Các tuyến quốc lộ, cao tốc do Trung ương quản lý đã thông suốt sau thiên tai

Cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành (Thanh Hóa) là điểm tắc duy nhất còn lại sau đợt mưa lớn vừa qua tại khu vực Trung Bộ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, trong 24 giờ qua, các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố, xử lý các vị trí bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từng bước giải tỏa các điểm ùn tắc trên hệ thống đường bộ.

Đáng chú ý, đến thời điểm báo cáo, các tuyến quốc lộ và đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của 4 Khu Quản lý đường bộ I, II, III và IV, cùng các dự án BOT và dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, đều đã bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Không phát sinh điểm ùn tắc mới trên các tuyến đường này.

Công tác trực ban chỉ huy phòng, chống và ứng phó thiên tai được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị. Các lực lượng thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; chủ động kiểm tra hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại những khu vực bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ mất an toàn và ùn tắc kéo dài.

Đối với hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tại thời điểm 14 giờ ngày 16/11, toàn quốc còn một điểm tắc giao thông tại cầu Bái Sim (Km24+987, tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành), thuộc địa phận xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa.

Để khẩn trương khắc phục sự cố, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 15/11/2026 về việc công bố tình huống khẩn cấp và ban hành Lệnh xây dựng công trình. Trong thời gian triển khai các biện pháp khắc phục, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo phương án phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết: Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và vật tư, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.