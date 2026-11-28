Điểm sạt lở ta-luy dương tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị, xảy ra rạng sáng 28/11, gây gián đoạn giao thông. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Các tuyến Quốc lộ do Trung ương quản lý cơ bản thông suốt

Theo báo cáo của các Khu Quản lý đường bộ, tính đến 14 giờ ngày 28/11, trên các tuyến Quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý chưa ghi nhận tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Hoạt động giao thông cơ bản diễn ra an toàn.

Tại địa bàn do Khu Quản lý đường bộ I phụ trách, thời tiết có nắng, không xảy ra ngập nước hoặc sạt lở mặt đường . Các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên được yêu cầu tiếp tục kiểm tra, gia cố và khắc phục những hư hỏng có thể phát sinh từ các đợt mưa trước đó.

Đối với địa bàn do Khu Quản lý đường bộ II quản lý, thời tiết phổ biến có nắng; riêng khu vực Quảng Trị và thành phố Huế trời âm u, xuất hiện mưa nhỏ, mưa vừa ngắt quãng. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì giao thông thông suốt và sẵn sàng xử lý sự cố.

Tại địa bàn Khu Quản lý đường bộ III, một số nơi xuất hiện mưa nhỏ, mưa vừa và mưa to ngắt quãng. Đơn vị đã tổ chức khắc phục xong các điểm sạt lở nhỏ trên tuyến cao tốc CT.01, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong, thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Đáng chú ý, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28/11, tại Km1093+350 đến Km1093+500 trên Quốc lộ 1, đoạn tuyến tránh Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (do BOT Thiên Tân quản lý), xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ với độ sâu từ 25 đến 30cm, trên chiều dài khoảng 150m. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn lưu thông an toàn qua khu vực, mực nước đang rút chậm. Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, chủ động phương án bảo đảm giao thông.

Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên Quốc lộ địa phương

Điểm sạt lở taluy dương tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị, xảy ra rạng sáng 28/11, gây gián đoạn giao thông. Các lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cảnh báo và triển khai phương án khắc phục sự cố. (Video: Cục Đường bộ Việt Nam)

Trong khi các tuyến đường do Trung ương quản lý cơ bản bảo đảm lưu thông, tại một số địa phương, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta-luy dương, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Các Sở Xây dựng đang phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an, biên phòng và các đơn vị quản lý đường bộ triển khai biện pháp khắc phục.

Tại tỉnh Lào Cai, điểm sạt lở ta-luy dương tại Km131+900 trên Quốc lộ 279, thuộc xã Minh Lương, đã gây ách tắc giao thông. Đây là vị trí thuộc dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 thi công.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng Lào Cai đã phối hợp Ban Quản lý dự án 2 tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế.

Cụ thể, phương tiện đi Lai Châu từ các địa bàn Dương Quỳ, Văn Bàn, Bảo Yên được hướng dẫn di chuyển qua cao tốc Nội Bài-Lào Cai (nút giao IC19) hoặc theo Quốc lộ 70-đường tỉnh 151-Quốc lộ 4E-Quốc lộ 4D qua Sa Pa.

Đối với phương tiện đi Văn Bàn từ khu vực Minh Lương, Nậm Xé, lộ trình thay thế được tổ chức theo hướng Lai Châu - Quốc lộ 32-Quốc lộ 4D-cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC19) hoặc Quốc lộ 70-đường tỉnh 151-Quốc lộ 4E-đường tỉnh 162.

Đến 14 giờ ngày 27/11, lực lượng thi công đã hỗ trợ thông xe tạm thời cho xe máy, xe đạp và người đi bộ. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để xử lý khối lượng đất đá sạt trượt, phấn đấu sớm khôi phục giao thông trên toàn tuyến.

Tại tỉnh Quảng Trị, vào rạng sáng 28/11, khu vực Km9+400 trên Quốc lộ 15D tiếp tục xảy ra sụt trượt đá tại ta-luy dương, khiến giao thông bị gián đoạn. Sở Xây dựng tỉnh đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ phối hợp lực lượng công an, bộ đội biên phòng tổ chức rào chắn, cảnh báo và bảo vệ hiện trường.

Máy móc, thiết bị phục vụ khắc phục sự cố đã được tập kết tại khu vực. Các lực lượng đang theo dõi diễn biến sụt trượt, chỉ triển khai hót dọn đất đá khi mái ta-luy bảo đảm điều kiện an toàn, nhằm sớm khôi phục lưu thông.

Tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài đến trưa 28/11 khiến vị trí Km65+402 trên Quốc lộ 14H bị ngập sâu khoảng 8cm. Trên Quốc lộ 40B, tại Km120+750 xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện.

Để bảo đảm giao thông, ngành chức năng địa phương đã chủ động hướng dẫn phương tiện lưu thông tạm thời qua khu vực đường vòng thuộc thủy điện Đăk Di 1, từ Km120+650 đến Km120+800. Các đoạn tuyến đang thi công nâng cấp trên Quốc lộ 40B và Quốc lộ 14D cũng được tăng cường theo dõi, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Bảo đảm an toàn giao thông là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tuyến đường bộ, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Cục đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương không được chủ quan, lơ là, phải duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động triển khai các phương án bảo đảm giao thông với tinh thần sẵn sàng xử lý nhanh nhất mọi tình huống phát sinh.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là thường xuyên rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập sâu; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, phương tiện, vật tư, thiết bị để kịp thời khắc phục khi có sự cố. Đối với những vị trí chưa bảo đảm điều kiện an toàn, các đơn vị phải tổ chức rào chắn, cảnh báo, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời chủ động phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các tuyến đường thay thế phù hợp.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quản lý đường bộ với chính quyền địa phương, công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng trong quá trình ứng phó, cứu hộ, khắc phục sự cố. Việc triển khai phương án phải bám sát phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm lực lượng, phương tiện và vật tư được huy động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa bàn.

“Trong mọi tình huống, an toàn tính mạng của người dân và người tham gia giao thông phải được đặt lên hàng đầu. Cục đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên tình hình trên các tuyến đường , kịp thời xử lý các điểm sạt lở, ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời nỗ lực duy trì giao thông an toàn, thông suốt”, ông Nguyễn Thanh Hoài cho biết.