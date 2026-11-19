Hướng tới Kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2026), với tinh thần “tôn sư trọng đạo”, “kính Phật, trọng tăng”, Tác giả xin được giới thiệu về 3 vị Ni chúng được suy cử đảm nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TCPH Hà Nội đã và đang góp sức cho công tác đào tạo tăng tài cho Phật giáo Thủ đô.

Ni trưởng Thích Đàm Hảo (1929- 2014)

+ Ni trưởng xuất gia năm 1943 tại chùa Hoàng Mai - Nga My tự. Năm 1948, thụ giới Tỷ khiêu ni tại Giới đàn chùa Bà Đá - Linh Quang tự.

+ Năm 1966, Ni trưởng tham gia vào Ban đại diện Phật giáo huyện Thanh Trì, rồi được cử làm Chánh đại diện.

+ Năm 1969, Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam khai giảng Trường tu học Phật pháp Trung ương tại Tổ đình Quảng Bá dưới sự giảng dạy của quý Hòa thượng Thích Trí Độ, Hòa thượng Thích Tâm An, Hòa thượng Thích Đức Nhuận và Cư sĩ Lê Đình Thám, Ni trưởng đã được theo học và tốt nghiệp.

+ Từ năm 1970, Ni trưởng được thỉnh làm giới sư trong Hội đồng truyền giới với các vị Tôn chứng giới đàn, A xà lê, và từ năm 1995 đến nay, Ni trưởng làm Hòa thượng đàn đầu Ni tại các giới đàn do Thành hội Phật giáo Hà Nội và các tỉnh thành như Vĩnh Phúc, Phú Thọ... tổ chức.

+ Tháng 8/1981, tại Đại hội Phật giáo Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ I, Ni trưởng được cử vào Thường trực Ban Trị sự.

+ Tháng 2 năm 1989, Thành hội Phật giáo Hà Nội khai giảng Trường cơ bản Phật học, Ni trưởng tham gia vào Ban giảng huấn giảng dạy Ni giới. Từ khóa III (nay là trường Trung cấp), Ni trưởng được Ban Giám hiệu cung thỉnh giữ chức vụ Hiệu phó kiêm giảng sư Ni.

+ Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ II năm 1992, Ngài được tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng.

+ Năm 2002, Đại hội lần thứ V Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ni trưởng được suy cử chức vụ Phó trưởng BTS kiêm đặc trách Ni chúng.

+ Ni trưởng còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phân ban Ni giới đầu tiên của Thủ đô từ năm 2009- 2014.

Ni trưởng Đàm Phương (1932 - 2012)

+ Phó trưởng BTS đặc trách Ni chúng Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội.

+ Nguyên Ủy viên Trung ương Hội Phật giáo Thống nhất việt Nam.

+ Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

+ Nguyên Phó trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây (cũ).

+ Nguyên Đại biểu HĐND, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tây (cũ).

+ Nguyên Chánh đại diện Phật giáo, Đại biểu HĐND, MTTQ huyện Thường Tín.

+ Trụ trì chùa Diên Khánh, thôn Đống Chanh, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Ni trưởng Thích Đàm Phương được suy cử đảm nhận nhiệm vụ Phó hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Hà Tây (cũ) khóa II (nhiệm kỳ 1998-2002).

Tiếp nối công hạnh của Nghiệp sư Thích Đàm Phương, từ năm 1998 đến tháng 09/2026, Ni trưởng Thích Đàm Bình, Trưởng pháp tử tham gia Ủy viên Văn phòng Trường TCPH Hà Tây và Hà Nội.

Ni sư Thích Đàm Vân

Ni sư Thích Đàm Vân trình bày Báo cáo tổng kết công tác đào tạo khóa IX- Trường TCPH Hà Nội Ảnh: Diệu Tường/Phatsuonline

+ Xuất gia năm 1989 tại chùa Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Hà Nội.

+ Tốt nghiệp khóa 1 (niên khóa 1991- 1996), trường Cơ bản Phật học Hà Tây (cũ); Là 1 trong 4 vị tốt nghiệp loại Giỏi.

+ Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa IV (niên khóa 2002-2006), Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

+ Từ tháng 03/2018 đến tháng 08/2026: tham gia Thư ký Ban Giám hiệu kiêm Chánh Giáo vụ Trường TCPH Hà Nội.

+ Tháng 08/2024: Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, chuyên ngành Hán Nôm tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

+ Tháng 09/2026 đến nay: được suy cử đảm nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TCPH Hà Nội, là vị Ni chúng thứ 3 của Phật giáo Thủ đô đảm nhận nhiệm vụ trên;

Bên cạnh công việc tại trường Trung cấp, từ năm 2012 đến nay, Ni sư Thích Đàm Vân còn tham gia Ủy viên BTS GHPGVN TP.Hà Nội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Phật giáo Thủ đô.

Tác giả: Ths Nghiêm Văn Hợp

Tài liệu tham khảo:

1] Hà Nội: Tiểu sử cố Ni trưởng Thích Đàm Hảo- Phatgiao.org.vn, ngày 21/10/2014.

2] Trường Trung cấp Phật học Hà Nội 25 năm một chặng đường (1991- 2016), TT Thích Minh Tín, TT Thích Trí Như (Đồng chủ biên), Nxb Tôn giáo, 2016.

3] Kỷ yếu tốt nghiệp khóa I (1991- 1996), trường Cơ bản Phật học, Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây, 1997.

4] Quyết định số 36/QĐ-BTS, ngày 14/9/2026 của Ban trị sự GHPGVN TP. Hà Nội về chuẩn y nhân sự Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Hà Nội nhiệm kỳ X (2026- 2031).