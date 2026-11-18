Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện phục vụ tổ chức Lễ khai mạc 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026), từ 7h30 ngày 21/11/2026, tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cac-tuyen-duong-cam-triet-de-phuong-tien-phuc-vu-to-chuc-le-khai-mac-ngay-van-hoa-viet-nam-nam-2026-1766475.html