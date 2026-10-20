Các vệt hằn lún cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đang được khắc phục ra sao?

5 vị trí mặt đường không êm thuận

Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ khởi công tháng 1/2023 và khánh thành ngày 19/8/2025. Tuyến đường dài 65,5km, có tổng vốn đầu tư gần 9.920 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Điểm đầu tuyến tại xã Vạn Ninh (nay là xã Trường Ninh), kết nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao Quốc lộ 9B. Điểm cuối tại xã Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang), kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (thời điểm chuẩn bị đua vào khai thác). Ảnh: PV.

Sau thời gian đưa vào khai thác, một số vị trí mặt đường xuất hiện tình trạng không êm thuận, hằn lún vệt bánh xe, cần được khắc phục trong thời gian bảo hành nhằm bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Theo thông báo ngày 15/10 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, các vị trí cần sửa chữa nằm ở phía phải tuyến, tại các lý trình Km697+810 - Km697+811, Km698+805 - Km698+890, Km698+932 - Km698+933, Km702+500 - Km702+850, Km709+430 - Km709+800, Km711+300 - Km711+570 và Km728+600 - Km729+050.

Vị trí hằn lún vệt bánh xe được đặt các biển báo để thi công khắc phục. Ảnh: PV.

Trước đó, ngày 26/9, công ty có văn bản thông báo kế hoạch thi công khắc phục các khiếm khuyết về độ bằng phẳng mặt đường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây mưa kéo dài nhiều ngày và máy cào bóc bê tông nhựa bị hỏng đột xuất, việc sửa chữa chưa thể thực hiện theo kế hoạch.

Ban QLDA cho biết, qua kiểm tra hiện trạng, các đơn vị xác định 5 vị trí mặt đường không êm thuận, với tổng diện tích khoảng 5.500m².

Trước tình hình này, ban chỉ đạo nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công sửa chữa, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng cảnh sát giao thông để hoàn thành công tác khắc phục trong tháng 10/2026, bảo đảm trách nhiệm bảo hành công trình và an toàn giao thông trên tuyến.

Cào bóc, khắc phục

Ghi nhận tại hiện trường, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc triển khai sửa chữa các vị trí mặt đường không êm thuận, hằn lún vệt bánh xe. Công nhân tiến hành cào bóc lớp bê tông nhựa tại những vị trí hư hỏng, vệ sinh bề mặt, thảm lại bê tông nhựa và lu lèn hoàn thiện.

Mặ đường được cào bóc để thi công khắc phục. Ảnh: PV.

Quá trình thi công được tổ chức theo từng khu vực. Trong thời gian sửa chữa, phương tiện vẫn lưu thông trên phần đường còn lại. Khu vực thi công được bố trí biển báo, tổ chức điều tiết giao thông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và lực lượng thi công.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, công tác khắc phục được triển khai từ ngày 17/10. Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2026, nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư theo dõi tình trạng mặt đường, kiểm tra hiện trường và thống kê các vị trí cần xử lý để xây dựng phương án sửa chữa.

Công nhân thi công sửa chữa bề mặt đường. Ảnh: Thái Anh Giang.

Lý giải về thực trạng trên, đại diện Ban QLDA cho hay, qua đánh giá nguyên, đến nay cũng xác định do một số mẻ trộn bê tông nhựa bị lỗi. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan gồm thời tiết nắng nóng kéo dài trong tháng 5 và tháng 6, cùng với việc tăng lưu lượng xe vận tải chở vật liệu phục vụ các dự án đang triển khai tại Quảng Trị và Huế.

"Hiện nhà thầu tiếp tục triển khai sửa chữa tại hiện trường, thực hiện các biện pháp thi công bảo đảm an toàn giao thông theo quy định", đại diện Ban QLDA nói.