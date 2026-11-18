Không chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của sản phẩm thủ công, nhiều người trẻ Gen Z đang chủ động đến các làng nghề, học hỏi kỹ thuật từ nghệ nhân và thử nghiệm cách làm mới. Qua cuộc thi “Theo bước di sản cộng đồng 2026”, tình yêu với nghề truyền thống đang được chuyển hóa thành những sản phẩm sáng tạo, góp phần đưa di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.