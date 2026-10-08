Các vụ tấn công sân bay tại Saudi Arabia khiến 3 người thiệt mạng

Một thành viên lực lượng an ninh Houthi đứng cạnh áp phích in hình thủ lĩnh Abdul-Malik al-Houthi tại cuộc tập hợp của những người ủng hộ nhằm thể hiện sự đoàn kết với phong trào này, trong bối cảnh giao tranh gia tăng trên nhiều mặt trận, ở Sanaa, Yemen, ngày 7/10/2026. (Ảnh: Reuters/Mohammed al-Mahdi)

Theo thông báo, vụ tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương; vụ tấn công các cơ sở tại sân bay Abha khiến 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Hai vụ việc xảy ra trong các ngày 6 và 7/10, nhưng cơ quan hàng không dân dụng không nêu thời điểm cụ thể của từng vụ.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả. Trong thông báo đưa ra cuối ngày 7/10, liên quân cho biết đã tấn công hơn 80 mục tiêu quân sự của Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Jawf và Marib.

Cùng ngày, liên quân thông báo đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo của Houthi ở phía bắc Riyadh, đồng thời cho biết đang theo dõi bệ phóng tại khu vực Sanaa do Houthi kiểm soát để phá hủy. Liên quân không cung cấp thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết lực lượng này đã sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái tấn công sân bay quốc tế King Khalid.

Giao tranh quanh eo biển Bab el-Mandeb

Những ngày gần đây, giao tranh tại Yemen tập trung ở các khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải này trở nên quan trọng hơn đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran hạn chế giao thương qua eo biển Hormuz.

Trong tuần này, lực lượng chính phủ Yemen, với sự yểm trợ trên không của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, mở cuộc phản công nhằm giành lại các địa bàn chiến lược gần eo biển và quanh thị trấn Mocha mà Houthi chiếm giữ hồi tháng 9. Tuy nhiên, chưa rõ lực lượng chính phủ có thể duy trì đà tiến công hay không.

Theo các nguồn tin quân sự và chính phủ Yemen, giao tranh trên mặt trận phía tây vẫn tập trung tại huyện Dhubab, nơi nhìn ra eo biển Bab el-Mandeb. Các lực lượng ủng hộ chính phủ đang tìm cách tiến vào những ngọn đồi chiến lược ở phía đông vùng đồng bằng ven biển này.

Ngày 5/10, Chính phủ Yemen tuyên bố lực lượng nước này đã tiến tới Mocha, nơi có điểm giao với tuyến tiếp tế dẫn tới chiến trường trọng yếu Taiz. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Yemen tại thực địa và các nhà phân tích cho rằng tuyên bố này được đưa ra quá sớm.

Khả năng Houthi kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb có thể đe dọa hoạt động vận tải biển hoặc dòng chảy dầu mỏ toàn cầu. Saudi Arabia đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để đẩy lùi lực lượng này.

Hai quan chức cho biết ngày 7/10 rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp hỗ trợ chủ yếu về phòng thủ và kỹ thuật, sau khi nước thành viên NATO này cùng Pakistan cam kết thực hiện nghĩa vụ phòng thủ tập thể trong khuôn khổ liên minh mới thành lập giữa hai nước.

Một quan chức Mỹ và một quan chức quân sự Syria được thông báo về vấn đề này cho biết Syria đang cân nhắc khả năng hỗ trợ quân sự cho đồng minh Saudi Arabia trong bối cảnh giao tranh với Houthi leo thang.

Các phương án được xem xét gồm hỗ trợ phòng thủ để bảo vệ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công, hoặc triển khai lực lượng tham gia tiến công nhằm hỗ trợ quân đội Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn chiến đấu chống Houthi. Theo quan chức Mỹ, Saudi Arabia đã đề nghị Syria triển khai lực lượng tham chiến.

Trả lời đề nghị bình luận gửi tới Bộ Ngoại giao Syria, một nhà ngoại giao nước này cho biết Syria kiên định ủng hộ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của Houthi. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Syria vẫn là các vấn đề trong nước, trong đó có phục hồi sau nội chiến.

Hơn 200.000 người phải rời bỏ nơi ở

Giao tranh tại Yemen là hệ quả lan rộng của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, làm bùng phát trở lại cuộc chiến kéo dài 12 năm tại Yemen. Cuộc chiến này đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới và khiến quốc gia nghèo nhất trong thế giới Arab rơi vào tình trạng chia cắt.

Ngày 7/10, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số người phải rời bỏ nơi ở kể từ khi đợt giao tranh mới nhất bùng phát đã vượt 200.000 người.

Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cho biết người dân đang chạy trốn để bảo toàn tính mạng nhưng không tìm được nơi an toàn. Bà kêu gọi tăng nguồn tài trợ trong bối cảnh nhu cầu lương thực và chỗ ở ngày càng lớn.

Theo Liên hợp quốc, tại một số khu vực ở Yemen, cứ 4 gia đình thì có 3 gia đình đang thiếu ăn.

Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, chiếm thủ đô Sanaa năm 2014. Diễn biến này khiến liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự do lo ngại ảnh hưởng của Iran tại Yemen và tình trạng bất ổn ở khu vực biên giới.

Houthi nhiều lần tấn công các cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia, đồng minh của Mỹ, trong đó có sân bay, nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cáo buộc Iran cung cấp vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho Houthi. Từ lực lượng chiến đấu ở vùng núi, Houthi đã phát triển thành lực lượng gồm hàng chục nghìn người, sở hữu tên lửa và thiết bị bay không người lái có khả năng đe dọa khu vực.

Houthi bác bỏ việc thuộc mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Trung Đông và khẳng định tự phát triển vũ khí. Tehran cũng bác bỏ các cáo buộc của liên quân.