Các trường học xã Thanh Trì sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần học sinh

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2026-2027, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì, những ngày qua, liên đội các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Trường Tiểu học Thanh Trì tổ chức trò chơi để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Thái An

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng cho biết, không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền truyền thống, các nhà trường đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn kiến thức pháp lý với những vấn đề thường gặp trong học tập, sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày của học sinh.

Tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động ngoại khóa, những quy định về quyền và bổn phận của trẻ em, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống xâm hại trẻ em và văn hóa ứng xử trên không gian mạng được truyền tải thông qua nhiều hình thức gần gũi, hấp dẫn.

Nhiều học sinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngay tại lớp học. Ảnh: Thái An

Đáng chú ý, các hoạt động như thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức “Rung chuông vàng”, hỏi - đáp kiến thức, biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm và sân khấu hóa tình huống pháp luật đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo học sinh.

Thông qua những tình huống như ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, xử lý khi bị bắt nạt, nhận diện nguy cơ bị xâm hại hay bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã Thanh Trì tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Thái An

Chú trọng kỹ năng tự bảo vệ và trách nhiệm của học sinh

Một trong những điểm nổi bật của các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại xã Thanh Trì là việc lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng cấp học, từng độ tuổi.

Các chuyên đề như: “An toàn giao thông học đường”; “Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em”; “Quyền và bổn phận của trẻ em”; “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” và “Văn hóa ứng xử, phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng” được các nhà trường triển khai gắn với những tình huống cụ thể.

Công an xã Thanh Trì tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Thái An

Đối với học sinh Tiểu học, nội dung giáo dục tập trung vào việc nhận biết những hành vi đúng, sai; hình thành thói quen tuân thủ nội quy trường lớp, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.

Trong khi đó, học sinh trung học cơ sở được tiếp cận sâu hơn với những vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân, phòng ngừa bạo lực học đường, ứng xử trên mạng xã hội và kỹ năng tự bảo vệ trước các nguy cơ xâm hại.

Theo chia sẻ của các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các trường học trên địa bàn xã Thanh Trì, giáo dục pháp luật cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng những phương pháp phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Việc đưa các tình huống thực tế vào hoạt động sinh hoạt Đội, trò chơi và sân khấu hóa giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống.

Các em học sinh cũng hào hứng chia sẻ những kiến thức bổ ích tiếp nhận được qua chương trình, nhất là kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Hơn 100 đoàn viên, học sinh tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, xã Thanh Trì. Ảnh: Thái An

Đặc biệt, tại Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức vào chiều 9-11, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, học sinh. Hoạt động góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đoàn viên, thanh niên, khuyến khích mỗi học sinh chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn.

Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật từ trường học

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật hiện hành quy định, ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Cùng với đó, Luật Trẻ em hiện hành cũng ghi nhận quyền của trẻ em được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, đồng thời cũng quy định quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Bên cạnh đó, Luật Giáo dục hiện hành xác định, giáo dục hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học, trong đó có ý thức công dân, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Từ những quy định trên có thể thấy, việc tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng một ngày kỷ niệm mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thông qua những hoạt động thiết thực, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, biết tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng khi cần thiết.

Điều đáng ghi nhận là các trường học trên địa bàn xã Thanh Trì đã từng bước chuyển tải thông điệp thượng tôn pháp luật thành những việc làm cụ thể: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định; không bắt nạt bạn bè; không xúc phạm người khác trên mạng xã hội; biết đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh.

Từ những buổi sinh hoạt dưới cờ, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật đến các tiểu phẩm sân khấu hóa, tinh thần “Sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đang được lan tỏa trong môi trường giáo dục.

“Các hoạt động đồng loạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại xã Thanh Trì góp phần hình thành thế hệ học sinh có ý thức công dân, biết tôn trọng pháp luật, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng văn minh, phát triển”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì chia sẻ.