Cụ thể, trong Luật mới được thông qua quy định cụ thể các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất bao gồm:

- Đất thuê, thuê lại của người quản lý đất, người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, cảng hàng không và các khu, cụm có chức năng kinh doanh kết cấu hạ tầng như khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về đất đai; đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà còn diện tích đất chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật này.

- Đất đang có tranh chấp; quyền sử dụng đất đang bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng, dừng việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế hoặc áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

- Đất do Nhà nước thu hồi và giao cho cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác ngắn hạn.

Nhiều người chung quyền sử dụng, sổ đỏ ghi tên ai?

Trong chiều ngược lại, với các trường hợp được cấp sổ đỏ, Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua cũng quy định cụ thể nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể, giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có nhu cầu, đủ điều kiện.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận. Trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu cấp chung 01 Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp 01 Giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp 01 Giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình; trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình mà có cả vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất đó thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên Giấy chứng nhận.

“Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Luật ghi rõ.

Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích không có tranh chấp mà đủ điều kiện tách thửa đất thì được cấp Giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu được ghi nợ tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu ghi nợ.

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