Các tự viện, nhóm thiện nguyện tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi tại nhiều địa phương

Ban Tổ chức trao quà cho thiếu nhi phường Bình Đông

* TP.HCM: Ngày 19-9, tại chùa Phước Anh, phường Bình Đông, TP.HCM, chư Tăng đã tổ chức "Tết Trung thu vui hội rước đèn 2026" cho thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục giao lưu, đặc biệt các tiết mục xiếc vui nhộn thu hút các em tham gia.

Tiết mục xiếc thu hút các em tham gia

Ban Tổ chức đã trao 200 phần quà đến 200 em thiếu nhi trên địa bàn phường Bình Đông, gồm tập trắng, dụng cụ học tập bánh trung thu, 1 lốc sữa và các loại bánh kẹo, trị giá 160.000 đồng. Chương trình có tổng trị giá 32 triệu đồng.

Ph.V

* Đồng Nai: Ngày 20-9, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (phường Đức Nhuận, TP.HCM) hướng dẫn đoàn Phật tử đến chùa Tường Quang, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai tặng 800 phần quà trung thu cho các em trường mầm non, trường tiểu học, các em nhỏ ở khu vực chùa Tường Quang; hỗ trợ 200 phần quà xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk.

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên và đoàn trao quà trung thu cho học sinh tiểu học

Mỗi phần quà gồm có: tiền mặt, bánh trung thu, lồng đèn, tập học sinh và một số bánh kẹo...

Trước đó, 16-9, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cũng đã đến tỉnh Quảng Trị tặng 260 phần quà cho các em học sinh Tiểu học A Đăng, Trường A Liêng, Trường Tà Rụt thuộc xã Tà Rụt. Mỗi phần quà gồm có: tiền mặt, ba-lô, tập viết, bộ dụng cụ học tập và một số thực phẩm thiết yếu.

Đoàn trao quà cho học sinh Trường Tà Rụt

Chương trình với tổng trị giá 220 triệu đồng do Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước tài trợ, trong đó quỹ từ thiện Đất Lành, Québec Canada hỗ trợ 74 triệu đồng.

Thiện Hữu

* Lâm Đồng: Chiều 19-9, thiện nguyện Thường Chiếu phối hợp Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Trăng Thường Chiếu” dành cho toàn thể học sinh tại Phân hiệu Hàm Phú 2.

Ban Tổ chức trao quà cho học sinh

Tham dự có Đại đức Thích Như Định, Cố vấn Chứng minh thiện nguyện Thường Chiếu, Cố vấn chỉ đạo chương trình; Đại đức Thích Nhật Tu, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Chủ nhiệm Đạo tràng Thường Chiếu, Trưởng ban Tổ chức; đại diện chính quyền địa phương; cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc, Phân hiệu Hàm Phú 2, cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Các em tham gia các trò chơi dân gian

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà trung thu gồm: lồng đèn, bánh trung thu, sữa tươi và bánh kẹo đến các em học sinh Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc - Phân hiệu Hàm Phú 2; trao tặng 10 suất học bổng khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Các em thưởng thức tiết mục múa lân

Chương trình với nhiều tiết mục biểu diễn phục vụ cho các em thiếu nhi không khí hân hoan, rộn rã của tiếng trống lân, các trò chơi mang tính giáo dục đạo đức, các tiết văn nghệ, hoạt náo sôi nổi giữa núi rừng Phú Thuận.

Thanh Tiến - Ảnh: Minh Bích - Thành Phúc