Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được tổ chức kiểm tra định kì trên máy tính

Học sinh Trường Trung học phổ thông Tam Phú (TP.HCM) làm bài thi trên máy tính. Ảnh: Website nhà trường

Đây là quy định được nêu tại Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 và Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo thông tư, hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh và cha mẹ học sinh về yêu cầu kĩ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lí tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ, truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lí khi kiểm tra trên máy tính; trường hợp không thể tham gia kể cả khi đã điều chỉnh, học sinh được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác, kết quả có giá trị tương đương.

Ngoài ra, thông tư giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kì chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn.

Việc kiểm tra phải có thông báo và được thực hiện cuối học kì I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kì I và cuối học kì II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh của trường; tự ra đề đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại.

Chuyển từ học bạ giấy sang học bạ số

Thông tư cũng xác định học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học của học sinh được cập nhật vào học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận "Hoàn thành chương trình tiểu học" trên học bạ số.

Thông tư quy định, đối với cấp tiểu học, giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp kí số xác nhận kết quả môn học đó. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện kí số xác nhận học bạ số của lớp sau khi giáo viên môn học đã hoàn thành kí số.

Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, kí, đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với học bạ giấy được tiếp tục sử dụng trong thời gian chuyển tiếp.