Các ứng viên bộ máy lãnh đạo VFF trong nhiệm kỳ mới

Theo đó, có 3 ứng viên được đề cử cho chức vụ Chủ tịch, 8 ứng viên cho các vị trí Phó Chủ tịch và 31 ứng viên tham gia Ban chấp hành khóa mới. 3 ứng viên được đề cử vào vị trí Chủ tịch VFF khóa X gồm ông Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Xuân Vũ.

3 ứng viên được đề cử cho chức vụ Chủ tịch VFF khóa X.

Ông Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1971, hiện là Chủ tịch đương nhiệm VFF. Ông tham gia Ban chấp hành VFF từ khóa IV (2001 - 2005) và từng đảm nhiệm các chức vụ Tổng thư ký, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Tính cả thời gian giữ vai trò quyền Chủ tịch khóa VIII (từ tháng 1/2022), ông Tuấn đã có 5 năm đứng đầu tổ chức này. Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn còn đang nắm giữ các trọng trách tại Ủy ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Ứng viên thứ hai là ông Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 1976, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và ngân hàng. Ông có nhiều năm gắn bó với bóng đá qua các giai đoạn quản lý câu lạc bộ.

Ứng viên thứ ba là ông Nguyễn Xuân Vũ, sinh năm 1981, thành viên lâu năm trong Hội đồng quản trị một ngân hàng trong nước và hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Bên cạnh cuộc đua ở vị trí người đứng đầu, danh sách đề cử các Phó Chủ tịch VFF cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc thuộc các lĩnh vực chuyên môn, tài chính - vận động tài trợ và truyền thông - đối ngoại.

Danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF khóa X.

Cụ thể, ở nhóm phụ trách chuyên môn, các ứng viên được đề cử gồm ông Trần Quốc Tuấn, ông Trần Anh Tú và ông Trần Huy Đức. Trong đó, ông Trần Anh Tú hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn khóa IX, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Đối với vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, danh sách đề cử gồm 6 ứng viên là Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Xuân Vũ, Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành và Trần Anh Tú. Trong đó, ông Nguyễn Trung Kiên đang đảm nhiệm chức vụ này tại khóa IX. Ông Nguyễn Xuân Vũ cũng tiếp tục được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại.

Đối với danh sách 31 ứng viên tham gia Ban chấp hành VFF khóa X, cơ cấu bao gồm 2 đại diện nữ là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Trung tâm Bóng đá trẻ PVF, thành viên Ủy ban Kỷ luật FIFA) và bà Bùi Thị Hiền Lương (cựu tuyển thủ quốc gia, đang phụ trách môn bóng đá tại Cục Thể dục Thể thao). 29 ứng viên còn lại là đại diện từ các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở các giải V-League, hạng Nhất và hạng Nhì quốc gia.

Danh sách ứng viên được tổng hợp dựa trên đề cử từ 57 tổ chức thành viên, bao gồm các câu lạc bộ, liên đoàn và tổ chức thành viên trực thuộc VFF (với hạn chót tiếp nhận là ngày 19/10). VFF cho biết danh sách này vẫn có thể được cập nhật do một số văn bản gốc đang trong quá trình chuyển phát.

Trong giai đoạn tiếp theo, VFF sẽ tiến hành lấy ý kiến chính thức từ các ứng viên. Sau khi nhận được sự đồng thuận tranh cử, VFF sẽ hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát theo quy định quản lý Nhà nước trước khi chốt danh sách chính thức.

Đại hội VFF khóa X (nhiệm kỳ 2027 - 2031) dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027. Các đơn vị thành viên sẽ tiến hành bầu trực tiếp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín.