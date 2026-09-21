Các tuyển thủ Quân đội giữ niềm tin giành thành tích cao

Trong số những gương mặt xuất sắc của thể thao Quân đội hiện nay, Nguyễn Thị Diệu Ly (karate) lần đầu góp mặt ở đấu trường ASIAD. Chia sẻ trước ngày tranh tài Á vận hội, nữ võ sĩ sinh năm 2005 bày tỏ: "ASIAD 20 là kỳ đại hội rất quan trọng đối với cá nhân tôi. Tôi vinh dự khi được góp mặt và sẽ tập trung đạt phong độ tốt nhất”.

Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Diệu Ly.

Trong khi đó, các tuyển thủ bơi như Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy đã tập trung kỹ lưỡng cho chuyên môn tại đợt tập huấn Trung Quốc vừa qua. Họ đã có mặt tại Nhật Bản để tìm cơ hội tranh huy chương cho thể thao Việt Nam. Lãnh đội tuyển bơi Việt Nam tham dự ASIAD 20, bà Lê Thanh Huyền tin tưởng các kình ngư có thông số tiệm cận cơ hội tranh chấp thành tích dựa theo kết quả tại từng nội dung thế mạnh.

Thể thao Việt Nam đã tập trung chuẩn bị nguồn lực tốt nhất dành cho đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng đến mục tiêu tranh huy chương vàng. Trong 15 xạ thủ tranh tài tại ASIAD 20, bắn súng Quân đội đóng góp 5 người gồm Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo, Vũ Tiến Nam, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thùy Dung. Từng gương mặt trên được ban huấn luyện gửi gắm niềm tin kỳ vọng tranh thành tích cao nhất trên trường bắn của ASIAD 20.

Hiện tại, Hà Minh Thành là xạ thủ ổn định chuyên môn và có đẳng cấp châu Á, giữ vai trò gương mặt chủ lực của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. ASIAD 20 sẽ là lần thứ 5 liên tiếp, Hà Minh Thành góp mặt Á vận hội, sau các kỳ ASIAD 16, 17, 18 và 19. “Với tôi, mỗi kỳ ASIAD là một lần thử thách bản thân. Tôi luôn kỳ vọng mình sẽ có kết quả tốt nhất, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà”, xạ thủ Hà Minh Thành bày tỏ.

Đến với ASIAD 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam nhắm mục tiêu giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trong 25 tuyển thủ điền kinh Việt Nam dự tranh tại Nhật Bản kỳ này, nhiều gương mặt là những tuyển thủ điền kinh ưu tú của Quân đội như Dương Thị Thảo, Hoàng Dư Ý, Nguyễn Trung Cường và Hồ Trọng Mạnh Hùng. Hiện đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung chuẩn bị để tổ tiếp sức 4x100m nữ tìm cơ hội tranh huy chương ASIAD 20. Trong đó, Hoàng Dư Ý là 1 trong 4 người được tập luyện, tập huấn để sẵn sàng thi đấu nội dung trên.