Các vận động viên lặn thành phố Đồng Nai giành 17 huy chương vàng ở giải Đông Nam Á

Các huấn luyện viên chúc mừng thành viên đội tuyển lặn thành phố Đồng Nai đạt thành tích cao tại giải Đông Nam Á. Ảnh: ĐVCC

Giải Lặn vô địch và vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 29-10 đến 1-11 tại Trung tâm Thể thao dưới nước MBJB, thành phố Johor Bahru (Malaysia). Giải năm nay bao gồm hai sự kiện được tổ chức đồng thời là Giải Lặn vô địch Đông Nam Á lần thứ III và Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ I, quy tụ các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Tham dự giải, đoàn Việt Nam cử lực lượng gồm 62 thành viên, trong đó có 46 VĐV cùng các cán bộ, chuyên gia và huấn luyện viên (HLV), thi đấu toàn bộ các nội dung ở cả hệ vô địch và nhóm tuổi trẻ; trong đó thành phố Đồng Nai góp mặt 2 HLV và 7 VĐV.

Kết thúc giải, cả 7 VĐV của thành phố Đồng Nai trong thành phần đội tuyển lặn Việt Nam đều thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng, mang về tổng cộng 17 HCV, 12 HCB, 2 HCĐ ở cả hệ vô địch và nhóm tuổi trẻ; trong đó, hệ vô địch đạt 7 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ và hệ vô địch các nhóm tuổi đạt 10 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ.

Hai vận động viên thành phố Đồng Nai Vũ Đặng Nhật Nam và Nguyễn Lê Truyền Đạt (áo đỏ) trên bục nhận huy chương tại giải Lặn vô địch Đông Nam Á. Ảnh: ĐVCC

Trong số đó, VĐV thành phố Đồng Nai Vũ Đặng Nhật Nam đạt danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhóm vô địch khi đạt đến 6 HCV ở 4 nội dung cá nhân: 50m, 100m, 200m, 400m chân vịt đôi (CVĐ) và 2 nội dung tiếp sức 4x100m CVĐ mix, 4x100m SB mix. Trong khi, VĐV trẻ Lê Hoàng Thiên Ân cũng đạt danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhóm tuổi 12-13 khi giành 6 HCV: 50m, 100m, 200m, 400m CVĐ, tiếp sức 4x100m CVĐ mix, tiếp sức 4x50m SB mix.

Hai vận động viên thành phố Đồng Nai Vũ Đặng Nhật Nam (vận động viên nam xuất sắc hệ vô địch, phải) và Lê Hoàng Thiên Ân (vận động viên nam xuất sắc nhóm tuổi 12-13). Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra ở hệ vô địch, VĐV Nguyễn Lê Truyền Đạt giành 1 HCV tiếp sức 4x100m CVĐ mix, 3 HCB: 100m, 200m, 400m CVĐ nam và 1 HCĐ 50m CVĐ; VĐV Trần Thị Hoài Thương đạt 2 HCV: tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt (VHCV) nữ, 4x100m CVĐ mix và 3 HCB: 200m, 400m, 800m VHCV nữ. Ở hệ vô địch các nhóm tuổi, VĐV Phạm Thanh Nam đạt 2 HCV: tiếp sức 4x100m CVĐ mix, tiếp sức 4x100m VHCV nam, 2 HCB: 50m, 100m CVĐ nam, 1 HCĐ: 400m CVĐ nam; VĐV Lê Thị Thanh Tuyền mang về 3 HCV: 50m, 100m CVĐ nữ, tiếp sức 4x100m CVĐ mix ở nhóm tuổi 16-17 và VĐV Mai Ngọc Nhã Uyên giành 1 HCV 4x100m CVĐ mix, 4 HCB: 50m, 100m, 200m, 400m CVĐ nữ nhóm tuổi 12-13.

Đội tuyển lặn Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: ĐVCC

Thành tích của đội tuyển lặn thành phố Đồng Nai đã đóng góp vào thành tích chung của Đội tuyển lặn Việt Nam với tổng cộng 160 huy chương gồm 92 HCV, 62 HCB, 6 HCĐ, qua đó xuất sắc đứng nhất toàn đoàn, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

Tại Giải Lặn vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức ở Indonesia, Việt Nam cũng đứng đầu bảng tổng sắp với 31 HCV, 22 HCB, 6 HCĐ ở hệ vô địch. Trong khi, lực lượng trẻ giành thêm 24 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ, dẫn đầu bảng xếp hạng ở giải đấu dành cho các nhóm tuổi.