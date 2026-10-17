Các trường hợp bị tạm dừng, thôi hưởng trợ cấp xã hội từ tháng 10/2026 cần lưu ý

Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ cấp xã hội chính thức có hiệu lực. Văn bản này quy định các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, trợ giúp khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo quy định mới, việc đang nhận trợ cấp xã hội hằng tháng không đồng nghĩa với việc người hưởng sẽ được duy trì chế độ vô thời hạn. Khi xuất hiện những điều kiện nhất định, cơ quan có thẩm quyền có thể tạm dừng chi trả hoặc quyết định thôi hưởng.

Theo quy định việc tạm dừng và thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được áp dụng đối với những trường hợp cụ thể. Ảnh minh họa.

Những trường hợp bị tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội

Theo Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội quy định như sau:

Tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng trong các trường hợp quy định như sau:

Thứ nhất, người đang hưởng trợ cấp không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên.

Quy định này nhằm bảo đảm việc chi trả chính sách đến đúng đối tượng, đồng thời phục vụ công tác quản lý, rà soát người đang hưởng trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, người hưởng cũng có thể bị tạm dừng trợ cấp nếu không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý.

Đây là nội dung người hưởng cần đặc biệt lưu ý. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xác minh, rà soát hoặc bổ sung thông tin liên quan đến điều kiện hưởng, người dân cần phối hợp thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi.

Trường hợp bị thôi hưởng trợ cấp xã hội

Khác với tạm dừng, thôi hưởng trợ cấp xã hội đồng nghĩa với việc chế độ không còn được tiếp tục chi trả do người hưởng thuộc một trong những trường hợp được pháp luật quy định.

Trước hết, chế độ sẽ chấm dứt khi người đang hưởng trợ cấp chết hoặc bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.

Một trường hợp khác là người hưởng không còn đáp ứng đủ điều kiện để nhận trợ cấp xã hội theo quy định. Chính sách trợ giúp xã hội được thiết kế dựa trên những điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Vì vậy, khi những điều kiện làm căn cứ hưởng trợ cấp không còn, chế độ cũng có thể được chấm dứt.

Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ thôi hưởng nếu chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thôi hưởng.

Người hưởng cũng có thể thôi nhận chế độ trong trường hợp tự nguyện từ chối nhận chính sách.

Bên cạnh đó, sau 3 tháng kể từ khi có quyết định tạm dừng chi trả chính sách theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng hoặc cung cấp thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, những trường hợp trên thì thôi hưởng, tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.