Một công chức chuyên môn tại UBND xã đã bị khởi tố bị can, trước đây vẫn thực hiện nhiệm vụ công tác, hiện cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, nhưng Viện kiểm sát chưa có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác. Sau đó, UBND xã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày.

Bà Lê Na hỏi, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 56 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 26 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP, khi cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, điểm a khoản 2 Điều 56 còn là căn cứ để tạm đình chỉ công tác không? Nếu chưa có văn bản đề nghị của Viện kiểm sát thì UBND xã có được tự quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày trong trường hợp này không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 56 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 300/2026/NĐ-CP) của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã quy định cụ thể về các trường hợp tạm đình chỉ công tác đối với công chức.

Do đó, đề nghị UBND cấp xã rà soát căn cứ pháp lý, tình trạng tố tụng và hồ sơ liên quan để xác định tính phù hợp của quyết định đã ban hành. Trường hợp không còn đủ căn cứ tạm đình chỉ thì thực hiện theo điểm a khoản 6 Điều 56 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 26 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP.