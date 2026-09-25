Các tự viện tại TP.HCM tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, tặng quà đến các em thiếu nhi

* Tại chùa Phước Anh (P.Bình Đông), tối ngày 19-9, Đại đức Thích Minh Nhân, phó trụ trì chùa cùng chư Tăng, Phật tử đã phối hợp cùng lãnh đạo khu phố 12 (P.Bình Đông) tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Vui hội rước đèn 2026”.

Đại đức Thích Minh Nhân cùng lãnh đạo địa phương tham dự chương trình

Chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như: múa lân, giao lưu cùng chị Hằng - chú Cuội, ảo thuật, hỏi đáp cùng chú hề để nhận quà, rước đèn Trung thu...

Đại đức Thích Minh Nhân gửi gắm thông điệp: Tết Trung thu không chỉ là niềm vui từ ánh trăng, đèn lồng hay bánh kẹo, mà còn là dịp để các em biết trân trọng những gì mình đang có, yêu thương cha mẹ, hòa thuận với bạn bè và chăm chỉ học tập. Đây cũng là lời nhắc nhở để các em thêm nghị lực vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ trên hành trình trưởng thành.

Chùa Phước Anh trao tặng 200 phần quà đến các em thiếu nhi

Dịp này, chư Tăng cùng Phật tử chùa Phước Anh đã trao tặng 200 phần quà cho các em thiếu nhi, gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, tập vở và bánh kẹo. Tổng kinh phí cho chương trình “Vui hội Rước đèn 2026” là hơn 32 triệu đồng. (Hoàng Phương)

* Tại tịnh xá Từ Phước (P.Chánh Hưng), ngày 21-9, Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM cùng quý mạnh thường quân, Phật tử đã tổ chức trao 130 phần quà trung thu đến tập thể giáo viên, học sinh khuyết tật Trường Hy Vọng (P.Phú Định), với tổng trị giá hơn 48 triệu đồng.

Hơn 200 phần quà của tịnh xá Từ Phước tặng đến tập thể giáo viên, học sinh khuyết tật tại Trường chuyên biệt Tương Lai và Trường Hy Vọng

Tiếp nối chương trình, ngày 24-9, đoàn đã tổ chức trao 97 phần quà đến tập thể giáo viên, học sinh khuyết tật tại Trường chuyên biệt Tương Lai (P.Tân Định) với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. (Hoàng Phương)

* Tối ngày 24-9, chùa Quan Âm (P.Phú Định) phối hợp Ủy ban MTTQVN phường và lãnh đạo các ban ngành địa phương tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2026 với chủ đề “Ánh trăng mơ ước - sắc màu tuổi thơ” trao quà trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường.

Tham dự chương trình có Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh và Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Quan Âm; Ni trưởng Thích nữ Huệ Tuyến, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Tiểu ban Từ thiện xã hội thuộc Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì chùa Quan Âm; cùng lãnh đạo các ban ngành P.Phú Định và gần 500 em thiếu nhi.

Ủy ban MTTQVN P.Phú Định tặng thư tri ân chư tôn đức chùa Quan Âm hỗ trợ 50 triệu đồng đến quỹ “Vì tuyến đầu Tổ Quốc, vì biển đảo Quê hương” địa phương

Phát biểu tại chương trình, Ni trưởng Thích nữ Huệ Tuyến chúc các em thiếu nhi đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; luôn chăm ngoan, học giỏi và vâng lời ông bà, cha mẹ. Ni trưởng khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, biết yêu thương, sẻ chia, trở thành những người con hiếu thảo và công dân có ích cho xã hội. Ni trưởng cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo các ban ngành P.Phú Định đã hỗ trợ để chùa Quan Âm thực hiện chương trình này.

Theo đó, chùa Quan Âm đã trao 500 phần quà đến các em thiếu nhi trên địa bàn P.Phú Định. Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng, gồm: lồng đèn, bánh trung thu, sữa, bánh…

500 phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn P.Phú Định

Dịp này, chùa Quan Âm cũng trao 50 triệu đồng đến Quỹ “Vì tuyến đầu Tổ quốc - Vì biển đảo quê hương” với mong muốn được chung tay góp sức cùng các tổ chức, đoàn thể, chính quyền các cấp hướng về các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương. (Hoàng Phương)

* Tối 24-9, tại chùa Pháp Thành (X.Củ Chi) đã diễn ra ngày hội Đêm trăng rằm với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Tắc Hiệp, viện chủ chùa Pháp Thành.

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu

Tham dự còn có Thượng tọa Thích An Thường, trụ trì chùa Pháp Thành; đại diện chính quyền địa phương sở tại và các em thiếu nhi trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Thượng toạ Thích An Thường cho biết Trung thu là ngày Tết đoàn viên, mỗi gia đình đều quây quần bên nhau, những tiếng trống lân rộn rã, những chiếc đèn ông sao lung linh, những tiếng nô đùa của các em trong lễ rước đèn đều là những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Vì vậy, mỗi năm, chùa Pháp Thành đều mở ra không gian, mang đến niềm vui cho các em để lưu lại ký ức về tuổi thơ tươi đẹp.

Trao tặng 400 phần quà và 20 học bổng đến các em thiếu nhi, học sinh

Dịp này, chùa trao tặng 400 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn cho các em. Bên cạnh đó, chùa cũng trao tặng 20 học bổng, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng, nhằm giúp các em có điều kiện học giỏi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. (Tâm Quý)

* Ngày 10-8 Âm lịch, chương trình Trung thu yêu thương lần VIII tại chùa Chánh Thiên (P.Long Hương) đã diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi.

Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, viện chủ chùa Chánh Thiên trao quà trung thu đến các em

Sau chương trình văn nghệ và màn múa lân, múa rồng rộn ràng, Đại đức Thích Nhật Đạo, trụ trì chùa Chánh Thiên, Trưởng ban Tổ chức đã có những lời chia sẻ với quý phụ huynh cùng các em nhỏ.

Trước đó, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, viện chủ chùa Chánh Thiên đến dự và trao quà trung thu đến các em.

Một mùa trăng với sự sẻ chia, tình thương và niềm vui đoàn viên tại chùa Chánh Thiên

Theo đó, có 550 phần quà được chùa Chánh Thiên chuẩn bị và gửi tặng đến các em thiếu nhi, mong muốn mang đến cho các em một mùa trăng với sự sẻ chia, tình thương và niềm vui đoàn viên. (Ban TT chùa Chánh Thiên)

* Tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa), ngày 20-9, đã tổ chức chương trình Trung thu “Hạnh phúc tuổi thơ” dành cho 600 thiếu nhi.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Minh Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội chữ Thập đỏ VN, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ TP.HCM cùng các thành viên Hội chữ Thập đỏ thành phố và P.Đông Hòa; quý thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh, thiếu niên nhi đồng.

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì chùa Thiên Quang, gửi đến các em những lời huấn từ gần gũi về lòng biết ơn và đạo hiếu. Ni sư nhấn mạnh, Trung thu không chỉ là ngày hội của ánh trăng, lồng đèn và tiếng cười trẻ thơ, mà còn là dịp để mỗi người biết trân trọng tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, thầy cô và những người luôn âm thầm chăm sóc, dìu dắt mình.

Ni sư cũng khuyến khích các em biết quan tâm, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn; biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau để cùng tạo nên một môi trường sống ấm áp, nhân ái. Qua đó, những giá trị đạo đức được gieo vào tuổi thơ một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Ni sư trụ trì chùa Thiên Quang trao quà trung thu đến các em

Không khí Trung thu tại chùa Thiên Quang thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, nhạc kịch, tiểu phẩm, giao lưu chú Cuội, chị Hằng, múa lân sư rồng cùng nhiều hoạt động vui chơi bổ ích và ý nghĩa.

Nhân dịp này, chùa Thiên Quang đã tặng 60 phần quà đặc biệt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; và 600 phần quà trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Chương trình Trung thu “Hạnh phúc tuổi thơ” tại chùa Thiên Quang

Trước đó, chùa Thiên Quang cũng đã tặng 600 phần quà cho chương trình Trung thu tại Tam Thiện tự (P.Long Thành, TP.Đồng Nai); 300 phần quà trung thu tại Cát Tường tịnh viên (P.Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Tổng trị giá chương trình trao quà trung thu chùa Thiên Quang thực hiện là trên 200 triệu đồng. (Tâm Giang)

* Nhân dịp Tết Trung thu, Đại đức Thích Thiện Triều, phó trụ trì chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu) cùng các thành viên đoàn đã trao trực tiếp 200 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (P.Chợ Quán) vào ngày 23-9 vừa qua.

Đại đức Thích Thiện Triều trao quà cho các bệnh nhi

Được biết, mỗi phần quà gồm: tiền mặt 200.000 đồng, lồng đèn, gấu bông, bánh trung thu, sữa và kẹo.

Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ 2 chiếc xe lăn cho khoa Khớp và giúp đỡ viện phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 15 triệu đồng. Tổng trị giá chương trình là 80 triệu đồng. (Trung Giác)