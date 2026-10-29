Các vạch xanh, vàng, đỏ ở camera lùi có tác dụng gì?

Hình ảnh trong một đoạn MV ca nhạc được trích xuất từ camera lùi. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong một MV ca nhạc ra mắt gần đây của các nghệ sĩ OSAD và Hà An Huy, hình ảnh từ camera lùi của ôtô đã được sử dụng, hiển thị kèm các vạch màu xanh, vàng và đỏ trên màn hình. Các vạch này có ý nghĩa gì, giúp ích ra sao cho tài xế?

Hỗ trợ ước lượng khoảng cách phía sau

Các vạch màu xanh, vàng, đỏ nằm ngang về bản chất là các vạch căn khoảng cách, hỗ trợ người lái ước lượng khoảng cách từ cản sau của xe đến vật thể hiển thị trên màn hình camera lùi, từ đó đảm bảo an toàn cho thao tác lùi xe.

Vạch màu đỏ nằm sát cản sau nhất, tượng trưng cho khoảng cách khoảng 30-50 cm tính từ đuôi xe. Khi vật cản chạm hoặc đè lên vạch đỏ, tài xế cần dừng xe ngay lập tức để tránh va chạm.

Trên một số dòng xe SUV hoặc hatchback, vạch đỏ trên màn hình hiển thị camera lùi còn tương ứng khoảng không tối thiểu để tài xế có thể mở cốp sau mà không lo việc chạm vào vật cản hoặc xe phía sau.

Vạch đỏ trên camera lùi còn là chỉ dấu tham khảo về khoảng cách an toàn để mở cốp sau. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khu vực nằm từ vạch đỏ đến vạch màu vàng là vùng cảnh báo, tương ứng khoảng cách 0,5-1 mét tính từ cản sau của xe. Khi lùi xe mà phát hiện vật cản tại vùng này, tài xế được khuyên nên giảm tốc độ, rà phanh và kết hợp quan sát gương chiếu hậu 2 bên để chuẩn bị chuyển hướng lùi hoặc dừng hẳn nếu cần.

Vạch màu xanh nằm xa nhất, tương ứng khoảng cách 1,5-3 mét tùy thiết lập từng hãng xe. Vật cản nằm trong vùng từ vạch vàng đến vạch xanh hoặc xa hơn được đánh giá là đang có khoảng cách an toàn với đuôi xe. Khi vật cản nằm trong vùng này hoặc xa hơn, tài xế có thể tiếp tục thao tác lùi chậm rãi mà chưa cần thao tác phanh gấp để tránh vật cản.

Các vạch màu trên màn hình hiển thị hình ảnh từ camera lùi sẽ hỗ trợ tài xế ước lượng khoảng cách trong quá trình lùi xe. Ảnh minh họa: Hyundai Forums.

Trên màn hình hiển thị hình ảnh camera lùi, tài xế còn có thể quan sát thấy 2 vạch kẻ dọc theo thân xe. Đây là các vạch song song thể hiện bề rộng thực tế của thân xe, đã tính thêm khoảng bù an toàn hai bên.

Một số dòng xe còn bổ sung các đường vạch uốn cong, thay đổi theo góc quay của vô-lăng, giúp mô phỏng chính xác vệt bánh xe sẽ đi qua khi lùi.

Chỉ là công nghệ hỗ trợ

Hỗ trợ cho camera lùi còn là các cảm biến gắn ở đuôi xe, sẽ phát ra âm thanh khi xe lùi đến gần vật thể.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Toyota Vios, xe sẽ bắt đầu phát ra âm thanh cảnh báo gián đoạn khi cảm biến phát hiện khoảng cách tới vật thể trong khoảng 65-150 cm.

Khi khoảng cách này nhỏ hơn 40 cm, chuông báo sẽ kêu liên tục, cảnh báo người lái về khả năng va chạm nếu tiếp tục lùi xe.

Cũng trong tài liệu này, Toyota cảnh báo các cảm biến có thể sẽ không phát hiện được những vật thể nằm quá gần với xe. Phạm vi phát hiện của các cảm biến có thể sẽ thay đổi theo hình dạng của vật thể.

Toyota lưu ý do hệ thống có một số hạn chế về độ chính xác của việc phát hiện và tính năng hoạt động, người lái không được quá phụ thuộc vào hệ thống. Hãng xe Nhật Bản nhấn mạnh tài xế luôn chịu trách nhiệm lái xe an toàn và quan sát xung quanh.

Các cảm biến ở đuôi xe sẽ phát ra chuông báo khi xe lùi quá gần vật thể phía sau. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Nhìn chung, camera lùi hay bất kỳ công nghệ nào trang bị trên ôtô phổ thông lúc này đều chỉ nên được xem là công nghệ hỗ trợ. Người lái vẫn phải chịu trách nhiệm chính, cần chủ động kiểm soát xe, không dựa hoàn toàn vào bất kỳ trang bị hay tính năng hiện đại nào của xe.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng xe Hyundai, hãng xe Hàn Quốc lưu ý camera lùi sử dụng ống kính góc rộng để mở rộng tầm quan sát. Đây là nguyên nhân hình ảnh thu được từ camera và hiển thị trên màn hình bị biến dạng quang học, dẫn đến khoảng cách hiển thị trên màn hình có thể chênh lệch nhẹ so với thực tế.

Tài liệu của Honda thì lưu ý trong trường hợp xe chở nặng khiến đuôi xe bị hạ thấp hoặc khi đỗ ở mặt đường dốc, góc chiếu camera thay đổi dẫn đến vạch khoảng cách trên màn hình sẽ bị dịch chuyển xa hoặc gần hơn so với thực tế.