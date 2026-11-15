Các trường THPT trên địa bàn tỉnh kỷ niệm ngày thành lập và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Đức Lam

* Sáng 15/11, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư) long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Lam

Cùng dự có lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo phường Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Đông Hoa Lư; đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn phường; các thế hệ lãnh đạo, giáo viên nhà trường qua các thời kỳ.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã vươn lên trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu, khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục trung học phổ thông của tỉnh Ninh Bình. Năm học đầu tiên (1996 - 1997), quy mô nhà trường mới chỉ có 8 lớp với 445 học sinh và 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Đức Lam

Năm học 2026-2027, Trường có 33 lớp học, gần 1.450 học sinh và 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại: đầy đủ hệ thống phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng chức năng và sân chơi bãi tập đồng bộ. Nhiều năm liên tục, tỷ lệ học sinh của nhà trường đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp luôn khẳng định vị trí tốp đầu khối THPT toàn tỉnh: Năm 2022, xếp thứ 2; từ các năm 2023 đến 2025 xếp thứ 3 toàn tỉnh, đóng góp tích cực vào việc giữ vững và nâng cao vị thế điểm thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Ninh Bình trên bảng xếp hạng cả nước.

Giáo dục mũi nhọn phát triển vượt bậc,đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 luôn đạt tỷ lệ giải cao. Nhiều học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia; đoạt Huy chương vàng các cuộc thi khoa học quốc tế tại Hàn Quốc, Thái Lan…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2000 nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2010, UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; năm 2011, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2026 nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Lam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từng bước khẳng định chất lượng, vị thế bằng những thành tựu đáng tự hào. Từ mái trường này, nhiều người đã thành đạt, có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được qua chặng đường 30 năm, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục kiên định mục tiêu giáo dục toàn diện, lấy hình thành và phát triển nhân cách học sinh làm nền tảng. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng, ý thức công dân; kết hợp hài hòa giữa trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng, thể chất và thẩm mỹ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất. Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chủ động đi đầu trong chuyển đối số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục. Khai thác hiệu quả các nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới một cách an toàn, có trách nhiệm, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và môi trường giáo dục thực sự mẫu mực, nhân văn. Mỗi thầy cô giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực sự là tấm gương để học sinh noi theo.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Đức Lam

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Đức Lam

Ghi nhận những thành tích nhà trường đạt được trong chặng đường qua, nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường; 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Lam

* Sáng 15/11, Trường THPT Nguyễn Đức Thuận (phường Trường Thi) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) với chủ đề “Tôn vinh quá khứ - Kiến tạo tương lai”. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh và đông đảo học sinh nhà trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Thuận

Tại buổi lễ, các đại biểu và thầy trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại chặng đường 20 năm xây dựng, trưởng thành. Thành lập ngày 22/6/2006 theo Quyết định số 1480/2006/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (cũ), tiền thân là Phân hiệu II Trường THPT Lương Thế Vinh, ngày 3/9/2006, Trường THPT Nguyễn Đức Thuận tổ chức lễ khai giảng năm học đầu tiên. Những ngày đầu, trường có 18 lớp với 869 học sinh, 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Từ những bước đi ban đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực xây dựng nền nếp, củng cố cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Năm 2018, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đến nay, trường có 22 lớp, 958 học sinh, 50 cán bộ, giáo viên.

Cùng với việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường từng bước đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu đổi mới giáo dục. Các hoạt động STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được quan tâm triển khai, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và kỹ năng cho học sinh.

Qua 20 năm, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường, tiếp tục học tập, lao động và đóng góp cho quê hương, đất nước. Năm học 2025-2026, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt 27 giải, xếp thứ 22/92 trường, đạt Cờ giải Ba toàn đoàn; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, điểm bình quân thi tốt nghiệp 7,062 điểm, đứng thứ 14/92 trường THPT của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Minh Thuận

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức ghi nhận, biểu dương kết quả nhà trường đạt được trong 20 năm qua; đánh giá cao sự tận tâm, trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo, sự đồng hành của cha mẹ học sinh, cựu học sinh và các cấp, các ngành đối với sự phát triển của nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Thuận

Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực, giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải hình thành phẩm chất, năng lực, khơi dậy khát vọng và khả năng học tập suốt đời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu đó, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và trưởng thành của học sinh làm thước đo quan trọng nhất. Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng, trách nhiệm công dân, kỹ năng sống và năng lực tự học.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm, vững chuyên môn và giàu tinh thần đổi mới. Mỗi thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng, truyền cảm hứng, bồi đắp nhân cách và khát vọng cho học sinh. Chủ động đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ. Tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy phản biện và năng lực sáng tạo; hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn, có trách nhiệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và chính quyền phường Trường Thi tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện đề Trường THPT Nguyễn Đức Thuận phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường. Ảnh: Minh Thuận

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhà trường. Ảnh: Minh Thuận

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Thuận

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường, các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, cùng ngày, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sôi nổi như giải bóng đá giữa cựu học sinh với học sinh và giáo viên, giải Pickleball, hội trại học sinh, gặp mặt các thế hệ cựu giáo viên, nhân viên và chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Dấu ấn thời gian - Ân tình thầy trò”.

* Sáng 15/11, Trường THPT B Nguyễn Khuyến (phường Nam Định) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026), đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Ngọc

Cùng dự có đồng chí Trần Văn Hưng, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Tiến sỹ Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Viện Công nghệ và Kinh tế số Bách khoa; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Nam Định, phường Thành Nam; Ban đại diện cha mẹ học sinh; các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Trường THPT B Nguyễn Khuyến được thành lập năm 1976, tiền thân là Trường phổ thông cấp 3 Nguyễn Khuyến. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tháng 7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trường chính thức mang tên Trường THPT B Nguyễn Khuyến.

Trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín của tỉnh. Cùng với chú trọng trang bị kiến thức, nhà trường quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực hội nhập và phẩm chất toàn diện cho học sinh.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ học sinh giỏi, kết quả thi tốt nghiệp THPT luôn thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT B Nguyễn Khuyến. Ảnh: Hồng Ngọc

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT B Nguyễn Khuyến vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Ngọc

Nhân dịp này, nhà trường được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của các thế hệ thầy và trò Trường THPT B Nguyễn Khuyến trong suốt nửa thế kỷ qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được không chỉ khẳng định truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhà trường mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng xây dựng chiến lược phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, có bản sắc; giữ vững kỷ cương, nền nếp, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vững vàng về chuyên môn, tận tụy với nghề; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giáo dục.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp hài hòa giữa giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng số, tư duy phản biện cho học sinh. Chủ động rà soát, đề xuất đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển; đồng thời mong muốn các thế hệ cựu học sinh tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, nguồn lực xây dựng Trường THPT B Nguyễn Khuyến ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò Trường THPT B Nguyễn Khuyến. Ảnh: Hồng Ngọc

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo; mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, là những tấm gương sáng về đạo đức và trí tuệ để học sinh noi theo.

* Ngày 15/11, Trường THPT B Thanh Liêm (xã Thanh Liêm) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1976-2026) và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/112026).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoa Hiên

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Trịnh Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Ninh Bình; lãnh đạo các xã Thanh Liêm, Thanh Lâm cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Hoa Hiên

Tiền thân là Trường Phổ thông cấp III Thanh Liêm B, được thành lập ngày 25/9/1976, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT B Thanh Liêm không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương. Nhà trường đã đào tạo gần 14.500 học sinh qua các khóa học, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với những thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã vinh dự 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; 12 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 9 lần đạt danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 1.072 học sinh và 63 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phát huy truyền thống 50 năm, tập thể sư phạm nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững chuyên môn, tận tâm với nghề; đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh thần tự học, tư duy chủ động và sáng tạo của học sinh. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn; quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp hài hòa giữa dạy chữ, dạy người, giáo dục nhân cách và kỹ năng sống, tạo nền tảng để học sinh tự tin lập thân, lập nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoa Hiên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường THPT B Thanh Liêm đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết; mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Đồng chí cũng đề nghị nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân ái, tôn trọng sự khác biệt; quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh chuyển đổi số thiết thực, hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, nâng cao năng lực tự học, kiểm chứng thông tin; quan tâm công tác tư vấn, hướng nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng của từng học sinh. Cùng với đó, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội; phát huy nguồn lực từ cựu học sinh, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, vì lợi ích của học sinh.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện dạy học, tạo thuận lợi để nhà trường phát triển.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT B Thanh Liêm. Ảnh: Hoa Hiên

