Các trường vùng sâu An Giang chủ động gỡ khó thiếu sách giáo khoa

Giáo viên Trường Tiểu học Bàn Thạch linh hoạt tổ chức dạy học bằng phương pháp trình chiếu giúp học sinh không bị gián đoạn việc học do thiếu sách giáo khoa.

Mượn sách cũ

Buổi học ở Trường Tiểu học Bàn Thạch, xã Giồng Riềng bắt đầu như thường lệ. Trên bàn học của nhiều học sinh đã có đủ sách giáo khoa, nhưng đó không phải là những cuốn sách mới vừa mua cho năm học này. Một số bộ được học sinh lớp trên tặng cho trường để học sinh khóa sau mượn dùng. Những cuốn sách đã qua một năm học có chỗ quăn mép, vài trang được gấp lại, bìa không còn mới, nhưng với những học sinh chưa có sách, chúng lại trở thành thứ cần thiết nhất trong chiếc cặp đầu năm học.

Từ đợt vận động học sinh cuối khóa giữ lại sách, lớp 5/5 Trường Tiểu học Bàn Thạch thu được khoảng 16 - 17 bộ sách để chia sẻ cho em còn thiếu, nhờ vậy, 25 học sinh của lớp hiện cơ bản có sách giáo khoa phục vụ việc học, thay vì phải chờ đến khi gia đình có điều kiện mua đủ. Thầy Phạm Ngọc Tú - giáo viên chủ nhiệm lớp 5/5 cho biết nhiều gia đình ở địa bàn còn khó khăn, trong khi chi phí mua một bộ sách không phải nhỏ. Với phụ huynh, được mượn sách đồng nghĩa với việc tiết kiệm được tiền để lo những khoản thiết yếu khác cho con. “Khi được hỗ trợ sách, gia đình sẽ tiết kiệm được một khoản để lo những chi phí khác cho con như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cũng quan trọng không kém”, thầy Tú nói.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Thuận dùng chung sách giáo khoa trong giờ học.

Theo ban giám hiệu Trường Tiểu học Bàn Thạch, đến ngày 15/9, toàn trường còn thiếu khoảng 133 bộ sách giáo khoa. Việc cung ứng sách chưa đáp ứng kịp nhu cầu khiến trường phải tính toán nhiều phương án để việc dạy và học không bị ảnh hưởng.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bàn Thạch Mai Văn Thuận cho biết trường chỉ đạo giáo viên vận động phụ huynh, học sinh năm trước cho mượn lại sách. Với những nội dung có điều chỉnh so với bộ sách cũ, trường chỉ đạo các tổ chuyên môn họp để thống nhất bổ sung, cập nhật nội dung trong quá trình dạy. “Cái gì dùng được thì giáo viên tận dụng trước, phần nào có điều chỉnh thì giáo viên cập nhật theo hướng dẫn. Khi có sách hiện hành, trường sẽ bổ sung để giáo viên và học sinh sử dụng thống nhất”, thầy Thuận nói.

Tuy nhiên, cách làm này chỉ là giải pháp trước mắt. Trường đang rà soát nhu cầu, đăng ký số lượng sách với ngành giáo dục và phối hợp với đơn vị phát hành để bổ sung đủ cho học sinh. Thư viện trường tính toán bổ sung sách để những năm sau có thêm nguồn sách cho học sinh mượn.

Mở bài giảng số

Trong lúc chờ sách, tivi sẵn có trong các phòng học ở các trường trở thành phương tiện hỗ trợ hiệu quả. Tại điểm phụ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Thuận, xã Hòa Thuận, có thời điểm nhiều lớp hơn một nửa học sinh chưa có đủ sách giáo khoa. Để hỗ trợ học sinh thiếu sách giáo khoa, thầy Đinh Trung Quân đưa nội dung bài giảng lên màn hình ti-vi.

Thầy Đinh Trung Quân sử dụng bài giảng trình chiếu trên tivi để hỗ trợ học sinh theo kịp nội dung bài học khi chưa có đủ sách giáo khoa.

Trong tiết đạo đức hay tự nhiên và xã hội, từng hình ảnh, nội dung, câu hỏi được thầy Quân trình chiếu để cả lớp cùng quan sát. Học sinh không có sách vẫn có thể theo dõi bài học. Đây không phải là cách làm phát sinh từ tình trạng thiếu sách. Trường đã sử dụng hình thức trình chiếu trong giảng dạy hơn 10 năm qua. Khi sách giáo khoa chưa đến đủ, phương tiện vốn phục vụ đổi mới cách dạy lại trở thành một cuốn sách chung của cả lớp.

“Tôi trình chiếu những nội dung cốt lõi lên màn hình, kết hợp hình ảnh và câu hỏi để học sinh quan sát, trả lời và ghi nhớ ngay trong tiết học. Khoảng 90% học sinh có thể nắm được bài ngay tại lớp. Cách dạy này không thể thay thế hoàn toàn sách giáo khoa trong quá trình dạy và học lâu dài, nhưng trong hoàn cảnh trước mắt, cách này giúp giáo viên giữ mạch bài giảng”, thầy Quân nói.