Đường 25B kết nối sân bay Long Thành với 10 làn xe. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về công tác kết nối đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và các tuyến đường bộ khác với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, gồm 3 dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần 1 từ Km0 (vị trí kết nối với tuyến tránh Biên Hòa)-Km16 đã cho xe ôtô dưới 9 chỗ lưu thông. Tuy nhiên, hiện đang tiến hành sửa chữa một số đoạn tuyến; dự kiến đến ngày 31/12/2026 sẽ hoàn thành.

Dự án thành phần 2 từ Km16-Km34+600 toàn bộ tuyến chính đã hoàn thành và đã cho phép xe ôtô chở người dưới 9 chỗ lưu thông với tối đa là 80 km/h. Riêng nút giao Tân Hiệp kết nối với đường cao tốc Bến Lức-Long Thành đã hoàn thành xây dựng, hiện nay Ban Quản lý dự án 85 đang lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông về phương án tổ chức giao thông để trình duyệt bổ sung. Dự kiến đầu tháng 12/2026 sẽ hoàn thành các thủ tục và duyệt xong phương án tổ chức giao thông điều chỉnh, bổ sung toàn bộ dự án.

Dự án thành phần 3 từ Km34+600 về cuối tuyến hiện nay đã cho phép xe ôtô chở người dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ khai thác tối đa là 80 km/h. Riêng đoạn cuối tuyến, giảm tốc độ khai thác do chủ đầu tư đang chỉ đạo hoàn thiện một số hạng mục.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành hiện nay đã hoàn thành, phương án tổ chức giao thông đã được Cục Đường bộ Việt Nam duyệt, trong đó cho phép tất cả các phương tiện giao thông được đi trên đường cao tốc.

Riêng đoạn tuyến từ nút giao tuyến cao tốc này với Quốc lộ 51 đến nút giao Tân Hiệp (giao với Dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu) chưa thông xe do hiện nay Ban Quản lý dự án 85 đang lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông về phương án tổ chức giao thông để đưa nút giao này vào khai thác. Như vậy, sau khi thông xe nút Tân Hiệp, hai tuyến đường cao tốc trên sẽ kết nối liên thông.

Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, hiện nay, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang triển khai dự án đầu tư mở rộng từ 6 làn xe lên 10 làn xe đối với đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Long Thành (nút giao với Dự án thành phần 2 thuộc tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu). Tuy nhiên, việc kết nối giao thông đối với các phương tiện giao thông hiện nay không có khó khăn, hạn chế.

Tuyến đường T1 và T2 kết nối trực tiếp từ Sân bay Long Thành với các tuyến đường bộ khác. Các tuyến này do Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư đến nay đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác. Riêng hạng mục trạm thu phí đang tiến hành lắp đặt.

Ngoài ra, thành phố Đồng Nai đang triển khai Dự án sửa chữa mặt đường Quốc lộ 51 tại một số đoạn, dự kiến ngày 20/12/2026 sẽ hoàn thành; một số gói thầu thuộc các dự án thành phần đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do các địa phương đầu tư sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan cho ý kiến thống nhất về tốc độ khai thác tối đa và loại phương tiện được tham gia giao thông trên các đoạn tuyến đường cao tốc thuộc các dự án thành phần tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông các dự án thành phần; bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi, an toàn với Sân bay Long Thành; phù hợp tiến độ hoàn thành các hạng mục thuộc các dự án thành phần hiện nay, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án.

VEC chủ động, phối hợp với Ban Quản lý dự án 85, Khu Quản lý đường bộ IV và thực hiện các công việc có liên quan để kết nối giao thông giữa các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý với tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và các tuyến đường khác.

ACV khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để kết nối Sân bay Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường bộ khác trong khu vực; cung cấp thông tin thời điểm hoàn thành đưa Sân bay Long Thành vào khai thác, sử dụng, thông tin về các loại phương tiện giao thông phục vụ quản lý, vận hành, khai thác Sân bay Long Thành (xe khách chở người, xe tải chở hàng hóa,…) cần di chuyển trên đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và các tuyến đường bộ khác để xem xét, bổ sung vào phương án tổ chức giao thông trên cơ sở bảo đảm trật tự, an toàn giao thông./.