Nhân dịp này, tập thể Trường THPT B Thanh Liêm và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (Hà Nội) ủng hộ Trường THPT B Thanh Liêm 500 triệu đồng xây dựng Quỹ khuyến học. Ảnh: Hoa Hiên

Cũng tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (Hà Nội) đã trao tặng nhà trường Quỹ khuyến học trị giá 500 triệu đồng.

* Sáng 15/11, Trường THPT Yên Mô B tổ chức chương trình gặp mặt kỉ niệm 55 năm thành lập trường (1971-2026), 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Huyền

Tham dự chương trình các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thạch, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Thiếu tướng Vũ Công Hòa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo xã Yên Mạc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường.

Ngày 1/8/1964, UBND tỉnh Ninh Bình ký quyết định thành lập trường phổ thông cấp III huyện Yên Mô. Ngôi trường đầu tiên của huyện được vinh dự mang tên đồng chí Tạ Uyên - Người Bí thư chi bộ, người chiến sỹ cách mạng đầu tiên của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình sau này là Bí thư xứ ủy Nam Kỳ.

Tuy nhiên, đến năm học thứ 8 (1971-1972), giặc Mỹ trở lại đánh phá ác liệt miền Bắc. Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân và đảm bảo an toàn thời chiến, trường cấp III Tạ Uyên được tách thành Trường cấp III A Yên Mô và Trường cấp III B Yên Mô.

Tháng 8/1971, Trường cấp III B Yên Mô chính thức được thành lập và chuyển địa điểm về xây dựng trên nền bốt Tiên Nông (nơi giặc Pháp chiếm đóng trước năm 1954) thuộc địa bàn thôn Yên Mô Thượng- xã Yên Mạc lúc bấy giờ. Thập kỷ 90 và đầu thế kỷ 20 là thời gian nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng. Cùng với việc phát triển quy mô số lượng và yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo, đến nay, Trường THPT Yên Mô B đã thay đổi rất nhiều: phòng học kiên cố, khang trang, các trang thiết bị được thường xuyên đầu tư đáp ứng cho nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Quy mô trường lớp ngày càng phát triển, từ khi khởi đầu xây dựng trường mới có hơn 20 cán bộ, giáo viên, 9 lớp với hơn 300 học sinh, đến nay năm học 2026-2027 có 31 lớp và 1.339 học sinh.

Chất lượng giáo dục toàn diện luôn giữ vững và không ngừng nâng lên. Những năm gần đây, kết quả lên lớp hàng năm luôn đạt 98-100%, thi tốt nghiệp liên tục đạt 100%, kết quả học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng điểm bình quân xét tuyển ngày càng cao, có nhiều em đạt thủ khoa các trường và đạt giải thưởng Khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh.

Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi có kết quả đáng mừng, đến nay nhà trường có 3 giải quốc gia, 720 giải cấp tỉnh. Giáo dục thể chất đạt nhiều thành tích, nhà trường có hơn 50 huy chương Vàng và hàng trăm huy chương Bạc, huy chương Đồng tại các giải thi đấu thể thao. Phong trào văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi và phát huy năng khiếu nghệ thuật của học sinh.

Với những thành tích trên, nhà trường đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 lần được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 3 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và đặc biệt năm 2007, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong thời kỳ đổi mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Yên Mô B quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, viết tiếp truyền thống hiếu học của nhà trường qua nhiều thế hệ.

Trường THPT Yên Mô B vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua, năm học 2025-2026. Ảnh: Đinh Huyền

Tập thể Trường THPT Yên Mô B và các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đinh Huyền

Dịp này, Trường THPT Yên Mô B vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua, năm học 2025-2026. Tập thể nhà trường và các cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm học 2025-2026.

Trường THPT Yên Mô B tặng hoa tri ân các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Ảnh: Đinh Huyền