu năm với sắc hoa thắm của đào vườn. Hướng đi này tạo nên những sản phẩm độc đáo, có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu chơi đào thế của khách hàng.

Nông dân xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình, kiểm tra tình trạng sinh trưởng và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc phù hợp để bảo đảm cây phát triển tốt.

Anh Nguyễn Anh Dũng chia sẻ, để tạo ra một cây đào ghép hoàn chỉnh đòi hỏi sự kỳ công và nguồn vốn đầu tư lớn. Ngay sau Tết, anh đã tìm đến các tỉnh miền núi phía Bắc để tuyển chọn những gốc đào rừng có dáng đẹp đưa về trồng phục hồi. Khi cây ổn định, anh tiếp tục chọn mắt đào vườn khỏe, chất lượng hoa tốt để ghép. Sau đó, cây phải trải qua ít nhất 2 - 3 năm chăm sóc, uốn tỉa và tạo thế mới có thể xuất bán. Quá trình sản xuất kéo dài, đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm nhưng cũng là yếu tố tạo nên giá trị riêng cho từng cây đào.

Cây đào bén rễ trên vùng đất pha sỏi cằn cỗi ở xã Gia Lâm từ những năm 1990, ban đầu chỉ được trồng thử nghiệm. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật, nghề trồng đào ngày càng phát triển, trở thành hướng sản xuất đặc trưng của địa phương. Đến nay, Gia Lâm có khoảng 35 ha đào với hơn 200 hộ tham gia sản xuất, hình thành vùng trồng tập trung, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Phạm Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm cho biết, địa phương đang tạo điều kiện về quỹ đất, nguồn vốn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hợp tác xã và nhà vườn. Qua đó, hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng đào, từng bước phát huy lợi thế và giá trị kinh tế của vùng trồng đào truyền thống.

Kỳ vọng mùa đào bội thu

Các nhà vườn ở xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình đang rà soát, phân loại cây đào để có phương án chăm sóc phù hợp, bảo đảm sinh trưởng và ra hoa đúng dịp Tết.

Không khí chuẩn bị cho vụ đào Tết tại các vùng trồng đào khác trên địa bàn tỉnh như phường Trung Sơn, phường Vị Khê, phường Tam Chúc… cũng đang diễn ra khẩn trương. Khi Tết Nguyên đán còn khoảng hơn hai tháng, các nhà vườn tập trung chăm sóc, hoàn thiện dáng cây, nuôi dưỡng nụ hoa và theo dõi sát diễn biến thời tiết, bảo đảm đào sinh trưởng tốt, nở đúng dịp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại các vùng trồng đào, thời điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng và giá trị thương phẩm của cây. Sau nhiều tháng chăm sóc, tạo tán, uốn thế, các nhà vườn đang tập trung rà soát từng vườn cây, phân loại theo độ tuổi, tình trạng sinh trưởng và khả năng ra hoa để có phương án chăm sóc phù hợp. Đối với đào thế, đào cổ thụ, người trồng đặc biệt chú trọng giữ dáng, thế cây, bảo đảm sự hài hòa giữa thân, cành và nụ hoa, bởi đây là những yếu tố quyết định giá trị của sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Ông Trần Cao Đạt, Trưởng phòng Kinh tế xã Gia Lâm cho biết, kiểm soát thời điểm ra hoa là khâu quan trọng nhất trong chăm sóc đào phục vụ Tết. Bởi chỉ cần thời tiết biến động hoặc chế độ chăm sóc không phù hợp, cây có thể nở hoa sớm hoặc muộn so với dự kiến. Vì vậy, các nhà vườn phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình trạng sinh trưởng của từng cây để kịp thời điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc.

Các nhà vườn tại Ninh Bình kỳ vọng một mùa đào Tết thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập.

Đối với người trồng đào, vụ Tết có ý nghĩa quyết định đến thu nhập cả năm. Để tạo ra những cây đào đẹp, có giá trị thương phẩm cao, nhà vườn phải đầu tư công sức qua nhiều công đoạn, từ chọn giống, chăm sóc bộ rễ, tạo tán, uốn thế đến phòng trừ sâu bệnh. Những cây có dáng đẹp, tán cân đối, nhiều nụ, hoa phân bố đều luôn được thị trường ưa chuộng. Vì vậy, dù còn khoảng hai tháng nữa mới đến Tết, các hộ trồng đào đã chủ động chăm sóc, theo dõi sát quá trình sinh trưởng, hạn chế rủi ro, hướng tới một vụ hoa đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.

Ông Phạm Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Chất Bình cho rằng, bên cạnh chú trọng chăm sóc, người trồng đào cần chủ động nắm bắt thị hiếu, đa dạng mẫu mã và tìm kiếm khách hàng từ sớm để bảo đảm đầu ra, hạn chế áp lực tiêu thụ dịp cận Tết. Cùng với sự chủ động của nhà vườn, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành trong duy trì vùng trồng tập trung, khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và đa dạng hóa sản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của đào địa phương.

Từ nay đến Tết, người trồng đào vẫn miệt mài chăm chút từng gốc cây, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, quyết tâm giữ chất lượng hoa và bảo đảm đào nở đúng dịp. Sau những ngày tháng cần mẫn chăm sóc, mỗi nhà vườn đều gửi gắm kỳ vọng về một vụ đào thắng lợi, tiêu thụ thuận lợi, góp phần mang đến cái Tết đủ đầy, sung túc.